Esemeskujeme s Palmem

SMS ve spojení s Palmy přinášejí řadu výhod - zejména se jedná o solidní náhradu komplikovaného vstupu textu na numerické klávesnici mobilního telefonu - zprávu napíšete mnohem rychleji, snadno odstraníte případné překlepy a případná úprava textu již nebude ukrutnou ztrátou času. Rovněž čtení zpráv je na obrazovce Palmu mnohem pohodlnější, než na displeji mobilního telefonu (mám SH888 a vím o čem tu mluvím). Důležité SMS zprávy můžete rovněž snadno archivovat a třídit (v telefonu můžete obvykle uchovávat 10-20 zpráv).

HandPhone SMS

"Stařičký" (dá-li se tak mluvit o rok a půl starém produktu) program slavných SmartCode software. (Firma je známa i skvělým e-mailerem HandMail a browserem HandWeb).

Umožňuje pracovat s SMS zprávami jako s e-maily - v pravém horním rohu má složky, které znáte z běžných e-mailerů (Inbox, Outbox, Draft, Sent). Tento seznam však nelze (na rozdíl od běžných e-mailerů) editovat. Ukazují však obsažený počet SMS zpráv (číslem v závorce), což je velmi užitečné (tato schopnost chybí, bohužel, například vestavěnému e-maileru). Způsob práce je podobný jako u HandMail.

IRDA deklarovaná podpora: Eri888, DI-27, Nokia 8810, 9000. Program je součástí packu HandPhone, kde druhou částí programu je program pro správu a synchronizaci telefoních kontaktů v Palmu, mobiĺním telefonu a na SIM kartě. Pack je velmi nákladný - stojí 50$. Navíc mi s OS 3.3 ani čerstvě stažená demoverze 1.1.2 s mým SH888 nekomunikovala, výrobce slibuje na svých stránkách kompatibilitu ve verzi 1.2. Dle některých informací je nutná přítomnost IrLinku - to jsem neověřoval, IrLink ve verzi 1.5 stejně na mém OS 3.3 taky nefunguje...

GSMTools

Součástí programu je část pro správu a zasílání SMS zpráv. GSMTools nemá takový hezký design jako HandPhone, vše je tu podřízeno maximální funkčnosti. Na druhou stranu stojí jen 20$ a nabízí minimálně stejné služby jako HandPhone ! Program byl v předchozích verzích freeware a jako DI27 jej řada uživatelů takto ještě používá.

V základním menu umožní program vytočit číslo na vašem mobilu (výběrem z adresáře, či ručně zadané) a lze rovněž synchronizovat telefonní seznamy v Palmu. v mobilu a na SIM kartě. V dnešní recenzi se však budeme zabývat odesíláním. příjmem a správou SMS zpráv.

Pro práci s SMS slouží v programu čtyři povely - SMS Mailbox - přepne vás do SMS mailboxu, který se vytvoří jako další kategorie vašeho MemoPadu. Zde můžete archivovat vaše SMS zprávy, třídit je dle data, adresy i textu.

Povely SMS Receive all a SMS Receive New slouží k načtení zpráv z vašeho mobilu (všech, či jen nových) do Palmu - zde je můžete snadněji číst a archivovat.

Povel SMS Send slouží k vytvoření nové SMS zprávy. Má počítač znaků (Status) a umožní vložit libovolnou poznámku, telefonní (povel Lookup) či E-mailovou adresu (posíláte-li SMS jako fax). V preferencích lze nastavit u SMS řadu parametrů - číslo SMS Mail Gateway, prefix pro zaslání Faxu a E-mailu prostřednictvím SMS, číslo vašeho SMS centra a další.

GSM Tool zcela naplní požadavky na takovýto program. Kdyby se neobjevil počátkem roku program funSMS (viz dále), s klidným srdcem bych GSMTools doporučil všem uživatelům, neboť HandPhone je delší, výrazně dražší a funkce GSMTools jsou pro SMS komunikaci potřebnější a užitečnější, než ty, kterými vládne HandPhone.

funSMS

Program se objevil v časově omezené plně funkční betaverzi 1.0 a je třeba říct, že má co nabídnout. Spojil přednosti a myšlenky GSMTools s intuitivním a přehledným grafickým designem, který umožní program rychle používat i naprostým laikům.

Do preferencí umístí program knihovnu FMML-SMS (fun Mobile Messaging Library), která usnadňuje pozdější SMS připojení bez složitého nastavování typu telefonu a předplacené sítě.

Vlastní program používá trojrozměrné animované ikony a přehledný systém listů s oušky (Inbox, Outbox, Sent). K SMS lze připojit signaturu, k dispozici jsou obvyklé editační povely. V Inboxu jsou dostupné příkazy pro odpověď, či postoupení přijaté SMS zprávy. Při vytváření nové SMS je k dispozici nejen počítadlo znaků, nýbrž i přehledný sloupcový graf 0-160 znaků. K dispozici je solidní nápověda.

Na druhou stranu je program pouze jednoúčelový - neobsahuje vůbec část pro práci s telefonním seznamem (na rozdíl od dvou předchozích programů).

PageNow

Pro úplnost zmiňuji ještě tento produkt, který ve své předchozí verzi byl určen pro komunikaci s pagery. V nové verzi 2.0 (která je jako beta ve stavu testování) se objevuje nově schopnost odesílat a přijímat SMS zprávy. Dle prvních zkoušek je PageNow ještě ve velmi syrovém stavu, nicméně bude jistě zajímavé sledovat další vývoj i tohoto produktu, jehož cena se ale bude pravděpodobně pohybovat okolo 40$.

Shrnutí a závěr :

Troufnu si doporučit program GSMTools - je velmi schopný a dokáže mnoho i v oblasti synchronizace adresářů (o těchto programech však někdy příště u našich srovnávacích článků). Slibně vypadá i funSMS, svoje úkoly jistě splní i HandPhone, ale v poměru cena/výkon je GSMTools v současné době bezkonkonkurenční.