Ericsson T68 za milion korun

Zatímco obyčejní lidé většinou při koupi mobilu řeší problém, zda si připlatit dva tisíce na lepší model, nebo raději ušetřit, některé celebrity uvažují v jiných číslech. Nerozhoduje, kolik bude mít jejich telefon záznamů v adresáři, ale spíš kolik diamantů bude zasazeno kolem jeho displeje. Rakouský technik a zlatník Peter Aloisson vyrábí pro lidi, kteří na nějaký ten tisíc nehledí, ty nejluxusnější telefony na světě. Za dva miliony korun můžete mít nejtvrdší telefon na světě, kterým navíc jednoduše proříznete sklo. Je libo diamantový Ericsson?

Aloisson provozuje svou živnost již od roku 1998. Za tu dobu již do své nabídky zařadil nejrůznější telefony, například Nokie 8850 nebo 6150 a různá véčka od Motoroly. Většinu modelů přitom můžete mít ve zlatě nebo ve stříbře, diamanty jako doplněk dodá zlatník na přání. Není ovšem problém dohodnout se s Aloissonem na úpravě libovolného modelu. Peníze zkrátka dokáží změnit všechno, i obyčejný telefon v luxusní.

Nejnovějším přírůstkem v nabídce rakouského mobilního zlatníka je Ericsson T68 posázený diamanty. „Každý kus je unikátní a najdete na něm okolo 900 diamantů,“ prozrazuje Aloisson. „Dělám i varianty kombinující diamanty s rubíny, safíry nebo černými diamanty,“ chlubí se dále, „ovšem cena se pohybuje od 24 000 dolarů výš.“ Přestože je Ericsson T68 dobrý telefon, na světě se nejspíš nenajde mnoho lidí, kteří by byli ochotni za něj zaplatit tolik. Obyčejná plastová verze většině uživatelů postačí. Od roku 1998 se však již našlo 111 takových, kteří si připlatili za možnost mít telefon jako nikdo jiný. Podle Aloissona šlo především o bohaté Asiaty, Araby a Rusy, slavné hudebníky nebo fotbalisty. Nejdražší mobilní telefon stál neuvěřitelných 78 tisíc dolarů (přes 2,6 milionu korun).

Finská Nokia nedávno oznámila, že začne brzy vyrábět luxusní telefony pod značkou Vertu - zlaté a stříbrné mobily s unikátním designem. Na otázku agentury Reuters, zda se nebojí této konkurence, Aloisson klidně a s úsměvem odpovídá: „Právě naopak. Jakmile se do byznysu s luxusními telefony vloží taková společnost jako Nokia, celý svět si ho všimne. Od chvíle, kdy Nokia představila Vertu, se mi objednávky jen hrnou. Lidé, kteří chtějí mé telefony, touží po něčem speciálním, co nikdo jiný nemá, a to platí i pro Vertu. Už mám dvě zakázky na upravení mobilů Vertu na unikátní kousky.“

Nejrůznější pokusy v oblasti luxusních mobilů již provedlo mnoho výrobců. Zlaté a stříbrné Nokie 8850 se objevily záhy po uvedení klasické verze, Samsung zase předvedl svůj diamanty ozdobený elegantní telefon SGH-A400 a Motorola měla své vlastní diamantové véčko. Ovšem všechny tyto přístroje jsou jen špekem na obyčejné zazobané obchodníky, kteří se chtějí pochlubit drahým telefonem. Přístroje, které vyrábí Aloisson, jsou něčím speciálním pro ty ultrabohaté. V duchu dnešních moderních mobilů v sobě spojují mnohé funkce a vlastnosti - jsou telefonem, šperkem, finanční rezervou, druhotným pohlavním znakem vábícím samičky a v neposlední řadě také frajeřinou. Není však dobré využívat takový mobil jako finanční rezervu na tahu - když dojdou peníze, kde zastavíte telefon za padesát tisíc dolarů?