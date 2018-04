EScummVM, špičkové adventury pro Sony Ericsson P800

Protože ScummVM určitě bude znát spousta hráčů populárních adventur z produkce LucasArts, není nutné podrobně rozepisovat, o co se vlastně jedná. Ve zkratce se jedná o interpreter herního systému S.C.U.M.M., který si vymyslela a v praxi úspěšně realizovala společnost LucasArts. ScummVM neexistuje pouze ve verzi pro Windows a P800, stáhnout si můžete mnoho jeho verzí pro Mac OS X, RedHat Linux, Debian Linux, Palm OS, BeOS, Solaris 8, Dreamcast a samozřejmě i verzi pro Pocket PC a handheldy s operačním systémem Windows CE a pro platformu MS Smartphone 2002. Verze ScummVM pro Sony Ericsson P800 se nazývá EScummVM a mimo několika stručných popisů na různých serverech nemá žádnou oficiální webovou stránku. I když je implementace EScummVM pro P800 zatím pouze ve stádiu experimentální betaverze, přesto se pod emulovaným enginem SCUMM dají na P800 hrát velmi kvalitní adventury jako například Indiana Jones, Loom a několik dalších dalších her.



Podobně jako Sarien pro P800 (viz článek na Palmare) také EScummVM s vývojem nijak nespěchá a je defacto pouhou kompilací jedné ze starších verzí ScummVM bez jakékoliv podpory ze strany autora kompilace. EScummVM bohužel zatím nepodporuje žádné zvukové efekty ani hudbu na pozadí, s čímž se budete muset smířit. Program se skládá ze dvou částí, hlavního enginu a tzv. EScumm EZ loaderu pro spouštění aplikace a manageru her. Obě části můžete nainstalovat do paměti P800 nebo na paměťovou kartu. Instalaci do interní paměti P800 nelze příliš doporučit, neboť EScummVM pak umí pracovat pouze s hrami umístěnými na stejném disku C: a nelze tedy přidávat hry umístěné na MS DUO. Samotné hry můžete dát do téměř libovolného adresáře na paměťové kartě, odkud je pak jednoduše "přidáte" do EScummVM manageru. Globální nastavení EScummVM zatím nepodporuje, lokálně si ale můžete pro každou hru nastavit použití fullscreen módu (ve kterém na P800 ale pracuje engine standardně) a zapnout si použití palety barev u SCUMM kompatibilních her původně určených pro počítače Amiga. Protože rozlišení snad všech podporovaných her zřejmě bylo v "PC" systému S.C.U.M.M. 320 x 200 bodů (neověřeno, neboť nemám všechny zmíněné hry k dispozici), stačí rozlišení displeje Sony Ericssonu P800 (320 x 208 bodů) pro zobrazení v landscape módu v poměru 1:1 bez aproximace pixelů.



























Přeskočení úvodních animací atp. ve hrách lze provést s pomocí JogDialu pootočením kolečka dolů, neboť tomuto směru je přiřazena klávesa Escape běžné počítačové klávesnice. Menu pro ukládání pozicí ve hře a jejich zpětné nahrávání se vyvolává stiskem JogDialu. Z tohoto menu můžete hru a posléze i celý emulátor současně i ukončit. Aktuální verze EScummVM v0.3b podporuje následující hry: Maniac Mansion 2: Day of the Tentacle, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Indiana Jones and the Last Crusade, Loom: The Age of the Great Guilds, The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck's Revenge a Sam and Max. Protože některé hry nejsou (zejména vzhledem k ovládání enginu) emulovány zcela dokonale, není je vždy možné všechny úspěšně dokončit. Dohrát až do konce lze s určitým úsilým Day of the Tentacle, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Indiana Jones and the Last Crusade, Loom (Practise nebo Standard) a The Secret of Monkey Island, možné dohrání ostatních podporovaných her zatím není potvrzeno.V preferencích přímo ve hře můžete ovlivnit i zobrazování titulků, s nastavením audia si ale budete hrát zbytečně, neboť zvuk není podporován. Při hraní her si raději častěji ukládejte herní pozice, protože EScummVM se občas kousne a obnova je možná jedině opětovným spuštěním celé aplikace a zpětným nahráním stavu hry. Na závěr ještě několik screenshotů přímo z několika her testovaných na P800. Žádná ze S.C.U.M.M. kompatibilních adventur bohužel nepatří mezi freeware a tak si je budete muset na internetu sehnat a stáhnout sami například s různých inetových pomocí vyhledávačů jako je Google apod.