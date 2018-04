Ericsson T68m - první zkušenosti

Absolutní špička mezi mobilními telefony. To by mohla připisovat společnost Sony Ericsson na každou krabici s novým mobilem T68m. Rozhodně si dnes nevybavíte funkci, kterou by tento mobil neměl. Rozdíl oproti R520m, na který seděla v době uvedení stejná definice, je ale v tom, že T68m je malý, lehký, zaoblený, s integrovanou anténou, barevným displejem...

Pro manažery i na image

Ericsson T68m je špičkový manažerský telefon, který se ale díky svému provedení a líbivému designu může skvěle prosadit i mezi stylovými telefony. Ostatně, T68m je velký jako zástupce Ericssonu v této třídě - T39m bez antény. Hmotností se oba ultralehké telefony také neliší - T39m váží 86 gramů, T68m jenom 84 g. S barevným displejem a podporou multimediálních zpráv (MMS) tak téšedesátosmička uspokojí nejednoho (či nejednu) hračičku.

Telefon se začne prodávat nejspíše v cenové hladině mezi 21 - 24 tisíci korun. Za tuto částku se mimochodem v roce 1999 začínal prodávat ještě dnes hojně používaný T28s. Cílová skupina je tak jasně určena - lidé, kteří s takovým telefonem budou pracovat, a ti, kdo ho chtějí mít a chtějí se s ním bavit.

Je to Ericsson, ale líbit se bude i příznivcům jiných značek

Konzervativní uživatelé při bližším pohledu zjistí, že T68m je stále ještě Ericsson. Designové prvky, posuvné tlačítko na boku, klávesy Yes a No a filozofie menu - pokud už jste s nějakým novějším Ericssonem pracovali, potom si s T68m budete rozumět po několika minutách. Ovládání nebude nepřístupné ani lidem zvyklým na jiné mobily - je totiž intuitivní a jednoduché.

Určitě znáte Windows - s ikonkami na ploše a položkami hlavního menu, ze kterých se rozbaluje nabídka. Menu T68m je úplně stejné. Při vstupu do menu pomocí joysticku mezi potvrzovacími klávesami Yes a No se zobrazí devět ikon - symbolizujících hlavní položky menu. Použité piktogramy jsou pochopitelné; navíc je na obrazovce vždy popis aktuálně vybrané položky.

Při výběru ikony se zobrazí textové menu. Položky jsou očíslovány, takže je můžete zvolit prostým stiskem čísla na klávesnici. A nebo se můžete v menu pohybovat čtyřsměrným joystickem (který nahrazuje i tlačítko Yes). Jestli vám takové ovládání nepřijde jednoduché a pochopitelné, potom bude asi problém někde jinde než v telefonu...

Displej: velký a barevný

Jedním z největších taháků T68m je displej. Ten dokáže zobrazit až 256 barev. Celý displej je aktivní - je tak dobře čitelný i ve zhoršených světelných podmínkách (přímé sluneční světlo, pološero). Překvapující je i rychlost zobrazování při přehrávání krátkých videosekvencí - u některých nových mobilních telefonů je zvykem spíše opačný trend. Tedy pomalé operace s displejem a zpoždění i při pohybu v menu.

Osm textových řádků na displeji - to je odpověď škarohlídům, kterým se při slově Ericsson automaticky vybaví malý displej. V pohotovostním stavu zobrazuje T68m obrázek na pozadí celého displeje. Obrázek je samozřejmě barevný a můžete si jej nechat poslat textovou zprávou (MMS nebo EMS), přes bluetooth nebo IrDA z jiného telefonu nebo si ho uložit do paměti telefonu při prohlížení wapových stránek. Totéž platí i pro vyzváněcí melodie. Samozřejmostí je ovládání telefonu z počítače.

Přizpůsobte si T68m k obrazu svému

Ericsson T68m má Schémata. Každé schéma definuje obrázek na pozadí, barevný styl menu a provedení ikon. Schémata můžete přiřadit i jednotlivým profilům. Díky tomu si můžete chování telefonu upravit přesně podle nálady i podle prostředí, kde se nacházíte.

Ericsson T68m je prvním mobilem, který podporuje rozšířené zprávy EMS a MMS. S pomocí EMS si můžete nechat posílat obrázky, vyzváněcí melodie (i zvuky k textovkám) a jednoduché animace. MMS přinášejí možnost posílat si krátké videoklipy.

Již zmiňovaných vyzváněcích melodií je v mobilu 26. Z toho čtrnáct je vestavěných (jde o lehce pozměněné melodie známé z jiných Ericssonů), čtyři jsou prostým zvoněním a zbylých osm pozic je určeno pro vlastní melodie. Ty si můžete nechat poslat přes bluetooth, IrDA, textovou zprávu nebo po kabelu z připojeného počítače. Vyzvánění si můžete složit i v telefonu.

Textové zprávy v češtině

Když Ericsson řekne, že T68m umí dlouhé textové zprávy, tak tím myslí skutečně dlouhé zprávy. Mohou mít až jedenáct tisíc znaků - a to je více než v tomto článku. Pokud byste se snad rozhodli takovou zprávu napsat, potom to můžete zkusit. Určitě vám pomůže kompletně počeštěný systém T9, který umí psát i slova s diakritikou. Plnou češtinu samozřejmě umí i jiné telefony, ale teprve T9 s českými znaky rozšíří naši mateřštinu i do textových zpráv.

Vedle textových zpráv samozřejmě T68m umí pracovat i s e-maily. Čte je prostřednictvím protokolu POP3, odesílá přes SMTP (standardní komunikační protokoly pro e-maily). S naším modelem jsme e-maily nezkoušeli - neměli jsme totiž v ruce finální verzi telefonu. E-mailový klient je podobný jako u Ericssonu T39m. Ten měl v minulosti s e-maily problémy, které vyřešil až upgrade firmware. Proto předpokládáme, že T68m si s e-maily bez problémů poradí. Nicméně s definitivním soudem si počkáme až na prodejní verzi telefonu.

Zorganizujte si svůj čas a kontakty

Standardem mezi mobilními telefony se stává velký telefonní seznam s více telefonními čísly u jednoho jména. V T68m máte k dispozici 510 položek seznamu (kontaktů). U každého jména můžete mít uloženo kompletní jméno (rozdělené na jméno, příjmení, titul), několik telefonních čísel, poznámky a e-mailové adresy. Pro padesát kontaktů si můžete vytvořit hlasovou jmenovku pro hlasové vytáčení. Hlasem můžete telefon i ovládat.

Jako v Outlooku si budete připadat při používání kalendáře a seznamu úkolů. Zapisovat si můžete i poznámky (můžete si vytvářet i hlasové poznámky). Kalendář totiž může zobrazovat agendu pro vybraný den, nebo týdenní a měsíční pohled. U týdenního zobrazení vidíte ještě rozdělení každého dne po hodinách. Časové události tak máte přehledně k dispozici. Zmínka o Outlooku není náhodná - s tím totiž dokáže T68m prostřednictvím standardu SyncML synchronizovat svoje údaje. A synchronizace je možná i s jinými zařízeními, které SyncML podporují - třeba s PDA nebo libovolným programem na osobním počítači.

Po práci legraci

Devět her. To je nabídka T68m těm, kdo se chtějí s mobilem především bavit. V Erixu máte za úkol vytvářením čtverců a obdélníků (pravoúhlých ploch) co nejvíce zmenšit pole, ve kterém se pohybuje nejméně jedna kulička. Uzavřenému obdélníku kulička nic neudělá; pokud vás trefí při jeho vytváření, přijdete o jeden život. Tetris asi znáte - máte skládat různě tvarovaná tělesa (složená ze čtyř kostek) tak, aby se vytvořil souvislý řádek. Ten poté zmizí. A jestli naskládáte tělesa tak, že se dotknou horního okraje hrací plochy, potom jste prohráli. Pod prostým názvem Game se skrývá raketka, kterou ovládáte a ze které střílíte po všem, co se na displeji objeví. Do toho se samozřejmě musíte vyhnout jiným nepřátelským střelám.

Ripple je hra, kterou možná budete znát pod názvem Reversi. Vyberete si černé nebo bílé kameny. Ty pokládáte na šachovnici vždy tak, aby se mezi vašimi kameny ocitl jeden nepřátelský - ten se tak změní na váš kámen. Vyhrává ten, kdo má více kamenů na šachovnici v okamžiku, kdy už není možné položit žádný jiný kámen. Q je klasické přesunování krabic po místnosti tak, abyste je dopravili z jednoho místa na druhé. Není to ale tak jednoduché, jak se to z tohoto popisu možná zdá. A na závěr se můžete těšit na čtyři karetní hry, skryté pod položkou Solitaire.

Je nejvyšší čas, abyste začali šetřit

Ericsson T68m by se v České republice měl začít prodávat v listopadu. Jestli už nyní přemýšlíte nad tím, co byste chtěli k Vánocům, napište si Ježíškovi o T68m. To aby už mohl začít šetřit, protože šedesátosmička nebude levnou záležitosí. Sony Ericsson si to ale může dovolit - T68m je totiž po dlouhé době telefon, který je nejen technicky vynikající (takových telefonů tato firma měla celou řadu), ale má šanci převálcovat na trhu konkurenty (pokud tak vůbec lze označit high-endy jiných výrobců).