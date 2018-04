eTel chce zůstat v ČR, ale Tiscali možná odejde

Jména firem ale neupřesnil. V minulých dvou letech eTel koupil českou pobočku společnosti Euroweb a od jiného operátora získal provoz telefonních karet. V Rakousku během dvou let společnost koupila pět firem.

Opačné myšlenky mají v Tiscali. Tam se chtějí v příštích letech soustředit na svou expanzi do Itálie, Británie, Nizozemska a Německa. Během několika měsíců se rozhodne, zda zůstanou v České republice.

Firma to uvedla v rámci nového podnikatelského plánu do roku 2007. Firma, která je jedním z předních poskytovatelů přístupu na internet v České republice, chce mít do roku 2007 více než 3,8 milionu uživatelů vysokorychlostních linek