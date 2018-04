Ericsson T68 - díl 3. - Ovládání telefonu, telefonování

Ovládání telefonu - žádná velká změna

Telefon se stylem ovládání liší od R520 jen pramálo, křížové klávesy nahradil joystick, což přispělo ke zpohodlnění práce, ale menu, až na hlavní menu, zůstalo prakticky beze změn, pouze jej doplnily barvy.

Hlavní menu, do něhož se dostanete stiskem joysticku, obsahuje devět ikonek. Když na ikonku dojedete pohybem joysticku, nahoře se rozsvítí popiska, o jaké menu jde. Naštěstí jsou ikonky udělané graficky dost názorně na to, aby bylo i bez najetí na ně jasné, o co jde. Po odkliknutí ikonky se dostáváte do druhé úrovně menu, kde je již seznam položek podmenu. Lze použít i zkrácenou volbu, tedy zmáčknout číslo, jež by odpovídalo pořadí menu, počítáno od levého horního roku.

Nemá asi smysl detailně rozebírat všechny jednotlivé položky menu, většinu toho si vysvětlíme u jednotlivých funkcí.

Pozastavím se pouze u určitých zvlášností. U starších telefonů Ericsson byl například problém přidat neznámé telefonní číslo, z kterého došla SMS zpráva, do seznamu. Vyřešily to až pozdější updaty firmware. U T68 je problém vyřešen ihned, ale nejde to udělat při čtení SMS zprávy, musíte přidat nový kontakt v telefonním seznamu, zvolit neuložená čísla a vybrat si po paměti číslo, z kterého SMS přišla. Škoda, že to nejde intuitivněji přímo při čtení SMS zprávy.

Další výhradou je rychlost práce s telefonem. Při psaní SMS zpráv je telefon vyloženě pomalý, při editaci záznamů je rozvážný. Co je dále nepříjemné, je skutečnost, že nejrůznější vyskakovací informativní okna nelze odmáčknout, ale je nutné počkat, až je systém sám zavře. A to zdržuje.

Telefonování

Telefonní seznam odpovídá tomu, jak byl řešen u modelu R520. Máte k dispozici paměť až na 510 kontaktů, přičemž každý kontakt může obsahovat více čísel. Podstatné je, že každé číslo zaplňuje paměť kontaktů, i když je pod jedním kontaktem, zatímco texty jako firma a jméno nemají na zaplnění paměti vliv. Další místo v paměti je na 50 hlasových příkazů pro ovládání vytáčení čísel. Pokud přichází hovor a telefon má v paměti pro příchozí číslo i hlasový záznam, začne vyřvávat, kdo vám volá - jak praktické.

Zde je ale patrné, že konstrukce T68 vychází beze zbytku z R520. Zatímco nově předělaný firmware Ericsson T65 umí mít i kontaktů i obrázky, které při hovoru zobrazí, T68 se musí spokojit s tím, co vymysleli již vývojáři pro R520 - samozřejmě v případě T68 je to obarvené, je to ale také jediný podstatný rozdíl.

Zlepšilo se také vyhledávání v telefonním seznamu. Do telefonního seznamu se lze dostat buďto z menu, nebo přímo pohybem joysticku nahoru nebo dolů, podle toho, zda si přejete dostat se na konec nebo začátek. Pokud byste nyní chtěli rychle přelistovat na písmeno M, stačí zmáčknout odpovídající tlačítko, ale pokud byste místo Marků chtěli listovat Mirky, druhé rozlišovací písmeno již zadat nemůžete a musíte přelistovávat ručně joystickem. Další variantou by bylo podržet v klidovém stavu tlačítko s číslem a tím se dostat na kontakty začínající odpovídajícím písmenem. A ještě třetí variantou je zadat vyhledávání, to už můžete vyhledávat podle libovolného počtu písmen. Doporučuji tedy používat trik ze starších Ericssonů aplikovaný na joystick - podržte chvíli joystick vpravo a pak zadejte počáteční písmena hledaného kontaktu…

Telefon neumí najednou pracovat s telefonním seznamem na SIM kartě a v paměti telefonu. Oproti Nokia telefonům lze alespoň udělat to, že v menu telefonního seznamu lze vybrat volbu „Volat ze SIM“ a tak zavolat přímo na číslo ze SIM, totéž jde při odesílání SMS zprávy, pro pohodlnou práci je ale dobré si všechny kontakty nakopírovat do interní telefonní paměti.

Do telefonního seznamu jsem si nahrál svých cca. 400 záznamů. Pokud v nich vyhledáváte a voláte na ně, je práce obstojně svižná, pokud hodláte přistoupit k editaci, chvilku telefonu trvá, než si přebere, co vůbec po něm chcete. Řekl bych, že je to v mezích tolerance, telefon je rychlejší než Nokia 6210.

Telefonní seznam podporuje funkci vizitek, tedy posílání kontaktů přes bluetooth, infraport či SMS zprávu. Pokud stále častěji řešíte problém, jak z paměti jednoho telefonu přesunout kontakty do paměti jiného telefonu (SIMka na to již dávno nestačí), přijde vám vhod funkce „Odeslat vše“ - přes infra nebo bluetooth můžete do jiného mobilu naposílat všechny kontakty. Zřejmě to ale funguje jen mezi Ericssony - při posílání na 6210 nebo S45 se T68 chvíli tvářila, že odesílá, a pak ohlásila, že nelze odeslat.

Při automatickém redialu čísla telefon hlasitěji pípne, abyste věděli, že se dovolal. Při hovoru vám může pípat v minutovém intervalu, abyste měli akustickou kontrolu, jak dlouho telefonujete. Lze vypsat v měřičích hovoru délku posledního hovoru, celkovou dobu hovorů i dobu odchozích hovorů.

Zajímavé je, že můžete vypnout seznam volaných čísel - tím se čísla do tohoto seznamu neukládají (příchozí a odchozí hovory). Nevím, jaký to má praktický účel, nezdálo se mi, že by to nějak viditelně šetřilo paměť, a když jsem si to omylem zapnul, dost dlouho jsem dumal nad tím, proč telefon nenabízí opakované volání na číslo. Tuto funkci měla i R520/T39.

Kontakty lze sychronizovat přes SyncML a přes speciální software do outlooku, tomu se ale budeme věnovat v části určené datům a synchronizaci.

Z kontaktů můžete vytvářet skupiny lidí, každá skupina může mít maximálně deset kontaktů. Například se rozhodnete vytvořit skupinu lidí Karty a do ní si naskládáte přátele, s nimiž chodíte každý čtvrtek hrát karty. Potom vám dopoledne stačí napsat jednu SMS zprávu „Jdeme dneska hrát?“ a rozeslat ji na celou skupinu. Samozřejmě platíte každou zprávu zvlášť, ale odesílání je podstatně jednodušší. Navíc si můžete večer nastavit profil tak, aby se vám dovolali jen lidé ze skupiny Karty a VIP - ostatní vás rušit nebudou. Skupiny lze tedy používat v profilech tak, že určitým skupinám povolíte, aby se vám dovolali. Můžete povolit jak jednotlivce, tak i skupiny. Kdo není v povolených, je přesměrován nebo odmítnut. Co je trochu škoda, je to, že skupinám nelze přiřazovat zvláštní zvonění, to jde jen jednotlivcům.

Pochvalu si zaslouží zvuk - už model R520 byl králem „hifi přenosu“ a T68 je na tom rovněž velmi dobře. Telefon výborně reprodukuje celé přenášené frekvenční spektrum a zvuk z reproduktoru je křišťálově čistý. Stejně tak mikrofon zachytává zvuk velmi přesně. Se zvukem budete rozhodně spokojeni.

Profily

Jak bylo řečeno, profily podporují práci se skupinami. Celkem je k dispozici sedm profilů, lze u nich nastavit hlasitost a melodii vyzvánění, vibrace, upozornění na zprávu, zvuk tlačítek, povolené hovory, osvětlení displeje, velikost textu a hlasový příkaz, jenž profil aktivuje. Profily jsou užitečné tím, že opravdu účinně mohou filtrovat, kdo se vám dovolá (která skupina).