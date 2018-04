Ericsson T68 – první seznámení a exkluzivní fotografie (preview)

Díky vstřícnosti společnosti GSMobil Group jsme se mohli krátce seznámit s novinkou Ericssonu, špičkovým modelem T68. Jednalo se o jeden z prvních (ne-li vůbec první) funkční telefon v České republice. Telefon již měl kompletně lokalizované menu do češtiny a také českou verzi prediktivního vkládání textu T9. Dnes vám nabídneme první fotografie tohoto funkcemi přímo přeplněného telefonu a v nejbližší době bychom jej měli získat i na podrobnou recenzi. T68 se začne prodávat v zahraničí již příští týden a již dnes je známa jeho zaváděcí cena. T68 bude ve Švédsku stát přibližně 5500 švédských korun, což je v přepočtu okolo 20 000 Kč. Podle našich informací se T68 v České republice začne prodávat na začátku listopadu a cena rozhodně nebude pod hranicí 20 000 Kč. Co za tuto nemalou sumu dostanete?

T68 má především rozměrný grafický displej, který umí zobrazit 256 barev. Se svými rozměry 101x48x19,5 mm a váhou 85 gramů bude patřit mezi nejmenší a nejlehčí telefony na světě. Anténa je u T68 integrovaná, což je ostatně trend u všech nových Ericssonů. Vzhled telefonu není podobný žádnému staršímu telefonu Ericsson, naopak otevírá novou generací přístrojů švédského producenta. V podobném designérském duchu budou následovat modely T65 a T66. Dominantním prvkem přístroje je vedle rozměrného barevného displeje magnéziový rám, který zajišťuje vynikající mechanickou odolnost přístroje. T68 je také první Ericsson, který má jako hlavní ovládací prvek čtyřsměrný kurzor s možností potvrzení zvolené funkce. Samotné zpracování přístroje je na vysoké úrovni a použité materiály jsou jen ty nejlepší. Standardní baterie je Li-Pol s kapacitou 700 mAh, výrobce udává, že by s ní měl telefon vydržet minimálně sedm dní a hovorová doba by měla být minimálně tři hodiny. Praktické zkušenosti přineseme v připravované recenzi.

Výbava T68 musí uspokojit i ty nejnáročnější. T68 je momentálně asi “nejnadupanější” GSM telefon na světě. Vedle nezvyklého barevného displeje umí T68 pracovat ve všech třech GSM pásmech, takže její majitel s ní může cestovat i do USA, aniž by musel měnit telefon či SIM kartu. Ericsson T68 podporuje samozřejmě i rychlá data. GPRS by s T68 mělo být okénko do budoucnosti, telefon by měl podporovat přenosovou rychlost až 115 kbps. Otázkou je, co na to operátoři. Možnosti českých sítí jsou u GPRS zatím na zhruba polovičních možnostech, než by měla umět T68. GPRS není vše, T68 umí i rychlá data standardem HSCSD, k tomu má integrovaný bluetooth modul a samozřejmě i IrDA port. Datové přenosy však s T68 můžete provozovat i po kabelu, s PC jej lze spojit jak přes sériový port, tak přes port USB. T68 má integrovaný e-mailový klient a samozřejmě i HW modem. WAP je již ve verzi 1.2.1.

T68 ale není určen jen pro práci, vedle běžných SMS zpráv umí T68 odesílat a přijímat i EMS zprávy, což dnes již několik dalších přístrojů umí. Na rozdíl od nich si však v T68 můžete obrázek přímo nakreslit a pak jej odeslat. Ericsson však jde ještě dál a T68 bude podporovat i MMS, tedy multimediální zprávy. Bohužel, tato funkce bude zprovozněna až s novější verzí firmwaru, podle neoficiálních informací nejdříve po Novém roce. S T68 si však i přes “obyčejné” SMS zprávy budete moci poslat vyzváněcí melodie a loga či tapety displeje. T68 má i šest integrovaných her, vnitřní paměť na kontakty a SMS zprávy či velmi propracovaný diář.