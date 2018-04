Konec SIM karet se blíží. Připravme se, může to být pořádný zmatek

Konec současných titěrných SIM karet, to zní vlastně skvěle. V budoucnu mají být SIM karty vestavěné přímo v telefonech a uživatel si vždy jen aktivuje svůj účet. Bude tak konec výměnám malých čipových kartiček za jinou velikost, jejich ztrátám a poškozením při přesunech z telefonu do telefonu. Elektronické SIM by také měly ulehčit přechod mezi operátory, ale to je asi záležitost trochu vzdálenější budoucnosti. Budoucnosti, kdy budou eSIM naprostou samozřejmostí a klasické SIM skončí v propadlišti dějin.

Jenže právě ta přechodná doba asi přinese i problémy. Tak trochu jako teď nastane na nějakou dobu zmatek s nabíječkami k telefonům, až výrobci začnou představovat více smartphonů s USB-C konektorem. Jen to bude technicky trochu složitější zmatek, který nevyřeší žádné redukce nebo nový kabel za stovku.

Vezměte si hypotetický příklad. Zákazník si koupí nový smartphone s eSIM a starý skončí v šuplíku. Nový telefon bude vesele používat, jenže pak se stane nehoda a telefon skončí nenávratně poškozen. Nic neobvyklého, moderní smartphony jsou někdy až nečekaně choulostivé. Standardně by uživatel sáhl do šuplíku, vytáhl starý telefon (ve kterém zůstala třeba i klasická SIM) a než by vyřešil, jestli tedy bude kupovat nový kousek, nebo nechá poškozený telefon opravit, nějakou dobu by používal svůj původní, byť trochu zastaralý telefon. Jenže s eSIM to bude trochu komplikace, protože původní SIM karta bude nejspíš již neaktivní a nefunkční. Jak to budeme dělat při testování my, když SIM během týdne klidně vystřídáme i v několika telefonech, to také nevíme.

Zatím není úplně jasné, jak přesně bude eSIM v praxi fungovat, celý systém je zatím ve vývoji a standardizace se teprve připravuje. Operátoři včetně skupiny Deutsche Telekom se vývoje účastní a doufejme, že jim takové detaily, které mohou způsobit u uživatelů zmatky, docházejí.

Při výměně SIM mezi telefony s podporou eSIM by mělo být vše v pohodě. „Elektronická SIM jde snadno přenést do jiného podporovaného telefonu, z jednoho se jednoduše její účet smaže a do nového nahraje,“ vysvětluje Lukáš Hrabal z tiskového oddělení T-Mobilu. Ale dodává, že to je zatím teoretický příklad, snad to tak ovšem fungovat bude. V případě potřeby použití klasické SIM třeba ve starším telefonu ovšem Hrabal připouští, že to může být trochu komplikovanější. Do telefonu by uživatel vložil SIM s jiným telefonním číslem a operátor by ji měl přeprogramovat tak, aby na ni přenesl telefonní číslo z eSIM. Bude to však nejspíš vyžadovat interakci s operátorem.

Podle Hrabala by počáteční zmatky mohlo zmírnit i to, že první telefony budou duální, tedy že budou podporovat jak klasickou hardwarovou SIM, tak eSIM, takže uživatelé nebudou zpočátku nuceni k přechodu, ale na druhou stranu se mohou na technologii připravit a případně se budou moci rozhodnout, zda pro ně má výhody. Operátor by to samozřejmě mohl udělat i opačně a zákazníkovi k jednomu účtu aktivovat zároveň klasickou SIM i digitální eSIM. Ale pak by musel existovat mechanismus, který zaručí, aby obě SIM nefungovaly současně. Ale to už operátoři umí s dnešními klasickými SIM kartami, takže by to nemuselo být tak problematické.

Navíc pozor, tohle všechno bude opravdu spolehlivě fungovat jen v případě, že operátoři zavedou jednotný standard, tak jako dnes všichni v podstatě jednotně využívají klasické SIM. Pokud se každý operátor rozhodně implementovat trochu jiné řešení, výsledkem bude ještě větší zmatek, než popisujeme výše. Pak by totiž eSIM naopak přechody mezi operátory mohla znesnadnit a stala by se určitým prostředkem k uvázání zákazníků. Jak to nakonec se standardy na tomto poli bude opravdu není jasné. Vždyť v současnosti již několik řešení softwarových SIM existuje, Apple má svoje, své vlastní v Číně používá třeba Huawei a další řešení mají třeba LG i Samsung v některých modelech chytrých hodinek. Je vidět, že výrobci jsou opět před operátory trochu napřed a doufejme, že ve snaze je dohnat nevytvoří operátoři z eSIM nepřehlednou bariéru.

Sami jsme zvědaví, jak to nakonec bude v praxi fungovat. Pokud operátoři nic nepodcení, mohly by eSIM a klasická SIM fungovat vedle sebe a zákazníci nebudou muset řešit žádné komplikace. Možná si ovšem budeme muset počkat, až tento výborný nápad dozraje. Detaily se dozvíme už příští rok, první zkušenosti tak ukážou, jak vyspělá eSIM hned ze začátku bude.