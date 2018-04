Eruware CF Utility - chcete používat CF karty v Clié NX a NZ?

Máte-li ve své kapse některý z handheldů Sony Clié NX60, NX70V, či NZ90, určitě vám se vám často při pohledu na proprietární CF WiFi slot vzdemula žluč v těle. CF slot v PDA, MS sticky pěkně drahé a v šuplíku zahálí 128MB CF karta. Sony se k CF WiFi slotu chovala velmi macešsky a v rámci propagace svých MS karet odmítala CF slot ve zmíněných handheldech zprovoznit pro běžné paměťové karty. Po neúspěšné soutěži vývojářů v loňském roce organizované serverem ClieSource to vypadalo opravdu beznadějně. Pak ale přišla firma Eruware, která ukázala, že to jde. Její CF driver je už na světě a my jsme jej pro vás otestovali.

Instalace a nastavení programu

Aplikace je uložena ve dvou malých souborech CFSlotDrvr.prc (12kB) a CFUtil.prc (22kB). Moje obvyklé potíže s písmenem "č" v HotSync name tvůrce aplikace nijak nevyděsily a po instalaci přiloženého programu EWHotsyncDump program vygeneroval řetězec, pomocí kterého mi z Eruware poslali správný kód k aplikaci. V redakci jsem si půjčil obstarožní 4MB CF kartu Kodaku, vložil ji do NX70V a po registraci programu na mne čekalo jediné okno, kde máte možnost něco ovlivnit:

Jednotlivá nastavení znamenají:

Read Only - aktivací této možnosti uděláte z vaší CF karty jen "read-only" médium, tedy znemožníte jakýkoliv zápis na kartu.

- aktivací této možnosti uděláte z vaší CF karty jen "read-only" médium, tedy znemožníte jakýkoliv zápis na kartu. Slow Mode - nastaví menší rychlost komunikace s kartou, používá se u starších karet, kde běžný režim práce selhává.

- nastaví menší rychlost komunikace s kartou, používá se u starších karet, kde běžný režim práce selhává. Slow Mount - nastaví menší rychlost při napojení karty.

- nastaví menší rychlost při napojení karty. Auto Mount - tímto nastavením nařizujete CF Driveru detekovat vložení a vyjmutí karty automaticky.

- tímto nastavením nařizujete CF Driveru detekovat vložení a vyjmutí karty automaticky. MS Masquerading - "Masquerading" (přetvářka) je technologie, kterou zjednodušeně operačnímu systému "vydáváte" CF slot za běžný MS slot, se kterým Sony Clie umí pracovat. Aktivací vyřadíte z činnosti MS slot.

- "Masquerading" (přetvářka) je technologie, kterou zjednodušeně operačnímu systému "vydáváte" CF slot za běžný MS slot, se kterým Sony Clie umí pracovat. Aktivací vyřadíte z činnosti MS slot. Cache On - zapne cachování paměti, může třeba zlepšit kvalitu přehrávání MP3 skladeb na pomalých kartách.

Na hlavní obrazovce ještě vidíte dvě tlačítka:

Unmount Card - odpojí připojenou CF kartu ve slotu

- odpojí připojenou CF kartu ve slotu Mount Card - připojí kartu v CF slotu

Používání programu

CF karta sdílí s MS kartou stejnou adresářovou strukturu. Připojenou CF kartu většina správců souborů (které jsou VFS) "vidí" a umí z ní přečíst soubory a spustit aplikace.

Problémy jsou s interními prohlížeči v ROM PalmOS 5.0 handheldů. Ty je třeba "ošálit", vnutit jim dojem, že namísto s CF kartou pracují s MS, a to pomocí již zmíněné technologie "Masquerading". Je ale pravda, že po dobu režimu "masquerade" nemůže Clie pracovat s MS kartou (nelze tedy přehrávat z CF MP3 skladby a zároveň pracovat s programem na MS kartě).

Jak dostat soubory na CF kartu?

První způsob je logický, i když pro přesuny větších souborů méně pohodlný - v ClieFiles přesunete obvyklým způsobem soubory z RAM na CF kartu.

Druhý způsob je lepší pro větší soubory a pro soubory v jiných formátech (obrázky, MP3, dokumenty apod.) - v instalátoru změníte Change Destination na CompactFlash Card-2 a je to. Při HotSyncu můžete takto "našupat" na kartu cokoliv.

Třetí možností je dostat data na kartu pomocí čtečky karet.

Čtvrtou možností je přesun souborů z kartu na kartu, tedy z MS na CF a naopak. Je zde jedno omezení - nejde přesouvat z/do podadresáře se stejným jménem, tedy alespoň v standardním správci souborů ClieFiles.

Omezení a problémy stávající verze aplikace:

CF Microdrive karty se chovají jako CF karty v ReadOnly režimu - můžete prohlížet, ale nejde na ně zapisovat.

audiosoubory a obrázky interních prohlížečů Clié lze spouštět jen v režimu "masquerade"

s připojenou CF kartou nelze připojit handheld k PC v režimu MS Import

Pořídit, či ne?

Pro majitele jednoho z handheldů NX60, NX70V a NZ90 by neměla existovat jiná než kladná odpověď. Za 27 USD si zpřístupníte další paměťové médium, pořizovací cena CF karet je nižší než ostatních typů, CF karty dnes navíc nabízejí největší paměťové kapacity.

Podle sdělení Eruware chystá firma na tento týden novou verzi programu 1.2 - ta již bude umět přehrávat soubory a prohlížet obrázky interními aplikacemi bez "masquerade" režimu, což by měl být výrazný krok dopředu.

V posledních dnech se ale začalo diskutovat rovněž i o tom, že nová Clié řady NX (NX73V a NX80) budou obsahovat CF driver pro zpřístupnění CF slotu, který by mohl fungovat i na starších PDA řad NX a NZ. Není ale vůbec zřejmé, zda Sony driver poskytne i majitelům starších handheldů (a eventuálně za kolik). První pokusy některých uživatelů na ClieSource navíc naznačují, že program Eruware je už mnohem dál než CF driver Sony. Ten je prý výrazně pomalejší (kdosi mluví dokonce o tom, že záměrně, aby z CF slotu nešly spouštět MP3) a neumí "masquerading", který ovšem na NX73 není potřebný.