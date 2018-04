Ericsson také může mít svou melodii nebo logo

Programy pro software mobilních telefonů si získávají stále více obliby mezi uživateli. Nejrozšířenější a zároveň i nejvyhledávanější jsou programy pro Siemens a Nokia. Tady ale výběr nekončí. I pro majitele jiných telefonů existuje možnost obohatit svůj přístroj a vytvořit si tak image mobilu, které mu bude vyhovovat. Dnes představíme tři programy pro výběr loga a melodie na telefony Ericsson.

Tento program je určen pro Ericsson a2618s, který může převlékat svůj háv podobně jako Nokia a navíc je možné nastavit do něj logo dle výběru. My animation dává na výběr z 90 nejrůznějších log, stejným způsobem, jako jsme tomu zvyklí u Nokií a Siemensů. Pokud si vyberete obrázek, objeví se zároveň na dvojrozměrném displeji, takže není třeba lámat si hlavu s tím jak bude logo vypadat na mobilním telefonu. Loga do telefonů Ericsson zatím nejsou příliš rozšířena, ale stejně tak jako u jiných značek i Ericsson postupně doplňuje možnosti softwarového vybavení přes Internet.

Ericsson music box

Majitelé Ericssonů, 688/768/788/788e/888, s hudebním sluchem jistě uvítají možnost nahrání si vlastní melodie pomocí simulované klávesnice na počítači. Tvořit můžete nejen na dvojrozměrném klavíru pomocí myši, ale můžete noty vpisovat do tabulky i pomocí písmen. Po zkomponování melodie, už stačí jen pojmenovat dílo a nastavit si jej na telefon. Pokud hudebním sluchem nedisponujete, přesto toužíte po vlastní melodii, kterou nemá každý v základní nabídce telefonu, jistě uvítáte následující prográmek, který je možné kombinovat s Ericsson music boxem.

Ericsson make melodies

Tento program by se dal nazvat jako "doplňující", pro výše popsaný program Ericsson music box. Své vlastní vyzvánění si tu nevytvoříte, ale máte na výběr ze zhruba stopadesáti melodií, které jsou popsány pomocí písmen, označujících jednotlivé noty. Jednoduchým překopírováním, vložíte noty do music boxu a můžete si nastavit melodii dle libosti. Vyzváněcí tóny jsou seřazeny podle abecedy a najdete tu klasické melodie, filmovou hudbu, rockové melodie i populární písničky. Systém je jednoduchý a program se dá použít i pro komponování v samotném telefonu. Pokud tedy nechcete nebo neumíte, můžete si vybrat melodii již předkomponovanou.

Nastavení vlastního loga a melodie se stalo v poslední době velmi oblíbeným. Přitom je velmi potěšující, že se tyto možnosti rozšiřují na stále větší množství telefonů. Na stránkách Mobil serveru, vás budeme nadále informovat o softwarových programech na nejrůznější typy mobilních telefonů.