Eridan - bezdrátové připojení k internetu

Nový trend připojení k internetu - radiovým spojením na 2,4GHz systémem BreezeNet.Poslední dobou se v České republice začíná objevovat stále častěji nový trend připojení k internetu - radiovým spojením na 2,4GHz systémem BreezeNet. Systém má sice svoje úskalí - především pak to, že potřebuje přímou viditelnost mezi anténami, ale také svoje výhody. Tou největší je cena. V minulosti jsme se seznámili s nabídkou firmy InWay, nyní se podíváme na jednoho z dalších aktérů bitvy o radiové pokrytí Prahy, ale i dalších českých měst - na síť Eridan.Kolik to vlastně stojí? Je pořád levnější dial-up? Takže cena připojení do sítě Eridan je 3800 korun bez 5% DPH. To je měsíční paušál za připojení jednoho počítače k internetu a to "průměrnou" rychlostí 64 Kbps. Zde je nutno zdůraznit, že Eridan není primárním ISP, jako třeba právě InWay a tedy internetovou kapacitu nakupuje - v Praze přes GlobalOne. Podle toho, kolik jí nakoupí, je také možno využít rychlost 64 Kbps nejenom uvnitř sítě Eridan, ale i v internetu...Ovšem je zde jiný výdaj, který se zprvu zdá moc velký, ale ve skutečnosti je to poměrně výhodný. Tímto výdajem není nic jiného, než první instalace a připojení k síti internet. Musíte totiž zaplatit 7900 bez Kč 5% DPH a za tuto cenu k vám na střechu technici nainstalují anténu pro připojení a nakonec síťový kabel zapojí do síťové karty ve vašem počítači. Háček je v tom, že toto vybavení je vám zapůjčeno, jelikož jeho nákupní cena se pohybuje kolem 30 tisíc: nabídka pronájmu, který je započítán v měsíčním paušálu je více než příjemná. A teď něco o pokrytí. Zatím jsou pokryta signálem na frekvenci 2.4GHz pouze města Praha, Brno a Ostrava. Pokrytí je řešeno tak, že je například v Praze rozmístěnoněkolik vysílačů, v jejichž okruhu jsou rozmístěny jakési "podvysílače". Tím je možné pokrýt poměrně velkou plochu a v Praze by měl již touto dobou být signál všude. Samozřejmě, že je zde jiný problém a tím je stínění jinými budovami - přímá viditelnost mezi anténami je nutností. Oproti síti InWay udává Eridan polohy svých základnových stanic na těchto stránkách. Ovšem z popisu na této stránce není zřejmé, zda jde o základnové stanice, nebo zda jde o místa, z nichž je spíše distribuován signál na základnové stanice. Nyní se dostáváme k tomu, jak si vlastně mikrovlnné připojení k internetu objednat. Firma garantuje zprovoznění internetu do 10 dnů od podání smlouvy a kontaktuje vás nejpozději do 4 dnů od podání objednávky. Jediný problém může nastat, pokud objekt, na který má přijít anténa nevlastníte vy. V tom případě musíte mít povolení od majitele objektu, které by mělo být přiloženo ke smlouvě. Druhým problémem může být signál samotný - ale od toho je tu proměření.Ceny připojení se různí dle toho, jestli je kanál sdílený a jestli máte připojen jeden počítač nebo celou síť. Můžete si také pronajmout svůj vlastní kanál, ale cena je pak 17900 bez DPH. Další službou je také propojování počítačů, či sítí na větší vzdálenost. Potom slouží bezdrátová linka stejně jako pevná linka pronajatá od Telecomu, ale při rychlosti 1.5Mbit/s je cenově výrazně výhodnější.Nejzákladnější připojení 64kbit linkou a předplaceným objemem dat 1GB vás měsíčně přijde na 3800 Kč bez DPH. V tomto tarifu ale nemůžete mít na svém počítači WWW nebo FTP server přístupný z internetu - další 1GB vás přijde na 4000 Kč. Pro rozšíření funkčnosti byste si museli zaplatit rozšíření za 3000 korun na měsíc navíc a objem dat, který smíte přenést se zvýší o 1 GB a můžete mít do internetu přes Eridan zapojenou i lokální síť. Pak máte již povolen i provoz WWW,FTP a mail serveru, které budou přístupné z celého internetu. Tak dostanete svoji vlastní IP adresu.Je zde ale i jiná cesta, jak se prezentovat na internetu. Eridna Praha poskytuje za 200 korun prostor na svých serverch o velikosti 5MB. Za každých dalších 5MB místa zaplatíte 100 korun. Dále máte jednu 5MB schránku zdarma a další jsou k mání po 100 korunách. To je tedy v kostce to, co nabízí radiová síť Eridanu. Není v Praze jediná - například VOL nabízí podobnou službu, ale cenově spíše jako náhradu pevné linky, podobně CesNet. Další nabídku v podobné cenové hladině přináší InWay se službou City.Way - i ten omezuje objem přenesených dat, oproti síti Eridan má výrazně dražší instalační poplatek a měsíční poplatek je na cca. 4800 Kč. Oproti Eridanu má ale InWay svoji vlastní zahraniční linku a přístup do NIXu, neboť je primárním ISP. A to je výhoda, která se může počítat, neboť na kapacitu připojení Eridanu byly právě v tomto smyslu slyšet výhrady. Jak se rozhodnout? Nechte si to předvést v praxi...