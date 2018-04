Ericsson T66 - láska s pochybnostmi (první dojmy)

Ačkoliv tento telefon už pouhé jméno Ericsson neponese a bude se prodávat pod rodící se koncernovou značkouSony Ericsson Mobile, přesto se mu bude Ericsson nepochybně říkat. Jde o typického příslušníka svého rodu. Ericsson T66 je nejlehčím mobilním telefonem pro sítě GSM a Ericsson si od něj slibuje to, co si slibovala Nokia před dvěma lety od své modelové řady Nokia 8210. Dlužno říci, že Nokii se sázka na „stylish“ design a módnost telefonu vyplatila. Jak Ericssonu a jeho T66? K tomu je zde tato recenze.

Pro pořádek musíme upozornit, že jsme měli v ruce alfa verzi telefonu Ericsson T66 - některé funkce nefungovaly, některé jsou pravděpodobně chudší, než jaké budou ve finální verzi. Proto také telefonu nevytýkáme některé věci, jež by si výtku zasloužily: v prodejní verzi budou velmi pravděpodobně tyto problémy odstraněny. Telefon nebyl vybaven češtinou, do prodeje ale samozřejmě s češtinou bude. Až budeme mít k dispozici finální verzi, přineseme k této recenzi update.

Dále je třeba připomenout, že celý firmware telefonu Ericsson T66 vychází z předchozích verzí, jakými jsou vybaveny telefony Ericsson T39 nebo ještě lépe (kvůli velikosti displeje) i Ericsson R520. Mnoho zásadních změn tedy nečekejte – pokud jsou, jsou k horšímu (chybí funkce). Celý telefon je především o stylu!

Vzhled telefonu

Není to Ericsson – to člověka napadne, když se podívá na bezanténní telefon. Jestli mne paměť neklame, je to první Ericsson, který je bez antény (resp. je bez antény již z výroby). Je maličký – čtyři centimetry do šířky a osmnáct milimetrů tloušťka a 92 milimetrů výška, to věru není mnoho. Ovšem váha stojí za to – 59 gramů (se SIM kartou 62 gramů). Podle Ericssonu je to nejlehčí GSM telefon na světě, já k tomu dodávám, že taková meta nikomu dlouho nevydržela.

Telefon se nabízí (zatím) ve dvou barevných kombinacích – jedné vévodí růžovoučká a je míněna spíše pro dámy, druhá je do černa a je spíše pánská. Měnit kryty zatím nejde, možná je ale Ericsson nebo spíše třetí výrobci nabídnou.

Trochu nezvyklé jsou černé gumové klávesy – mají docela malý stisk. Na druhou stranu, ačkoliv vypadají maličké, píše se na nich velmi dobře.

Také jsem oplakal křížový kurzorový blok – T66 má pouze šipečky vlevo a vpravo, jako měly starší telefony Ericsson, dále kontextovou klávesu a klávesu pro mazání a samozřejmě i klávesy Yes a No pro příjem a odmítnutí hovoru. Na straně je obligátní tlačítko sloužící pro zjištění výdrže, odmítnutí hovoru, rolování textu, ale i pro rychlejší psaní SMS dle Ericsson interního standardu – tedy na napsání písmene, které je druhé v pořadí, stačí dát tuto klávesu nahoru a stistknout písmeno, pro třetí písmeno v pořadí pak klávesu dolů.

Výdrž telefonu

Telefon, který jsem měl k dispozici, byl vybaven 500 mAh Li-Ion baterií, Ericsson ale do finálních výrobků většinou dává Li-Polymerové baterie, takže bych tuto změnu očekával. Deklarovaný čas pohotovosti je 150 hodin nebo dvě a půl hodiny hovoru, telefon jsme neměli ale tak dlouho, abychom jej potrápili přesným měřením na více vybíjecích cyklech, takže se musíte smířit se subjektivním odhadem, že telefon opravdu dva dny při hodince hovoru vydržel a teprve druhý den večer putoval preventivně do nabíječky.

Práce s telefonem a SMS zprávy

Obsluha menu je obdobná jako u ostatních telefonů Ericsson, jen škoda, že displej nemá stupně šedi jako displeje telefonů R520 a T39. Kvalita displeje bohužel nedosahuje z mně neznámého důvodu kvality displeje těchto telefonů a je občas znát.

Telefon je triband, tedy fungovat bude i v amerických GSM sítích. To je bohužel jedna z mála jeho funkčních stránek a většinou lidí bude asi nedoceněná.

Další výhodou je podpora EMS formátu pro posílání SMS zpráv obsahujících zvuky, obrázky a animace. S EMS jsou kompatibilní i další nové telefony Ericsson, funguje na nových telefonech Siemens a vůbec podpora EMS se velmi rozšiřuje, takže si můžete nahrávat i nová zvonění pomocí SMS.

Dobré je, že SMS zpráva i při čtení již obsahuje nikoliv číslo, ale jméno odesilatele (pokud je v seznamu), špatné je, že s potvrzením o doručení SMS si Ericsson moc nepohrál a vše je při starém – přijde vám nějaká zpráva, že je doručeno, a obtížně se zjišťuje, která z odeslaných SMS byla doručena. SMS nabízí také funkci chatu – přímé komunikace mezi lidmi, kde se zprávy vypisují podobně jako v normálním chatu na internetu. Podle návodu je potřeba, aby funkci podporoval operátor, pokud má fungovat mezi více lidmi najednou, a mám podezření na naši trojku, že toto nepodporují, protože rozchodit se mi to nepodařilo.

Vadou na kráse je telefonní seznam. Může obsahovat až 250 jmen, ale synchronizace s Outlookem nefunguje, navíc seznam nemůže obsahovat tolik poznámek u jmen jako u dražších Ericssonů. Telefon má také kalendář, shodný jako ostatní Ericsson telefony. Samozřejmě lze posílat vizitky jako SMS zprávy.

Sympatické je, že funkce menu lze přiřadit také klávesám – delším stiskem klávesy lze přímo vyvolat nějakou akci, například psaní SMS. Telefonu ovšem chybí hlasové ovládání – hlasem nelze ani volit funkce menu, ani nelze volit telefonní číslo. Škoda.

Datové přenosy – další zklamání

Velkým zklamáním jsou datové přenosy. Už prvním problémem bude, jak data používat. Telefon nedisponuje ani bluetooth, ani obyčejným infraportem, což už je takřka ostuda, pokud má být lepší a dražší. Data lze přenášet pouze po kabelu.

Jenže když se podíváte na funkční výbavu, stejně vás přejde chuť data přenášet. Telefon umí pouze HSCSD, a to v konfiguraci, kdy pro příjem dat slouží 28,8 kbps a pro odesílání 14,4 kbps. GPRS telefon vůbec nepodporuje, což je velká škoda – ve spojení s WAPem dává větší smysl GPRS než HSCSD, jež bez infraportu stejně většinou nevyužijete.

WAP

WAP je možno používat ve verzi 1.2.1 – tedy spolu s metodou Push, zatím operátory nepodporovanou. Díky Push metodě byste mohli dostávat WAP stránky například s výsledky sportovních klání přímo do svého mobilu bez nutnosti na stránku zasurfovat, tato funkce ale požaduje úpravy WAP bran u jednotlivých operátorů. Smutná je absence GPRS – kdo to myslí s WAPem vážně, ten bude surfovat za hodně peněz, pokud nebude používat GPRS.

K telefonu dostanete kromě nabíječky také osobní hands-free s tlačítkem pro příjem hovoru.

Celkový dojem – pro koho je tento telefon?

Jistě jste si povšimli, že toto představení telefonu je docela krátké. Pravdou sice je, že telefon jsme měli k dispozici dost krátkou dobu, ale na vině je spíše to, že telefon v podstatě ničím v praxi nezaujal. Jedinou jeho podstatnou výhodou je váha – telefon je opravdu velmi příjemně lehký a v kapsičce košile se doslova ztratí. Také do dámské kabelky padne jak ulitý. Jenže…

… jenže telefon nabízí jen opravdu velmi málo funkcí. Ericsson tvrdí, že půjde o stylový telefon, tedy něco jako Nokia 8210, ale po pravdě - pokud se telefon bude pohybovat na podobné ceně jako Nokia 8210 nebo 8250, bude mít těžký život.

K cenové politice zatím nejsou od Ericssonu žádné bližší indikace. Osobně chovám podezření, že telefon bude zaměřen spíše do pozice dražšího low-endu, pokud by se tlačil do stylových telefonů s vyšší cenou, bude mít opravdu málo šancí.

Shrnuto a podtrženo – tento telefon je z hlediska funkční výbavy docela zklamáním. Vzhledem k tomu, že na něm ani není možné jednoduše vyměnit kryty (nebo jsem jen nepřišel na to, jak?), nezdá se mi, že by ze strany Sony Ericsson Mobile šlo o velmi šťastný tah – stylové modely konkurence, jako jsou Motorola V60 nebo Nokia 8850/8310 atd., jsou funkčně podstatně nadupanější a jen o málo těžší. Takže záleží na ceně. Pokud má telefon mít tržní úspěch, bude muset být cena co nejnižší, a to tak, aby se s telefonem dalo počítat i do dražších předplacených sad.

Technické parametry telefonu Ericsson T66