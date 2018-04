Eten představil dva nové smartphony (první informace)

Čínskou společnost ETEN zřejmě nebudete znát, přestože není vůbec žádným mladíkem. Byla založena již v roce 1985 a jejím prvním produktem byl systém zadávání čínských znaků pod operačním systémem DOS. Od roku 1997 se kromě čínských lokalizací softwarových produktů americké společnosti Microsoft věnuje také dnes tolik moderní oblasti chytrých mobilních telefonů. Je nabíledni, že operačním systémem těchto smartphonů je Microsoft Windows Mobile 2003 for PocketPC Phone Edition. Dnes si představíme dva nové přístroje, které tato společnost představila

P300 - do školních lavic

První nováčkem v nabídce ETENu je nižší model P300. Ten sice nepřekvapí super výkonným procesorem či nejmodernějšími technologiemi, na druhé straně ovšem přinese poměrně výhodnou cenu.

Vzhled tohoto přístroje je zajímavý, i když externí anténu by spousta z nás jistě ráda oželela. Černý okraj displeje z lesklých plastů je orámován stříbrnou imitací hliníku. Materiál přístroje už ze své povahy nemůže nezachovávat otisky všech prstů, které se jej dotknou. Pod displejem vidíme čtyři softwarová spouštěcí tlačítka doplněná o čtyřsměrový joystick.

Kdo by čekal rychlý procesor, bude určitě zklamán. Uvnitř pé třístovky totiž tepe procesor ARM9 taktovaný na frekvenci 200 MHz. Procesor má k dispozici poměrně slušných čtyřiašedesát megabajtů operační paměti, operační systém je uložen v třiceti dvou megabajtech přepisovatelné paměti Flash. Paměť lze rozšířit prostřednictvím paměťových karet SD / MMC, přičemž jejich slot podporuje také karty komunikační.

Převratnými hodnotami nepřekvapí ani displej, který je sice aktivní a nabízí v této třídě běžné rozlišení 240 x 320 obrazových bodů, ale dokáže zobrazit pouze čtyři tisíce barevných odstínů. To je na dnešní dobu již poměrně málo - vždyť stejný počet barev již dokáží zobrazit i některé obyčejné mobily patřící do kategorie low-endů.

ETEN P300 je také chytrým mobilním telefonem, smartphonem. Je triální, dokáže tedy pracovat nejen v našich mobilních sítích, ale také v zemi za velkou louží. Samozřejmostí je podpora rychlých datových přenosů s využitím paketové technologie GPRS, zde v konfiguraci 4 + 2 timesloty. Problémem nejsou ani multimediální zprávy, které lze nejen přijímat, ale také odesílat.

Vestavěný digitální fotoaparát určitě potěší, přestože nabízí pouze běžné mobilní rozlišení 640 x 480 obrazových bodů, což jeho použití omezuje pouze na mobilní zařízení. Pro komunikaci se stolními či přenosnými počítači pak slouží buďto pomalý bezdrátový infračervený port, nebo rychlé drátové propojení prostřednictvím kabelu USB.

Rozměry celého přístroje jsou 117 x 67 x 23 milimetrů, což určitě není mnoho. Horší je to již s hmotností, protože nosit v kapse celých sto sedmdesát gramů jsme si již všichni odvykli. Baterie je lithium-polymerová s kapacitou 1050 mAh. Cena tohoto modelu ještě nebyla stanovena, ovšem podle našich informací by se v přepočtu na české koruny mohla pohybovat lehce nad hranicí deseti tisíc korun za nedotovaný přístroj. O dodávkách do ČR výrobce zatím neuvažuje.

P700 - mazlíček pro fajnšmekry

Chytrý mobil ETEN P700 je určen pro úplně jinou klientelu a z jeho vzhledu je to více než patrné. Zatímco nižší model P300 působí jako bakelitová hračka (zejména jeho leské černé části), P700 je elegán každým coulem. Tenké stříbrné tělo nehyzdí žádná externí anténa, ovládací prvky pod displejem jsou rozmístěny daleko více ergonomicky a také hardwarová výbava není nejhorší.

Začněme tedy procesorem. Moderní Intel PXA 255 taktovaný na frekvenci 400 megahertz již poskytuje dostatečnou rezervu výkonu a šedesát čtyři megabajtů operační paměti je pro většinu aplikací naprosto dostatečných. Stejně jako u slabšího bratříčka je i zde operační systém uložen v dvaatřiceti megabajtech přepisovatelné paměti. Paměť lze rozšířit prostřednictvím CF slotu.

Barevný displej nabízí rozlišení 320 x 240 obrazových bodů a dokáže zobrazit až šedesát pět tisíc barevných odstínů. Úhlopříčka displeje je o jeden palec (celkem 3,5 ") větší než displej modelu P300 (2,5 "). Rozměry přístroje 131 x 78 x 21 jsou také větší a položíte-li P700 na váhu, zastaví se její ukazatel na hodnotě rovných dvou set gramů.

Také pé sedmistovka disponuje triálním mobilním modulem a spořádaně si rozumí s datovými přenosy paketovou technologií GPRS (také v konfiguraci 4+2 timesloty). Komunikační možnost jsou dále rozšířeny o moderní komunikaci pomocí Bluetooth , samozřejmě při zachování i komunikace prostřednictvým infračerveného či USB portu

Lithium-polymerová baterie má kapacitu 1440 mAh. Cena by se podle našich odhadů měla v přepočtu pohybovat mezi patnácti až dvaceti tisící korunami, přičemž výrobce nevyloučil možnost OEM dodávek některým evropským mobilním operátorům. K tomuto modelu lze dokonce připojit GPS přijímač, který bude dodáván jako samostatné příslušenství.