eTForecast: V roce 2005 předstihne PocketPC PalmOS

Trh s handheldy od roku 1996 velmi dynamicky rostl - za určitý milník je nutno považovat rok 2000, kdy se prodalo 10 mil. kusů handheldů. Recese v USA v roce 2001 tento růst zpomalila. Podle eTForecast potrvá určitá stagnace ještě do roku 2002, kdy se obnoví dynamika růstu z let 1999-2000. Další milník se očekává v roce 2006, kdy by mělo být ve světě prodáno 50 milionů kusů handheldů.

Palm je nyní v ostrém konkurenčním boji stále na vedoucí pozici, ale zle na něj dotírají konkurenční platformy - především WindowsCE/PocketPC, Symbian Epoc či Linux.

eTForecast předpovídá v dalších letech tento průběh prodejů:

PDA ve světě 2000 2001 2003 2005 2007 WinCE/PocketPC 2.225 4.205 9.005 15.960 24.335 PalmOS 6.695 7.595 11.250 14.035 16.395 Ostatní PDA 3.350 4.575 8.235 13.530 20.620 Celkem 12.175 16.375 28.490 43.525 61.370 PDA v USA 2000 2001 2003 2005 2007 WinCE/PocketPC 815 1.430 3.125 5.565 8.445 PalmOS 4.365 4.780 6.785 8.390 9.710 Ostatní 360 430 860 1.725 2.995 Celkem 5.540 6.640 10.770 15.680 21.110

Z čísel je zřejmé, že Palmy si mají stále podržet vůdčí postavení v USA, i když nárůst jejich prodeje nebude tak dynamický jako WinCE/PocketPC. Kolem roku 2005 se rovněž očekává nástup ostatních PDA platforem.

Je ale možné, že nakonec bude všechno jinak - vše totiž závisí na trendech, které v příštím roce přinesou nové technologie. Čeká se na obchodní výsledky prodejů telefonů-komunikátorů, které by měly určit další směry vývoje handheldů.