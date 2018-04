Ericssonů T20s u nás bude nedostatek

Když jsme 1. listopadu představovali nový Ericsson T20s, dávali jsme tomuto telefon slušnou naději na úspěch. Jenže na ten si Ericsson asi bude muset počkat. Prodej T20s měl být zahájen v týdnu po 13. listopadu - ve skutečnosti se u nás první kousky objevily až po 28. listopadu. Tiskovou zprávu o zahájení distribuce navíc kupodivu nevydala česká pobočka Ericssonu, ale distribuční společnost Cellular Star.

O Ericsson T20s nemá téměř nikdo zájem

Při pátrání v prodejnách mobilních telefonů jsme narazili na obecnou neznalost tohoto telefonu, případně na informaci o tom, že tento mobil v současnosti ještě není v nabídce. Výjimkou byly některé větší prodejní sítě. Ani ty ovšem mnoha Ericssony T20s neoplývaly. Například v prodejnách The Phonehouse Ericsson T20s skutečně mají - v počtu přibližně jednoho telefonu a jedné makety v každé prodejně. Kdy budou další, nám žádný z prodejců nebyl schopen říct. A vzhledem k tomu, že jde o tři dny starou informaci (pátek 1.12.), asi byste pro T20s měli vyrazit okamžitě. Jen pro zajímavost, prodává se přibližně za 11 500 až 11 800 Kč s DPH.

Každý telefon z kategorie low-end pro svůj úspěch na našem trhu potřebuje podporu alespoň jednoho z mobilních operátorů. Pokud totiž takový telefon nebude nabízen v předplacených sadách, prodá se ho zanedbatelné množství. Ostatně, samotný Cellular Star realisticky předpokládá, že za současného stavu prodá maximálně několik set kusů T20s.

Špatnou zprávou pro Ericsson je proto fakt, že naši operátoři zatím tento telefon vůbec prodávat nehodlají. "V současné době neuvažujeme o zařazení Ericssonu T20s do naší nabídky," konstatoval David Vlk, zástupce tiskového mluvčího Oskara. Jan Kučmáš, tiskový mluvčí EuroTelu, se vyjádřil tvrději: "EuroTel nebude v nejbližší době nabízet Ericsson T20s, protože na trhu je dostatek jiných telefonů se shodnými funkcemi a parametry, o které projevují zákazníci větší zájem." Stanovisko RadioMobilu se nám do uzávěrky získat nepodařilo, nicméně z neoficiálních zdrojů víme, že ani v sadách Twist tento telefon v dohledné době - tedy přinejmenším do Vánoc - nenajdete.

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky

I kdyby o tento telefon naši operátoři projevili zájem, asi by narazili na problém dodávek. Byť český Ericsson podle svých zástupců dováží telefony T20s do Čech sám, Cellular Star je pro jistotu odebírá přímo ze Švédska.

Není na tom vlastně nic divného. Potřebných součástek pro výrobu levných telefonů je obecně nedostatek a český trh rozhodně nepatří k těm lukrativním. Přednost dostanou jiné státy. Zvláště poté, kdy u nás téměř nikdo o Ericsson T20s nejeví zájem. Možná je to způsobeno také loňskými problémy Ericssonu se schopností dostatečně zásobit předvánoční trh modelem T10s v jiných než naprosto nepoužitelných růžových a fialových provedeních. Tyto zkušenosti asi naše operátory odradily.

Ericsson T20s má přesto všechny předpoklady být skvělým mobilem oblíbeným nejširšími vrstvami uživatelů. Jenže by musel stát trošku méně a hlavně by musel být k sehnání. Jestliže se totiž u nás objeví až na začátku příštího roku za nezměněnou cenu, může se mu stát, že bude dražší než funkčně lepší Siemens S35 nebo Nokia 7110. A potom by nemělo smysl si tento telefon vůbec kupovat.