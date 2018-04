Ericsson vypustil komerční bránu pro IP telefonii

IP telefonie se po neočekávaném vpádu RadioMobilu stala tématem číslo jedna - a není se čemu divit. Veskrze kladné byly všechny reakce na Paegas Internet Call, ačkoliv jej postihly již dva výpadky. IP telefonie je na pořadu dne - a není síly ani u SPT Telecom cokoliv s tím změnit. Provideři internetu jeden za druhým, jakož i nezávislé firmy nám hlásí, že hodlají nabídnout svoji verzi IP telefonie.

Není tedy bez zajímavosti, že koncern Ericsson přišel s něčím, na co se již delší dobu čekalo - s první komerční nabídkou telefonní IP brány komatibilní se standardem H.323. Ericsson si samozřejmě celý systém pochvaluje jako velmi výkonný a vzhledem k nasazenému standardu i do budoucna použitelný - a co víc, celý systém je okamžitě k dispozici.

IP brána Ericssonu byla úspěšně vyzkoušena ve vůbec prvním testu H.323 standardizované IP telefonie norského Telenor Nextel, jenž se zařízením vyjádřil maximální spokojenost. Systém je napsán v jazyce Java a vyvinut byl speciálně pro Unixovou platformu, aby byla zajištěna vysoká možnost škálovatelnosti - nicméně pro firemní sítě a malé klientské aplikace je k dispozici i řešení založené na Windows NT.

IP brána Ericssonu samozřejmě představuje kompletní systém poskytující nejenom prpojování hovorů z IP sítí do telefonních sítí, ale i veškeré související učetní operace, zabezpečení, ale také třeba uživatelská nastavení jednotlivých "přípojek". Je možno přenášet hlas, video, data atd - vše záleží na kvalitě internetového připojení.

Pokud byste někdo chtěl ihned obědnávat, nebo by vás ze zvědavosti zajímalo, kolik to stojí, pak on-line objedávkový formulář je zde. A pokud byste to opravdu někdo koupil, docela bych se přišel podívat :)