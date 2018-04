eTel hlásí čtrnáctiprocentní podíl na trhu hlasových služeb

21. 3. 2001, PRAHA (ČIA) - Společnost eTel vloni v České republice dosáhla tržeb ve výši sedm milionů eur a má nyní přes 700 klientů. Firma dosud poskytovala především služby zahraničních hovorů, takže většinu jejích klientů tvoří banky, velké nadnárodní společnosti a další společnosti s velkým objemem volání do zahraničí. V současné době má eTel podle vlastních údajů 14procentní podíl na trhu hlasových služeb. U příležitosti uzavření propojovací dohody s Českým Telecomem to uvedli představitelé společnosti. Díky liberalizaci telekomunikačního trhu v ČR a uzavřené propojovací dohodě může nyní eTel poskytovat rovněž služby vnitrostátních hovorů. Jako nezbytný předpoklad rozvoje proto firma vidí expanzi do regionů - kromě Prahy bude mít firma ke konci letošního roku svá zastoupení v deseti dalších velkých městech. eTel nyní nabízí prakticky kompletní spektrum hlasových (Corporate Call), datových a internetových služeb (eTelNET), i když zahraniční hovory do pevných a mobilních sítí stále jednoznačně dominují. Pro letošní rok eTel v ČR plánuje investice ve výši 30 milionů eur a obrat ve výši 500 milionů korun. Počet zákazníků by se měl zhruba zdvojnásobit na 1400 až 1500, podle představ vedení firmy by se rovněž měl ještě mírně zvýšit podíl na trhu hlasových služeb. "Předpokládáme, že zhruba 90 procent nových klientů bude z řad klientů Českého Telecomu," řekl obchodní ředitel firmy David Hruška. Klient platí pouze za služby (uskutečněné hovory), potřebné technické vybavení pro připojení včetně instalace mu eTel poskytne zdarma. Tarifikace hovoru je již od jeho počátku sekundová, přičemž prvních deset vteřin volání je zdarma. Zákazníkům dále firma mimo jiné nabízí týdenní až měsíční testovací provoz zdarma. Společnost eTel Group byla založena v červenci 1999 v irském Dublinu. Na český trh vstoupila na sklonku loňského roku, kdy získala 100procentní podíl ve společnosti Globix, která své služby v České republice poskytovala od roku 1997.