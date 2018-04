Ericsson T65 – zábavný a stylový (právě testujeme)

Ericsson T65 je druhým ze tří nových mobilů šedesátkové řady (dále T68 a T66), kterou Sony Ericsson Mobile začíná na konci letošního roku prodávat. Tato řada by měla nahradit starší Ericssony, které nyní již dosluhují (snad s výjimkou špičkového T39m). Z nově uváděných mobilů se značkou Ericsson má T65 nejblíže do low-endové kategorie. Jenže vzhledem k provedení a funkcím (až na drobnosti umí totéž co T39m) patří T65 spíše mezi levné stylové telefony, jako je například i Alcatel OT 511.

Změny jsou především v designu a provedení

Stejně jako všechny nové Ericssony (i když výrobce se jmenuje Sony Ericsson Mobile, stále jde o produkty se starou značkou) má i T65 integrovanou anténu. Novinkou je uložení karty SIM – ta totiž není pod baterií, jak je u mobilů obvyklé, ale ve výsuvném šuplíku na vrchní části telefonu. Baterii u T65 totiž nemůžete vyjmout – je přišroubovaná a vymění vám ji pouze v servisu. A jestli jste zvyklí s sebou nosit záložní baterii? T65 by měla zvládnout až 11 hodin hovoru nebo 165 až 300 hodin v pohotovostním režimu (tedy až 12,5 dne). Jestli vám to nestačí, kupte si jiný mobil. Telefon můžete v případě "vytuhnutí" vypnout podržením tlačítka No po dobu alespoň deseti sekund (náš kousek se ovšem do tohoto stavu ještě nedostal).

Ovládání je stejné jako u jiných Ericssonů. Nechybí klávesy Yes a No a čtyřsměrné ovládací tlačítko. Při pohybu do stran vstoupíte do menu, při pohybu nahoru či dolů se ocitnete v telefonním seznamu. Nové je tlačítko pod klávesou Yes, kterým vyvoláte seznam wapových záložek. Na levé straně telefonu jsou tlačítka pro ovládání hlasitosti nebo zobrazení informací o stavu baterie, profilu, budíku a GPRS.

Displej je hodně velký a v pohotovostním režimu na něm vidíte kromě názvu sítě a indikátorů úrovně signálu a stavu baterie ještě pozadí, které si můžete nastavit. Bohužel pozadí není roztažené přes celý displej jako u Ericssonu T68, ale je pouze v jeho středu. Na displej se vejdou čtyři, pět nebo šest řádků textu – to záleží na velikosti písma, které si nastavíte.

Zábava s T65 – o to jde výrobci především

Jak už je u nových Ericssonů zvykem, podporuje i T65 rozšířené textové zprávy EMS. Díky tomu si můžete v textovkách posílat jednoduché obrázky, animace nebo vyzváněcí melodie. Obrázky na pozadí a animace si můžete stahovat i z wapových stránek. Melodie si můžete v mobilu také vytvářet (vlastních můžete mít 8 z celkem 23 melodií v mobilu). T65 má i editor obrázků do textových zpráv. Tyto obrázky navíc máte roztříděné v několika kategoriích.

Ericsson T65 podporuje chatování prostřednictvím textových zpráv. Při této zábavě nejste odkázáni jenom na ostatní majitele Ericssonů s podporou chatu – v pohodě si pokecáte i s majiteli podobně vybavených Nokií. Při psaní textových zpráv (nebo e-mailů, které T65 podporuje) vám ale možná bude vadit absence české T9 a poměrně tuhá klávesnice – textovky se tak píšou docela obtížně. Problémem naopak není velikost kláves. I s velkými prsty se nebudete přehmatávat na jiné klávesy.

Vedle čtyř nezbytných her, stopek anebo časovače má T65 i některé manažerské funkce. Například synchronizaci kontaktů a údajů v kalendáři s osobním počítačem (prostřednictvím datového kabelu), kalkulačku, záznamník na různé kódy. Jistě nepohrdnete ani datovými přenosy GPRS (3+1) či HSCSD (2+1) a wapovým prohlížečem s podporou protokolu WAP 1.2.1. – tedy s možností bezpečného připojení. Již zmiňovaný kalendář kromě událostí obsahuje i seznam úkolů a v adresáři můžete mít až tři sta položek s více telefonními čísly nebo třeba e-mailovou adresou (na tu samozřejmě můžete poslat e-mail přímo z telefonu). T65 má i hlasové ovládání (nejen vytáčení čísel z adresáře).

Několik hodin používání Ericssonu T65 jenom potvrzuje pocit, který jsme získali už s T68. Tradičně konzervativnímu Ericssonu se daří skloubit moderní i osvědčené technologie s novými designovými a ovládacími prvky. To ale samozřejmě neznamená, že T65 je dokonalý mobil – chyby a nelogičnosti v menu najdete i u něj.

Koupit či nekoupit? Zatím nemůžeme odpovědět

Ericsson T65 by se měl v nejbližších dnech až týdnech objevit na pultech prodejen. Cena se bude zpočátku pohybovat okolo 12 tisíc korun s DPH. Po prvním krátkém seznámení s telefonem vám bohužel ještě nemůžeme říci více o tom, jestli se vyplatí telefon koupit či ne. Ale zatím se zdá, že pro ty, kdo nevyžadují mobil primárně pro datové služby ve spojení s počítačem (stolním i kapesním), ale chtějí zábavný a stylový telefon (T65 navíc disponuje oproti konkurenci více funkcemi), může být nový Ericsson dobrou volbou. Počkejte si tedy na recenzi (vyjde příští týden), ze které se dozvíte více.