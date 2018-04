Ericsson T68 – velký test

Ericsson T68 se představil na letošním CeBITu. Po dlouhé době je to telefon vybavený barevným displejem. V současnosti se ve světě GSM plnobarevným displejem s 256 barvami může kromě Ericssonu pochlubit již jen Trium Eclipse. Ovšem jeho výskyt v České republice je stejně četný jako výskyt medvěda.

Dnešní recenze je odlišná od našich ostatních. Pro její délku (39 tisíc znaků) je totiž rozdělena do několika logických celků. Telefon Ericsson T68 je nyní stejně očekávaný jako kdysi Nokia 7110, tehdy jsme použili stejné rozvržení recenze.

Telefon jsme podrobili třem týdnům intenzivního testování a od prototypu jsme se propracovali až k finální verzi s originálním českým firware R1B, se kterým se telefon bude prodávat u nás. Nasbírali jsme také mnoho zkušeností po diskusních fórech prototypových uživatelů, ze servisních manuálů Ericssonu i od světových distributorů.

A tady je výsledek - souhrn snad úplně všeho, co byste se o T68 dnes mohli dozvědět.

Jaký je Ericsson T68?

Pokud jste se dali do čtení konečného hodnocení bez pročtení předchozích odkazů, pak vězte, že výše uvedené stránky obsahují podrobné argumenty, z nichž vyvozujeme následující závěry.

Pokud nemáte hluboko do kapsy a pár tisícovek pro vás není zásadní problém, představuje Ericsson T68 vrchol toho, co trh v současné době nabízí a v nejbližším půl roce nabízet bude. Dostanete mobil pracující ve třech frekvenčních pásmech a se všemi důležitými technologiemi – od GPRS a HSCSD přes IRDA až po bluetooth a SyncML. Pokud máte rádi bezpečné investice, T68 je to pravé – po další minimálně tři roky nepřijde jiná zásadní technologie, kvůli níž byste museli mobil měnit (pokud odmyslíme UMTS). Ericsson T68 propojíte jak s internetem, tak s WAPem, PDA i bluetooth sítí, jste s ním jisti v automobilu a díky atraktivnímu vzhledu i barevnému displeji s ním budete středem pozornosti i ve společnosti. Hry vám dají chvíli odreagování a díky vestavěnému e-mail klientu i organizéru vám T68 nahradí i jednodušší PDAčko, čímž vás zbaví trýzně, jaké PDA si vybrat.

Pokud si hledíte své peněženky o něco více, pak si dovolím konstatovat, že telefon Ericsson T39 obsahuje tutéž sadu funkcí, ovšem za poloviční cenu. Jedinou podstatnou změnou je absence integrované antény a barevného displeje, T39 má navíc aktivní flip. Zbytek funkcí je ale shodný, samozřejmě s výhradou menšího displeje a chybějícího joysticku.

Porovnejme ceny:

Ericsson T68 stojí cca. 23 000 Kč (do tří měsíců jej tipuji na 18 000 Kč).

Ericsson T39 stojí cca. 12 000 Kč s DPH.

Jestli vás tento cenový rozdíl odradí od lepšího vzhledu, barevného displeje a integrované antény, je pro vás T39 a platí pro něj vše, co jsem řekl ve prospěch T68 – i toto je telefon, který nebudete muset po další tři roky měnit kvůli morálnímu zastarání.

Samozřejmě, pokud se vám telefony Ericsson nelíbí, běžte se rozhlédnout jinam. Takovou paletu funkcí nenajdete nikde - ale přeci jen vyzkoušejte Siemens S45 nebo Motorolu Timeport 280.

Na závěr připomínám, že všechny moje výtky, ať se mohou jakkoliv zdát hnidopišské, jsou zaměřeny na to, abyste se vy, jako zájemce o nový mobilní telefon, mohli seriózně a informovaně rozhodnout o tom, zda investujete nemalý peníz do T68, nebo do jiného mobilu. Pokud tedy někde připomínám, že ta a ta funkce by se dala řešit jinak, není to proto, že bych nutně stavěl ono jiné řešení jako jediné správné, ale proto, abyste věděli, že bylo možno věc vymyslet a realizovat jinak, a abyste se vy sami rozhodli, které řešení vám vyhovuje.