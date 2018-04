Ericsson T68 - díl 1. - Vzhled telefonu, klávesnice, joystick a displej

Vzhled telefonu

Ericsson v poslední době rovněž přechází na telefony s integrovanou anténou, a kvůli tomu oželel i svůj oblíbený ochranný magneziový rám. Pravda je, že v poslední době ztrácel tento rám na významu - u telefonů beztak docházelo k mechanickému poškození a problém se zlomením celého plošného spoje je tak řídkým úrazem telefonu, že bylo možno s lehkým srdcem magneziový rám oželet. Pokud ovšem T68 spadne na zem, tak pravděpodobnost prasknutí plastového krytu je docela vysoká, proti tomu magneziový rám zpravidla spolehlivě chránil. Inu, cena za pokrok.

Oproti dřívějším, spíše hranatým rysům se u modelu T68 firma přiklonila spíše k zakulaceným tvarům, horní rohy telefonu s osazenými diodami vypadají trochu jako čertovské rohy.

Rozměry telefonu jsou 100 x 48 x 20 mm, váha se pohybuje okolo 84 gramů. Obojí řadí T68 do rodiny maličkých a lehoučkých mobilních telefonů. Asi proto také dostanete v krabici namísto normálního pouzdra na telefon modrou semišovou taštičku se zadrhovadlem, do které můžete telefon úhledně zapasovat. Taštičku ovšem nelze zavěsit ani za pas, ani na krk, takže se dá nosit pouze v ruce nebo v kapse a tím dosti pozbývá na své praktičnosti. Názor mých kolegů na nošení rozkošné modré taštičky v ruce byl dosti pejorativní, takže mužské části populace to ani nedoporučuji zkoušet.

Telefon jsme vám již detailně ukázali - názor na to, zda je hezký, si musíte udělat sami. Já jen připomenu několik detailů. Především je to skutečnost, že plasty (jde o stejný typ plastu jako například na Nokia 6210), nebyly na testovaném telefonu (běžný prodejní telefon, žádný prototyp) sesazeny zcela přesně a na bocích ve výši displeje nedoléhaly úplně k protější straně plastu. Šlo ovšem jen o zanedbatelnou estetickou vadu.

Na levém boku telefonu se nachází dvojpolohové regulační tlačítko. V klidovém stavu je využitelné pro zjištění stavu telefonu (tedy zda je v dosahu GPRS a jak dlouho vydrží v provozu). S tlačítkem vládne hluboká nespokojenost - jde velmi ztuha a po dvou týdnech upadlo a bylo třeba jej znovu nasadit. Problém s tímto tlačítkem u telefonů Ericsson přetrvává, podobná kritika (snadná ztráta) byla i u T39/R520.

Na pravé straně telefonu je kapička černo-červeného skla ukrývající infraport.

Každou stranu telefonu zdobí ještě po jedné diodě - ta levá pomrkává zeleně v závislosti na signálu, promeškaných hovorech či došlých SMS zprávách, do červena se barví, když telefonu dochází šťáva. Pravá strana je osazena modrou diodou - ta pomrkává v případě, když je používáno bluetooth spojení.

Zadní strana telefonu se přeci jen dočkala jakéhosi pozlátka odolnosti, to když ji Ericsson pokryl gumou. Ne snad že by měla bránit vlhkosti (spoje pod baterií nechrání, guma nedoléhá), ale rozhodně je méně náchylná na otěr a štípnutí při pádu.

Na spodku telefonu je systémový konektor kompatibilní s ostatními telefony Ericsson třívoltové řady (všechny dnes prodávané) a mikrofon.

Telefon se dodává ve dvou barevných provedeních, my jsme testovali takzvanou měsíční šedou (Lunar Grey), existuje ještě takzvaná ziroccan gold, tedy zlatavá barva. Na oficiálních snímcích je ale šedá varianta telefonu podstatně světlejší, než jakou jsme ji shledali být ve skutečnosti.

Klávesnice

Po dlouhé době jedna klávesnice u telefonů Ericsson, kde tlačítka nejsou příliš volná, takže při pohybu telefonu nehrkají. To je ale také poslední klad, který o ní lze říci. Tlačítka jsou poměrně malá, což by u kolibřího telefonu nepřekvapilo, vyžadují ale také značný stisk a při psaní SMS zprávy se vám velmi snadno stane, že písmeno nenapíšete, protože jste klávesu nedomáčkli. Zejména klávesy Yes a No jdou na můj vkus až příliš tvrdě a klávesa No docela dost vrže.

Další silnou slabinou je podsvícení klávesnice. Zatímco displej září jak zářivka, z kláves jsou solidně podsvícené jen klávesy Yes a No, k ostatním klávesám světlo takřka nedoléhá. Nemylte se - není to problém jen v úplné tmě, ale i v šeru, protože podsvícení kupodivu ještě zhorší čitelnost písmen v horších světelných podmínkách. Je to proto, že zatímco bez podsvícení jsou klávesy stříbřité s černými písmeny, podsvícením se písmena zabarví do žluta tak, že na stříbrném podkladě téměř nejdou přečíst. Podsvícení je tedy ještě horší než u R520 a významně kazí dojem z telefonu.

Boční tlačítko jsme kritizovali už v odstavci věnovanému vzhledu telefonu, nyní přidáváme fotografii.

Joystick

Joystick je pro ovládání telefonu zajímavá výhoda, stále mne ale překvapuje, jak málo se výrobci zajímají o ergonomii ovládání. Kupříkladu k ovládání telefonu bez velkého přehmatávání po klávesnici představuje joystick téměř ideální nástroj. Jenže ani Ericsson nedotáhl použití joysticku úplně doslova, a tak z podúrovně menu musíte vyskakovat klávesou C, zatímco logičtější a pohodlnější by bylo pro pohyb o úroveň menu použít směr vlevo, zatímco pro zanoření do menu směr vpravo. Naštěstí je to snad jediná moje hnidopišská připomínka k implementaci joysticku. Do menu se dostanete stiskem joysticku (zatlačením dolů) a v menu se pohybujete směrovými šipečkami tak, jako jste byli zvyklí u ostatních telefonů Ericsson, které měli křížový kurzorový blok (třeba R520).

Joystick umožnil ušetřit místo - kdyby Ericsson implementoval kurzorové klávesy, měl by místo stěží na dvě.

Existenci joysticku oceníte zejména při hraní her, o tom ale až později.

Joystick má čtyři směrové polohy a jednu polohu zatlačení, kterou používá pro potvrzení. Schválně jsem se podíval do servisního menu, jež eviduje aktivitu joysticku, a zjistil jsem, že během pouhých prvních 10ti dnů jsem provedl více jak osm tisíc pohybů s joystickem. Takový čítač je zajímavá věc :)

Pomocí joysticku samozřejmě můžete pojíždět i v textu a ve wap stránkách, nejenom v menu.

Displej

Displej telefonu je pasivní barevný LCD displej s rozlišením 101 x 80 bodů a 256 barev, fyzické rozměry jsou 34 x 28 mm.

Na displej se tak vejde pohodlně pět řádků ve střední velikosti fontu u SMS zpráv, přičemž ještě šestý řádek zůstává k dispozici na trvale zobrazované stavové informace. Pokud si nastavíte nejmenší font, dostanete na displej u SMS zprávy sedm řádků, osmý stavový, u velkého fontu máte k dispozici čtyři řádky. Stejný počet řádků platí i pro menu telefonu. Z vlastní zkušenosti vám mohu doporučit prostřední velikost, pro zrakem více slabé je ale velký font darem z nebes.

Z výše uvedeného jste předpokládám odvodili, že na telefonu lze nastavovat velikost fontů ve třech stupních :)

Nyní vážně k displeji. Volba pasivního displeje je sice dnes trochu archaická, vzhledem ke tlaku na cenu ale asi nebylo vyhnutí. Pasivní displej ovšem má svoje stinné stránky a tou hlavní je samozřejmě kontrast. S telefonem prakticky nelze pracovat bez zapnutého podsvícení, a tak volba v menu pro zapnutí a vypnutí podsvícení je spíše symbolický pozůstatek z firmware předchozích modelů. Rozhodně nedoporučuji podsvícení vypínat nebo přepínat z automatického režimu, kdy zhasne po určité době nečinnosti.

Displej bez podsvícení je čitelný jen ve velmi dobrých světelných podmínkách - samotný LCD displej je totiž bez podsvícení tmavě - šedozelený a navíc krycí sklo displeje se dosti leskne. To vše přispívá k tomu, že nepodsvícený displej je velmi špatně čitelný a prakticky je možné ho číst jen pod určitým úhlem. Za horších světelných podmínek (zataženo stačí) je třeba telefon naklánět do strany, abyste se na displej nedívali přímo - jinak nic moc nepřečtete.

Naštěstí hlavní těžiště práce s telefonem nespočívá v luštění nepodsvíceného displeje, tedy pokud jste nutně nepotřebovali podsvícení vypnout. Podsvícený displej je naopak krásně čitelný a na displej mobilního telefonu luxusně kontrastní. Kontrast si můžete sami seřídit tak, aby vám vyhovoval. Recenzí vás budou prakticky provázet jen snímky z podsvíceného displeje foceného ještě pro efekt v mírném šeru, protože snímky s nepodsvíceným displejem vyšly naprosto tmavě (co bych také čekal, když vám tu tvrdím, že nepodsvícený displej je takřka nečitelný…).

Schémata displeje je oblbovátko známé konec konců i z Windows. Díky změně schémat si můžete přizpůsobit vzhled menu telefonu - barvu stavové lišty, barvu vyskakovacích oken, systémových hlášení atd. Oproti Windows nemůžete měnit každou jednotlivost zvláště, máte předdefinováno pět schémat: Classical, Psychedelic, Jazz, Pop a B&W. Všechny snímky pocházejí ze schématu Classical, ostatní schémata jsou na můj vkus příliš barevná a málo kontrastní na kvalitní informativní fotku, výjimkou je černobílé schéma B&W, to ale zase nedá vyniknout barvě (ale spolu s Classical je mým favoritem). Schémata nemají vliv na nic jiného než na vzhled menu, neovlivňují ale vzhled hlavního menu s ikonkami, to je vždy stejné.

Pokud jste se dosyta vyřádili se schématy (rychle vás omrzí je měnit, věřte mi!), můžete postoupit k další metě personalizace telefonu - můžete si zvolit vlastní pozadí. Pozadí je obrázek, jenž se zobrazuje v klidovém stavu na telefonu v pozadí informací o operátorovi, baterii atd.

V praxi máte na výběr několik takových obrázků v paměti telefonu, můžete si ale vytvořit vlastní, pokud splníte tři kritéria: GIF, velikost do 3 KB a rozměry 101 x 80 bodů. Samozřejmě nikoliv animovaný. Doporučuji redukovat dramaticky barevnou hloubku, s 256 barvami se do 3KB v tomto rozměru dostanete jen velmi těžko.

Pozadí, pokud nechcete volit v telefonu přednastavené, můžete do telefonu dostat z jiného telefonu nebo počítače přes infraport či bluetooth, posílání přes SMS není. Pokud posíláte pozadí z počítače, stačí přetáhnout vytvořený GIF na ikonku infraportu nebo bluetoothu, případně poklepem na tuto ikonku nalistovat GIF a nechat odeslat. Telefon se zeptá, zda uložit jako pozadí. Pozor: v paměti telefonu je místo pouze na jedno pozadí definované uživatelem, což je škoda - osobně bych oželel ta přednastavená, kdybych na jejich místa mohl uložit vlastní.

Lahůdkou je provázanost s WAPem, která u pozadí fungovala již u řady T39 / R520. V T68 jde ještě dále (ukážeme si u her), ale u pozadí funguje stejně, jako u předchozí řady telefonů. Když jste na WAP stránce, kde je GIF obrázek, stačí na něj najet rolováním (objeví se kolem něj rámeček), stisknete joystick či yes a dáte uložit jako pozadí - a máte ho jako pozadí. Nelenil jsem a vytvořil jsem testovací stránku s fotografií mojí dcery, můžete vyzkoušet na wap.mobil.cz/t68.html . Pokud byste potřebovali další tip, pak mnoho dalších pozadí online přes wap dostupných je na wap.emobiler.net .

Ericsson ovšem také nelenil a do aplikace Mobile Internet (dostupná jak přes web, tak přes WAP - přednastaveno v telefonu) doplnil možnost vybírat si některé z dalších vytvořených pozadí a zároveň si ukládat do alba další vlastní pozadí. Tak si můžete pomocí WAPu změnit pozadí kdykoliv odkudkoliv a v praxi nejste vázáni na paměťové omezení svého mobilu. Přijde mi to jako velmi zajímavá strategie, Ericsson samozřejmě tak jde na ruku operátorům ve snaze o co nejvyšší provoz přes WAP/GPRS. Vám to ale na škodu není - když si s pozadími nechcete hrát, nemusíte. Věřte mi ale, že fotografie dcery na telefonu má v rodině úspěch a tak malicherná otázka, jako kolik stál ten nový mobilní telefon, na němž jsou takové skvělé funkce, vůbec nepřišla na pořad dne…

Displej se po určité době nečinnosti sám jednak zhasne, jednak ještě po další době se přepne do režimu screen-saver, kdy se zobrazují digitální hodiny, jak jsem zmínil, bez podsvícení málo čitelné. Tento screen-saver zřejmě nejde vypnout, alespoň jsem v menu nezjistil, jak na to, ani jsem po tom ale příliš nepátral.