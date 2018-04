Ericsson ukončil výrobu a prodej modelu R520

Pouhých pár měsíců po uvedení modelu R520 na trh se Ericsson odhodlal ke kroku, o němž uvažoval velmi dlouhou dobu - stahuje tento telefon z nabídek - nadále jej nebude ani vyrábět, ani prodávat. Na pultech prodejen se tak v současné době vyprodávají poslední kusy a další zásilky se již neočekávají. Co se děje?

Byla R520 propadák?

První, co člověka při ukončení výroby telefonu napadne, je otázka, zda to nebyl propadák. Označení propadák se ale výrobci samozřejmě vždy brání a například Nokia se své 7110 držela zuby nehty, i když bylo už jasné, že je to první mobil v historii společnosti, na kterém se prodělalo.

V případě R520 byl ovšem problém někde jinde. Na vývoji telefonu se pracovalo více než dva roky a v době, kdy byl telefon připraven do výroby, byl již vzhledově v podstatě zastaralý. Příliš velký, příliš bytelný a s anténou, od které všichni výrobci dnes již ustupují. Koncepcí telefon vycházel z Ericssonu R320 (mimochodem věřili byste, že T28 poprvé spatřila světlo rýsovacího prkna v roce 1996?).

Dnes se jen potvrzuje, že v konkurenci telefonů jako Siemens S45 nebo Motorola 280 model R520 neuspěje. Ericsson již na situaci reaguje, na trh vyjíždějí modely, jako je T65 nebo luxusní T68. V porovnání s nimi ale R520 nabízí opravdu málo a prodávat jej za dumpingové ceny jen proto, aby se udržel na trhu, nemá smysl.

Co R520 nahradí?

S modelem R520 odejde ze scény mobil, na kterém Ericsson postavil mnoho svých nadějí na oživení prodeje vlastních mobilních telefonů. Naděje se však nesplnily, obrovské výdaje na vývoj sice Ericsson posunuly vpřed, jenže společnost měla problémy spíše v marketingu než v kvalitě svých mobilů. Společný podnik se Sony snad konečně přinese tolik očekávané oživení, jenže to už R520 neuvidí. Nahradí jej T39 a v brzké době také modely jako T65 a T68, které právě přicházejí na trh.

Tyto telefony jsou určené pro manažerskou část zákazníků, mají všechny funkce R520 v přitažlivějším a modernějším hávu a hlavně na jejich vývoji Ericsson neutratil tolik peněz. Popravdě řečeno především proto, že většinu jejich prvků a řešení převzal právě z R520.

Jenže drahý manažerský model tržní podíl neudělá. Je sice dobrým dokreslením prestiže výrobce, ale k dosažení příznivých čísel o prodeji je nutný laciný a funkcemi nadupaný, přitom snadno ovladatelný a roztomilý low-end, na němž se dá personalizovat úplně všechno.

V tomto ohledu ale ani současná produkce Ericssonu příliš nepřesvědčuje a avizované výrobky jako R600 jsou stále založené na v některých směrech ne zcela jednoduchém ovládání ve stylu R320/R520.

Vážně dá tolik práce přesvědčit firmware, aby se do seznamu hovorů dalo vstoupit také prostým stiskem šipečky nahoru nebo dolů, jako je tomu u všech jiných telefonů? Pro šťouraly: já vím, že stačí zmáčknout šipečku vpravo a můžete si zadat jméno nebo stiskem Yes jste v seznamu, jenže tohle by mělo jít jedním stiskem klávesy, ne dvěmi! Je to dvakrát tolik práce, co u telefonů Nokia, Siemens a dalších...

PS: Mám takové podezření, že s českou T9 pro Ericsson R520 to je nahnuté. Za licenci se Tegiku platí (mastně, cca 10 000 USD za slovník), a pokud prodej R520 skončí, Ericssonu se samozřejmě nebude chtít do české T9 investovat. To je ovšem značné zklamání pro stávající majitele R520…