Ericsson T68 - díl 4. - SMS služby a Email

SMS služby a T9

Pro práci se SMS zprávami je T68 velmi dobře vybavena. Především je to zřejmě první Ericsson telefon vybavený českou T9, tedy podporou pro zjednodušené psaní textu. Jde o novou verzi českého slovníku i algoritmu od firmy Tegic, takže T9 funguje o něco lépe a zná více slov, než například u telefonů Nokia 6210 nebo S45. A co je zvláštní - pokud používáte T9, píšete zprávy včetně diakritických znamének. T9 totiž sama píše slova včetně háčků a čárek. Na jednu stranu je to nezvyklé a někdy si z nabídky nevyberete slovo, které by bez diakritiky v nabídce bylo, na druhou stranu je mnohým docela příjemné číst i SMS v normální češtině.

Jak taková SMS dorazí na další mobilní telefony? Bez problémů - všechny mobilní telefony, které jsme zkoušeli (Nokia 3310/6210, S35, S45, Motorola 260,280, Alcatel 501), si poradily s diakritikou a správně SMS zprávu zobrazily.

Diakritika má své stinné stránky. Především nevím, jak ji vypnout, a manuál se o tom nezmiňuje. Jde to jen tak, že nepoužíváte T9 vůbec, nebo alespoň ne v češtině a píšete třeba anglicky J

Druhá stinná stránka je velikost sms zprávy. Pokud je v SMS zprávě použita diakritika, neposílá se SMS zpráva jako 7 bit, ale jako 16 bit, čili má podstatně menší délku - v praxi to vychází na 70 znaků (8bit zpráva má delku 140 znaků, 7bit 160 znaků). A to za tu diakritiku asi nestojí. Stačí jediné diakritické znaménko a už máte smůlu. Ericsson T68 sice umí posílat i dlouhé SMS zprávy o délce 960 znaků, za ty ale platíte podle toho, do kolika SMS jsou rozděleny. Většina novějších telefonů si tyto dlouhé SMS zprávy umí spojit.

Třetí vadou T9 a SMS obecně je významné zpomalování telefonů. Ericssony vždy trpěly tím, že při psaní SMS zprávy se zpomalovaly, ale při psaní T9 to už je opravdu síla. Výsledek SMS zpráv je takový, že buďto Ericsson dodá update firmware, kde půjde háčkování vypnout (pochybuji), nebo si vy sami psaní českou T9 vypnete, pokud píšete delší SMS zprávy.

Psaní T9 lze vypnout buďto kontextovou klávesou a výběrem z menu, nebo rychleji podržením hvězdičky. Přepínání významů probíhá ťuknutím na hvězdičku. V pravém horním rohu vidíte počet kombinací, které slovník má, můžete si přidat i další významy do slovníku. Jak velká je paměť na vaše významy, to nevím, ale starší data se potom začnou přemazávat. Kontextové tlačítko nabídne i seznam všech slov, které slovník zná.

Psát pomocí T9 lze nejenom do SMS zpráv, ale i do kalendáře, e-mailu a WAPu, což je velmi praktické. T9 nelze používat v telefonním seznamu, ale to je logické, T9 není dělaná na práci se jmény.

Do SMS zprávy lze také vkládat smajlíky - telefony Ericsson je interpretují jako obrázkové smajlíky. Podobně například některé telefony Philips. Pokud dojdou na jiné telefony, zobrazí se tam jako klasické textové smajlíky. Stejně tak, když někdo na jiném telefonu napíše textový smajlík, Ericsson si jej interpretuje a zobrazí graficky.

Kromě smajlíků lze do SMS zprávy (respektive to už EMS zprávy) vkládat objekty - grafiku, zvuky (= to co jste vytvořili jako zvonění), malé animace. Vše si můžete vytvořit v jednoduchém editůrku nebo přijmout externě.

U každé SMS zprávy nebo pro všechny přednastavit lze tyto parametry: typ zprávy (u nás na nic), délka platnosti, požadovaná odpověď, stav doručení. Lze vypnout a zapnout podporu dlouhých zpráv.

Můžete si vytvořit vlastní šablony SMS zpráv, tedy předepsané SMS zprávy. Chytré funkce, jako mají některé telefony Siemens, že je taková šablona vlastně makrem, do kterého snadno dopíšete například očekávané zpoždění, telefon nemá.

Nevýhodou je podle mne způsob prezentování informací o SMS. Zatímco jiné telefony normálně ukazují ve výpisu zpráv jméno odesilatele resp. číslo, Ericssony se snaží zobrazovat všechna dostupná data tím, že informace rolují. U SMS zpráv to ještě jde, ale u seznamu hovorů, když si chcete opsat číslo a musíte čekat, než podobně přeroluje číslo, čas a datum, je to dosti nepohodlné. Podstatně více by se mi líbila možnost detailního náhledu na stav zprávy (a samozřejmě i hovoru) ve zvláštním menu.

Počet SMS zpráv, které telefon umí nasoukat do vlastní paměti, se dle výzkumů a odhadů pohybuje na čísle padesát. Ovšem mechanismus, jak se s nimi pracuje, jest mi trochu záhadou - telefon SMS zprávy ukládá do SIM karty, dále do vlastní paměti a až součet odeslaných, neodeslaných a přijatých SMS zpráv přesáhne padesát, zakřičí T68, že má plnou paměť. Škoda je, že to není tak dobře vyřešené, jako u starého T18, který jednoduše přečtené zprávy v paměti přemazával nově došlými a až v okamžiku, kdy paměť zaplnil novými nepřečtenými zprávami, zahlásil plnou paměť. Takto musíte dbát na to, kde je která paměť jak zaplněna. Alespoň že jde smazat hromadně všechny SMS zprávy v určité složce, vlastní složky si ale vytvářet nemůžete.

Nakonec se zastavím u potvrzení o doručení zprávy. Už jsem nad jeho řešením plakal v recenzi T39 - ale takhle divné řešení jsem dlouho neviděl (pardon, naposledy u T39). Zatímco potvrzení o doručení u starších telefonů Ericsson nebylo vůbec, do nových ho firma implementovala tak, abyste pochybovali, proč to vůbec dělala. Když odešlete jednu SMS zprávu za pár dní, vadit vám to nebude. Pokud posíláte více SMS zpráv, bude se vám to zajídat. Proč? Když požadujete potvrzení o doručení, tak ho sice telefon zobrazí, ale už neřekne, ke které SMS zprávě patří. A tak musíte (pokud vás to zajímá) u každé SMS zprávy dát kontextovou klávesu a funkci Zobrazit stav - tím zjistíte, zda zpráva byla doručena. Kdy byla doručena, to už se nedozvíte nijak. Přitom by stačila maličká ikonka v přehledu zpráv… ach jo.

E-mail

Standardní vestavěnou funkcí T68 je e-mail klient, jenž umožní komunikaci přes POP3 a SMTP protokol. Kdysi nadhazovaná podpora IMAP4 už u T68 zmiňována není a u R520/T39 také dosud není. Jak to funguje?

Podobně jako u firmware R2M a novější u R520/T39 - nastavíte si POP3 server, SMTP server, e-mail adresu, login, jméno a podpis, a už si vybíráte e-maily na své T68.

Praktické zkušenosti s tím, co se v manuálu nedočtete, jsou nasbírané opravdu tristně - dokumentace k e-mailu naprosto chybí a vše musíte vyzkoušet. Důležité je, že T68 již od počátku podporuje nastavení DNS serveru pro převod kanonických jmen na IP adresu, zvláštní je, že je podporováno jen primární DNS, ale to nevadí, DNS tak často nepadá.

Testoval jsem e-mail jen pod GPRS u Eurotelu a u Oskara (zdravím Technoidy). Obojí fungovalo - z mé zkušební schránky na Post.cz jsem vesele přijímal e-maily. Horší je odesílání, musíte si sehnat SMTP server, který nemá zakázané odesílání (realy) přes vašeho operátora… a to už je pravý oříšek. Já jsem pro Oskara našel open - relay server na Technoidím diskusním fóru.

Dobré je, že si můžete u e-mail klienta vybrat interval, jak často má kontrolovat schránku - na displeji se po kontrole zobrazí, kolik máte nových zpráv. Velmi praktické právě ve spojení s GPRS.

Zlé ovšem je, že e-mail klient umí číst e-maily jen v plain textu, pokud e-mail používá HTML formátování, nezobrazí se vůbec nic, jen informace o tom, že e-mail je v HTML formátu. Často se také stane, že telefon v těle zprávy narazí na něco, s čím si neumí poradit (ze zkušeností vím, že jde o připojené přílohy obrázkového typu třeba), v takovém případě stáhne jen hlavičku zprávy. Ve výsledku je práce s doručenými e-maily dost chaotická a nekomfortní.

E-mail se do paměti telefonu uloží celý, pro jeho prohlížení se nemusíte připojovat. Nikde ale nenajdete údaj, kolik má telefon paměti pro e-maily. Osobně to odhaduji na paměť pro maximálně 40 e-mailů po max. 2KB textu.

V e-mailu můžete používat českou T9 po libosti, platí ale připomínka o zpomalování a délka e-mailu se nedostane nad 320 znaků. Do e-mailu nelze vkládat obrázky ani melodie. A pozadí nelze e-mailem přijímat, pokud jste se na to chystali právě zeptat. Zato lze k e-mailu připojit jako přílohu fotografii z digitálního fotoaparátu Ericsson. Ten ale není v ceně…

Další důležitý poznatek - pokud například ve firmě používáte zabezpečený přístup k POP3, tak si s T68 ani neškrtnete - telefon nebude schopen se připojit. Nastavit si nestandardní port ale můžete a to i u SMTP.

Úhrnem je třeba říci, že e-mail klient je stále v dosti dezolátním stavu a od T39/R520 se nezměnil. Pro profesionální práci je téměř nepoužitelný, nedá se na něj spolehnout.