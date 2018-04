Ericsson ztratil třetí pozici na světovém trhu

Nepřestávající problémy, s kterými se potýká švédský Ericsson, nakonec vedly ke ztrátě pozice třetího největšího světového výrobce mobilních telefonů. Na tu se po několikaměsíčním pozvolném růstu vyšplhal Siemens. V pátek o tom informovala agentura Reuters.

Již výsledky za poslední čtvrtletí roku 2000 jasně ukazovaly, že Siemens dýchá na záda prozatím nezničitelné trojici Nokia, Motorola, Ericsson. Celosvětově totiž na Ericsson ztrácel pouze 1,1 procenta podílu na trhu. Čísla o prodeji v západní Evropě dokonce hovořila o tom, že v tomto regionu již Siemens Motorolu s Ericssonem předběhl. Nyní tedy předběhl Švédy i celosvětově. Více v článcích Který výrobce telefonů zná zákazníky nejlépe a Siemens je v západní Evropě korunním princem mobilních telefonů.

Za první tři měsíce roku 2001 se Siemensu podařilo prodat 6,9 milionu mobilních telefonů, zatímco jeho rivalovi jen 6,2 milionu. Tržní podíl Ericssonu tak poklesl pod hranici osmi procent, zatímco Siemens se drží na téměř devíti procentech.

Ericssonu přináší pokles prodeje mnoho dalších problémů. Snížení výnosů zhoršuje finanční situaci, a tak nezbývá, než šetřit na výdajích. Proto propouští 22 000, tedy celou jednu pětinu svých zaměstnanců.

Motorola zatím zůstává před Siemensem, ovšem její náskok již není velký - necelá čtyři procenta. Suverénně si stále vede Nokia, která jako by chtěla útočit na hranici 40 procent trhu. Podle vyjádření jejích zástupců to skutečně není nemožné.

Ericssonu by mohlo k cestě nahoru pomoci spojení s japonskou firmou Sony. I zástupci firmy to říkají a vidí v tomto spojení šanci, jak získat zpět své bývalé postavení na trhu. Proti Siemensu a Alcatelu, který se již také klesajícímu Ericssonu přibližuje, to ovšem nebude mít lehké.