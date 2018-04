Ericsson T68 - díl 5. - hry, zvonění, organizer a hlasové ovládání

Hry

Málokdo z odborníků pochybuje o tom, že spojení Ericssonu a Sony nepřinese zábavu do mobilních telefonů. Až se podíváte na výběr her z T68, dáte tomuto tvrzení za pravdu. Telefon obsahuje šest typů her, z toho karty nabízejí čtyři samostatné různé karetní hry.

Začneme tou nejdrsnější pařbou. Ta se jmenuje Game a je to klasická střílečka. Máte k dispozici letadlo a máte sestřelovat ufony dříve, než unesou vaše lidičky. V dalších kolech dostáváte k dispozici i chytré bomby, které s ufony hnedle zatočí a vašich lidí se nedotknou, hra dostává docela dobrý spád. Právě kvůli joysticku je to docela pohodová střílečka. Lze si k ní zapnout i hudbu, tóny jsou ale dost ostré a nelíbily se mi. Pro cestu MHD není lepší pařby J

K dispozici jsou i další hry: piškvorky (ripple), Tetris, Erix (takové spojování čar, účelem je uzavřít území a nenechat si do čáry ještě před uzavřením území narazit létající kouli, docela legrace, ale omrzí se), balík čtyř karetních her Solitaire a hra Q - asi něco jako Sokoban, moc mne nezaujala, pořád něco posouváte a nic moc z toho.

Některé hry (bohužel ne hru GAME) může hrát i více hráčů pomocí infraportu nebo bluetooth, zkoušeli jsme to kdysi u T39 a bylo to zajímavé, na T68 tomu již důvěřuji. Například ale hra Ripple (piškvorky) by se jistě dala hrát i na dálku pomocí SMS, jistě by to bylo veselé. Pravda je, že T68 není telefon vyložene pro teenagery, takže zase tak velké opomenutí to není.

Co je další bomba, jsou highscore. Nemyslím takovou primitovnost, jako že mobilní telefon umožní uložit do své paměti nejvyšší score vaší hry. Telefon ho umí umístit přímo přes WAP tak, aby toto highscore viděli i ostatní. Můžete si vybrat, zda se porovnáváte celosvětově, nebo jen v rámci Evropy či jiného regionu, a telefon automaticky uloží do databáze vaše výkony. Ericsson slibuje, že nejlepší výkony budou odměněny, tak uvidíme. Aktivita Mobile Internet Ericssonu tak získává další kladné body.

Právě u her jsou vidět dvě věci. V prvé řadě se využívá schopnost barevného displeje tak, že opravdu přemýšlíte o tom, že barva je to pravé. Je to stará strategie použitá z PDA - i na PDA prorazily barevné displeje fakticky až hry.

V druhé řadě je také vidět, že hry už si Ericsson nedělal sám. Například zápis higscore GAME do telefonu probíhá tak jako na starých automatech, pomocí joysticku, nemůžete použít klávesnici.

Hry nelze do telefonu dohrát, ani je jinak updatovat.

Vyzvánění

Už jsme si ukázali, že mobilní telefon si lze přizpůsobit jak v případě pozadí, tak v případě barevných schémat. Také jsme si řekli, že si můžete vytvořit profily, pomocí nichž telefon lépe zapadne do hlučného nebo naopak tichého prostředí. Přizpůsobit si můžete ale také vyzváněcí tóny. Telefon má 14 vestavěných vyzváněcích melodií (jako R520/T39) a dalších 8 melodií si můžete složit vestavěným komposerem nebo přijmout jako SMS zprávu. Můžete použít vibrační zvonění a zesilované vytáčení.

Hlasové ovládání

Telefon má kromě hlasového vytáčení také hlasové ovládání, tedy můžete přiřadit slovní příkaz provedení určité akce. To je velmi vhodné, vždyť jenom pro napsání nové SMS zprávy byste museli projít třemi menu. Hlasové ovládání je ale spíše zaměřeno do vozidla. Můžete si, stejně jako v R520/T39, nastavit klíčové slovo, po jehož vyslovení telefon začne naslouchat, zda mu neřeknete hlasový příkaz, aby mohl provést požadovanou funkci nebo vytočit požadované číslo.

V handsfree se také využije skutečnost, že volajícího, jehož telefon pozná a má o něm hlasové vytáčení, ohlásí telefon jménem - bez dívání na displej víte, kdo volá, a můžete hlasem hovor přijmout či odmítnout.

Hlasové ovládání je také téměř jediná možnost, jak si ovládání telefonu T68 výrazně urychlit. Druhá možnost je Vlastní menu - tedy menu, kam si můžete nominovat své vlastní položky.

Organizátor: Kalendář a další drobnosti

Telefon má kalendář a ten lze synchronizovat pomocí software s Outlookem a nebo přes SyncML. Kalendář má běžný týdenní, měsíční a denní pohled, odděleně je schopen vést úkoly od ostatních termínovaných záznamů: schůzka, rande, cestování, dovolená, volání, výročí a různé. Lze také při zadání času vyhrazeného v kalendáři přepnout profil (na schůzce dáte profil schůzka), lze volit, zda se mají zobrazovat jen soukromé nebo veřejné položky nebo vše. Data lze odeslat přes infraport nebo přes bluetooth na další podobné zařízení - lze takto odeslat celý den, týden či měsíc a například ve firmě si synchronizovat den s kolegy.

Skupina menu Organizátor nabízí také možnost hlasového záznamu zvuku - nahrát můžete v nižší kvalitě až 110 vteřin hovoru nebo 40 vteřin v kvalitě vyšší, v praxi to může být více či méně dle zaplněnosti paměti.