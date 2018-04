ET má také problémy a to konkrétně na Praze 8, kde 22.11. kolem 23.hodiny vypadl signál (při hledání sítí se sice objevili ET i Paegas, ale nešlo se na něj přihlásit), stejná situace nastala i 24.11. kolem 11. hodiny, po zavolání na Go linku pracovník sdělil, že se jim "pomíchaly" frekvence a BTS spolu nechtěli komunikovat na Praze 8 a 9. Zároveň také asi od 18. hodiny (24.11) začaly na Go karty přicházet nekontrolovaně zprávy o odečtení kreditu za GSM infotext. -> Pracovník na Go lince, sdělil, že vyúčtování přichází zpětně za 3 týdny kdy systém nebyl v provozu.