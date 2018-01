Špičkový smartphone už spadl na třetinu ceny iPhonu X

Jeden z tvůrců systému Android Andy Rubin si chtěl splnit sen a také najít novou výzvu po odchodu z Googlu. Založil proto společnost Essential, která uvedla smartphone PH-1. Je to jeden z papírově nejlepších smartphonů na trhu, dokonce má podobně tvarovaný displej jako iPhone X, a to včetně výřezu v horní části. Jenže zákazníky nepřilákal.

Je to doslova propadák. Prodávat se měl už v loňském červnu, nakonec se ho zákazníci dočkali až v září. Po uvedení do prodeje se objevila první prodejní čísla, která byla tristní. Prodalo se pouhých 5 tisíc smartphonů, což je oproti konkurenci opravdu směšné číslo.

Essential proto začal svůj smartphone zlevňovat. Nyní ho lze na portálu Amazon zakoupit dokonce za pouhých 435 dolarů, tedy v přepočtu za zhruba 8 900 korun. Do prodeje ve Spojených státech přitom šel stále ještě nový model za 699 dolarů bez místní daně, při tehdejším kurzu tedy zhruba za 15 500 korun.

Za necelých 9 000 korun je to již velmi zajímavá cena, případný zájemce ovšem musí počítat při dodání do Česka s navýšením o DPH (přibližně 1 900 korun). V Evropě je cena stále relativně vysoká, na britské mutaci Amazonu ho přímo výrobce prodává za 479 liber, v přepočtu tedy za 13 900 korun. Ale při objednání do Česka se již neplatí daň. Telefon je v obou případech neblokovaný. I tak jde o skvělou nabídku za cenu konkurenčních smartphonů nižších tříd.

Essential PH-1 je totiž jeden z předních představitelů moderní koncepce smartphonu, kdy displej kryje opravdu téměř celé čelo telefonu. Výbava je skvělá, použit je stále vrcholný procesor Snapdragon 835. Operační paměti jsou 4 GB, vestavěné úložiště má dokonce 128 GB.

Displej s úhlopříčkou 5,71 palce a poměrem stran 19:10 má vysoké rozlišení 2 560 x 1 321 obrazových bodů. V horní části displeje je drobné vykrojení. Fotoaparát je dvojitý (13 a 13 megapixelů) se skvělou světelností f/1.85. Konektor je typu USB-C, ovšem audio konektor 3,5 mm chybí.

Smartphone s titanovým tělem a keramickými zády splňuje stupeň krytí IP54, takže má zvýšenou odolnost, i když ne tak velkou jako někteří konkurenti. Použit je samozřejmě systém Android, a to v čisté podobě. Aktualizace smartphone dostává i dříve, než vlastní smartphony od Googlu.

Ovšem za prodejním neúspěchem jsou i chyby nového top smartphonu. Problematická je odezva displeje, problémy jsou i se signálem a celkovým výkonem. Firma Andyho Rubina se ovšem snaží problémy postupně odstraňovat.

Svými parametry se telefon vyrovná iPhonu X, který stojí 29 990 korun. Navíc v základu má iPhone X jen 64GB paměť. Pod 10 tisíc korun lze na našem trhu zakoupit smartphony o kategorii níže, jako je Samsung Galaxy A5 (2017), Huawei 10 Lite, HTC U11 Life, iPhone 6 32 GB nebo Sony Xperia XA2. Navíc smartphone Essential na ulicích asi příliš často nepotkáte.