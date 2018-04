ETEN InTouch P600 - PDA nebo mobil?

Po otevření papírové krabice se nám na stole objevilo PDA klasických rozměrů, které bylo "oblečeno" do koženého pouzdra s odklápěcí přední stranou. Čím na první pohled upoutá, je zabudovaná anténka na vrchní straně zařízení. Nezbytnou součástí je USB synchronizační kolébka, napájecí kabel a stereo sluchátka.





První pohled

V koženém pouzdru se ukrývá stříbřité PDA, které svými rozměry 13.5 x 8 x 1.8 mm a váhou 200 g odpovídá jiným zařízením této kategorie. Oproti nim však jeho design neoplývá lehkostí, ale spíš připomíná začátky PDA zařízení. Na přední stěně pod displayem jsou čtyři funkční programovatelná tlačítka a "kolébka", která umožňuje pohyb vertikálním i horizontálním směrem a reaguje na stlačení.



Na levém boku se nacházejí ovládací tlačítka pro ovládání "diktafonu". Tlačítka jsou nízko zdvihová a velmi příjemně se ovládají. Možnost nahráváni oceníte především při jízdě vozem nebo na rušné ulici, kde nemáte možnost zapsat si své nápady.



Vršek Etenu ukrývá telefonní anténu, která vyznává konzervativní styl podobný telefonům od Ericssonu. Dnes již nepostradatelný infraport, konektor pro napojení stereo sluchátek a slot pro karty SD/MMC a SIM kartu.