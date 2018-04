Ericsson T68 bude brzy umět MMS

V březnu uvolní společnost Sony Ericsson Mobile nový firmware určený pro mobily Ericsson T68. V něm budou samozřejmě opraveny některé chyby přítomné ve starších verzích, ale především umožní pracovat s multimediálními zprávami MMS. Ericsson T68 se tak stane prvním dostupným mobilem, který bude MMS umět.

O tom, že Ericsson T68 by měl umět MMS, se hovořilo již v létě 2001, kdy se tento mobil ještě neprodával. Při uvedení na trh v říjnu a listopadu loňského roku ale společnost Sony Ericsson Mobile oznámila, že v té době prodávané verze Ericssonů T68 multimediální zprávy podporovat nebudou. A to přinejmenším až do jara tohoto roku, kdy měl být uvolněn firmware s podporou MMS. Ty mobily T68, které budou MMS podporovat, se budou označovat T68i.

Přesto, že Sony Ericsson Mobile oznámila více než půl roku dopředu vydání firmwaru s podporou MMS, předpokládala některá média, že T68i bude zcela nový mobil. Za podobný zmatek ale částečně může sama společnost Sony Ericsson Mobile. Ta sice nyní T68 označuje jako T68, ale v minulosti jej označovala jako T68m (všechny Ericssony s m a bez m za modelovým číslem jsou naprosto stejné); upgradovaný T68 chce označovat jako T68i.

Multimediální zprávy MMS umožňují posílat mezi mobilními telefony formátovaný text, obrázky (jpeg, gif, wbmp), zvukové nahrávky (mid, mp3, wav) nebo videosekvence (mpeg-4). Výhodou MMS je, že je můžete poslat i na e-mailovou adresu. Zprávy MMS se přenášejí prostřednictvím datových přenosů GPRS – proto vedle samotné podpory MMS musí mobilní síť podporovat i tuto technologii.

A co konkrétně přinese podpora MMS (více o MMS) majitelům Ericssonů T68? Budou si moci k telefonu připojit digitální fotoaparát Ericsson CommuniCam a používat barevný displej jako hledáček. Firmware by měl také uvolnit více paměti v telefonu pro uživatelská data – paměťový prostor by totiž měl být pro různá data společný. Upgrade firmwaru se bude provádět v autorizovaných servisních centrech a servicepointech Ericssonu. Zatím není ještě rozhodnuto, kolik bude upgrade stát.