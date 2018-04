Erotické hry na mobilu - mládeži do 18 let nepřístupno!

Přinášíme vám přehled erotických her pro vaše mobilní telefony. Vesměs se jedná o java hry, to znamená, že je půjde spustit na většině novějších mobilních telefonů. Pokud se vám některá z popisovaných her zalíbí, můžete si ji stáhnout ze serverů Phonesoft.cz nebo MMSak.cz, kde stačí vybrat hru podle typu vašeho mobilu, zaplatit požadovanou částku a pak už si jen nerušeně hrát.

Honey Hunt (S60)

Ve hře Honey Hunt máte za úkol vyplnit prázdné včelí plástve padajícími balóny. Pokud se vám podaří seřadit balóny v jedné řadě podle barvy, tak se propadne a vy budete odměněni obrázkem velmi spoře oděné dámy.

Hra obsahuje highscore tabulky, možnost vypnutí/zapnutí hudby a velké množství obrázků, tudíž vás jen tak neomrzí.

Adult Memory

Hra Adult Memory je variací známého pexesa. Také zde odkrýváte jednotlivá pole s cílem najít stejné dvojice. Až v této hře odkryjete celou plochu, dostane se vám odměny v podobě obrázku některé z mnoha nahých dívek.

Blackjack či piškvorky

Pokud holdujete pokeru, blackjacku či klasickým piškvorkám, ale rádi byste hru trochu oživili, můžete vyzkoušet všechny zmiňované hry v erotickém provedení. A když budete v pokeru vyhrávat, modelka zase ráda, kousek po kousku, bude odhazovat své oblečení...

Ve Strip Blackjacku si můžete zahrát rovněž o oblečení pohledné protihráčky, Strip 4 You zase na displej vašeho telefonu přinese piškvorky, kde budete za každou vyhranou hru odměněni lechtivým obrázkem.

Babe Typing

Babe Typing procvičí váš prstoklad na klávesnici mobilního telefonu. Pokud budete při vkládání písmenek dostatečně rychlí, bude se pomalu odkrývat obrázek, za kterým se skrývá lechtivá fotografie.

Bikini Chix

Bikini Chix je o něco "akčnější" hrou než předchozí arkády. Zde máte za úkol zabrat předem danou velikost hracího pole. V něm se však musíte vyhnout číhajícím nepřátelům - chráněni jste jen mimo oblast. Poté, co zaberete její předem dané množství (s přibývajícími levely, kterých je 40, se velikost nutná pro postup do dalšího kola zvyšuje), se zobrazí jedna z osmi spoře oděných děv.

ClickPiXXX

Ve hře ClickPiXXX máte za úkol odstraňovat z plochy hrací kameny stejných barev jejich spojováním. Pokud se vám podaří z plochy dostat kameny všechny, uvidíte v plné kráse jednu z mnoha dívek ve spodním prádle.

Bottle Game2

Časy, kdy jste hráli hru flaška s lahví od vodky jsou dávno pryč! Nyní si můžete do svého telefonu nainstalovat stejnojmennou hru, která zajistí, že láhev již nebudete ke hraní nikdy potřebovat.

Stiskem volby Turn! láhev na obrazovce ukáže nahodilým směrem a zároveň zobrazí příkaz. Pokud na místě, kam flaška směřuje, sedí soutěžící, musí daný rozkaz plnit.

Již druhá verze Bottle Game přináší možnost přidávání vlastních úkolů, čímž je potenciál hry až pro osm lidí nevyčerpatelný.

Kamasutris

Kamasutris je kombinace kamasutry a tetrisu. Stejně jako v něm padají seshora objekty, v tomto případě muži a ženy. Úkolem hráče je zajistit, aby do sebe "pasovali". Tím dojde k vymázání lidiček a přičtení skóre.

Hra má devět levelů a s každým dalším se obtížnost zvyšuje.

Kamasutra Delux

To Kamasutra Delux je klasickou instruktážní příručkou "jak na to". Kromě zobrazení různých krkolomných poloh si můžete přečíst také informace o kamasutře či si zahrát textovou hru.

Girls Slider

Klasickou skládačkou přeházených políček je Girls Slider. Na obrazovce se nachází osm částí obrázku, které máte za pomoci jednoho volného políčka poskládat. Pokud se vám to podaří, uvidíte fotografii některého z děvčat ve hře.

Strippoker (men)

V našem přehledu nepřijdou zkrátka ani dámy. Pokud si chcete zahrát karty, kde budou při každé výhře odhazovat svršky muži, vyzkoušejte Strippoker. Kromě hry si můžete s mužskými modely také popovídat (i když to platí spíše jednostranně).

Cena většiny her činí 30 korun a k jejich stažení je nutné mít aktivovaný WAP, přes který si lze hru po zaplacení stáhnout.