Ericsson vykládá své fantastické sny čtvrté generace

Sítě třetí generace ještě ani nejsou v provozu, vlastně se většinou ani nestaví, a Ericsson již představil svou představu generace čtvrté. V době, kdy podpisy na udělených 3G licencích ještě ani nezaschly, plánování čtvrté generace vypadá jako šílenství. Ovšem hledět stále do budoucna se vyplácí. Vždyť i v roce 1991, kdy se GSM teprve objevovalo, Ericsson již uvažoval o technologiích pro třetí generaci. Stejně postupuje i nyní, když uvažuje o 4G sítích jistě alespoň deset let před jejich nástupem.

Podle Ericssonu by měla další generace umožnit ještě několikanásobně rychlejší datové připojení než UMTS. S takovým datovým tokem již není kvalitní video žádný problém. A nejen to. Protože když mluvíme o roce 2011, trocha toho hi-tech science fiction je jistě na místě.

Předpoklady hovoří o padesátinásobně rychlejším spojení oproti třetí generaci, která by měla umožnit přenos až 2 Mb/s. Z anoncované kapacity 100Mb/s u čtvrté generace se dnešnímu člověku, zvyklému sotva na 50 kb/s, skoro točí hlava. Není divu, že tím vize teprve začínají.

Pro UMTS bude zřejmě příznačné video. 4G jde dál. Co třeba plně třírozměrný vizuální zážitek. V kombinaci s virtuální realitou v reálném čase to není problém. Chcete se dívat na finále Stanley Cupu. Prosím, jen si zvolte, z které tribuny a sledujte vše, jako by jste byl na stadionu. A klidně přitom seďte na lavičku v parku.

Další z vizí je mnohem vyšší uživatelská přívětivost. Žádná zdlouhavá menu a listování v nich. Přijedete před svojí garáž a telefon se sám zeptá, zda chcete otevřít dveře. Přijdete do obchodu a telefon se připraví na to, že budete platit. Zní to pěkně, ale co potom budeme dělat? Asi se jen bavit. Nebo pracovat, abychom na to měli?

Předpokládá se, že sítě čtvrté generace bude možné budovat na základech 3G sítí. V každém případě to však bude vyžadovat další investice a technologické úpravy infrastruktury. Tedy v podstatě podobný systém, jako u přechodu od GSM k UMTS.

Výlet do budoucnosti končí. Většina představ firmy Ericsson burcuje naši zvědavost, ovšem v horizontu deseti let se mnoho z nich pohybuje stále blíž snu než realitě. Sněme si tedy dál takové hypermoderní hi-tech fantazie a třeba se za deset let vzbudíme a zjistíme, že okolí je stejné jako v našich snech. A potom se sejdeme na tribuně číslo tři s párkem v ruce.