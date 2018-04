Ericsson T65 – určitě si jej oblíbíte (recenze)

Když jsme měli v září tohoto roku možnost vidět poprvé T65 , kromě prvních dojmů z telefonu jsme vstřebávali i nadšení lidí z Ericssonu nad tímto telefonem. Nebylo se ostatně čemu divit – T65 byl prvním z Ericssonů bez antény, s líbivým designem a s orientací na zábavu. Ericsson nicméně zůstal věrný své pověsti a i T65 je v mnoha věcech konzervativní – přesto všechno je ale i při pohledu na telefony ze stejné modelové řady (T66, T68) vidět, že s orientací na širší skupinu zákazníků, než jsou jenom skalní fanoušci firmy, to švédský výrobce myslí vážně.

Ani low-end, ani manažer, ani stylový telefon

Ericsson T65 staví poněkud na hlavu zařazování telefonů do klasických kategorií. Ze všech nových Ericssonů (T65, T66, T68) má nejblíže do low-endové kategorie. Jenže má tolik funkcí, že z ní výrazně vyčnívá. Ovšem mezi manažerské mobily T65 zařadit nemůžeme – abscence infračerveného portu a bluetooth se už dnes neodpouští. Zbývá ještě kategorie stylových telefonů – jenže na tu je T65 příliš velký a ve srovnání se stylovým Ericssonem T66 je obyčejný (byť spousta jiných telefonů v této kategorii před T65 bledne závistí).

Ericssonu se povedlo vyrobit telefon, který se může směle měřit s Alcatelem OT 511 – tedy levným, stylovým a zábavným telefonem (srovnání si můžete přečíst zde). Přímo se pro tyto dva telefony vnucuje označení imageový mobil, které se možná jako označení kategorie v budoucnu prosadí. Při určení pozice T65 nám nepomůže ani cena. Na pultech obchodů jej již najdete za 11 – 12 tisíc korun (i s DPH). Za podobnou částku můžete mít i špičkový Ericsson T39, ale také horší Sony CMD Z7 nebo Siemens S40.

Přežitá anténa a SIMka v šuplíku

První, na co se skalní fanoušek Ericssonů při pohledu na T65 zeptá, je: „Kde to má anténu?” Pokud mezi tuto skupinu lidí patříte, máte nejvyšší čas si zvyknout, že klasická anténa už se nenosí a pokud se k ní nějaký výrobce snad bude vracet, tak jenom v rámci retro designu. Integrované antény dnes mají podobné schopnosti jako antény klasické a někdy je dokonce i předčí. Samozřejmě, prehistorické mobilní telefony mají daleko vyšší citlivost přijímací části, jenže dnešní telefony už to nepotřebují – signál je totiž téměř všude. A přiznejme si upřímně – Ericsson T65 není mobil do lesa nebo na horskou tůru, kde budete signál lovit na vrcholcích kopců. Pro takové účely si pořiďte levnější starý telefon, jehož ztráta nebo poškození vás nebude tolik mrzet.

Ericsson T65 je malá a lehká placka. Samozřejmě najdete menší i lehčí přístroje, ale pětašedesátka se vám pohodlně vejde do ruky a nebudete mít ještě pocit, že máte příliš velké prsty. Možná se vám občas stane, že se budete ohmatávat a zjišťovat tak, jestli máte v kapse u košile nebo saka skutečně telefon – protože vás nebude tížit. Kryt telefonu je vyroben z plastu, který je na dotyk docela příjemný. Ericsson T65 se vyrábí ve třech barevných provedeních – modrá (Cosmic Blue), světle modrá (Polar Blue) a žlutá (Stardust Yellow). Mobil rozhodně nevrže a nechrastí ani tlačítka. Nevíme, jestli pod zadním plastovým krytem není magneziový rám, který Ericsson s oblibou používá, protože zadní kryt není běžně vyndavatelný. Baterie je totiž umístěna uvnitř mobilu a dostanete se k ní pouze po odšroubování zadního krytu – tuto činnost ovšem ponechejte výhradně autorizovaným servisům, jinak přijdete o záruku.

Vestavěná baterie se asi nebude líbit těm, kdo si s sebou nosí dvě baterie k mobilu. To pro případ, že by se baterie v mobilu vybila. Ericsson udává, že s vestavěnou Li-Ion baterií vydržíte mluvit 2,5 až 11 hodin nebo budete 160 až 300 hodin na příjmu (6,6 až 12,5 dne). To by vám mělo stačit na celý protelefonovaný pracovní den (nabíječku přitom můžete mít v práci) nebo na týdenní dovolenou v divočině bez elektřiny. Velký rozsah udávané výdrže souvisí s chováním baterie v telefonu. V případě jednoho nebo několika dlouhých hovorů (45 minut a více) se můžete spolehnout na to, že více než zmiňovaných 2,5 hodiny vám baterie nevydrží. Pokud je ale většina vašich hovorů spíše krátkých, potom počítejte s vynikající regenerací baterie, díky které není nedosažitelných ani 8 až 10 hodin hovoru. Samozřejmě energie ubývá, i když netelefonujete a telefon je jenom zapnutý, takže výdrž 11 hodin je čistě teoretická. Nám při běžné zátěži (20 – 40 minut hovoru denně) T65 vydržela bez nabíjení pět dnů.

Protože k baterii se běžným způsobem nedostanete, je karta SIM uložena jinde – v šuplíku na horní hraně mobilu. Pro vysouvání nepoužívejte nehet, ale raději tužku nebo něco podobně pevného. Šuplíček dobře drží (proto se vám samovolně nevysune) a spíše než ke kartě SIM tak přijdete k utrženému nehtu.

Velký displej a malá klávesnice

Snad žádnou výtku nemůžeme mít k displeji. Je velký a plně grafický (dokáže zobrazit tři odstíny šedé). V menu si můžete nastavit kontrast v osmi stupních. Nastavit si můžete i velikost písma – s velkým se vám na displej vejdou čtyři řádky, s normálním pět a s malým písmem až šest řádků textu. Podsvícení displeje je aktivní (není řešeno diodami) a dostatečně silné na to, abyste neměli problém s čitelností ve tmě i na přímém slunci. V pohotovostním režimu na displeji vidíte indikátor úrovně signálu, přítomnosti GPRS, stavu baterie, jméno sítě a ikony profilu, připojeného zařízení nebo některé jiné ikony, jejichž seznam najdete v manuálu (popis by zabral několik odstavců). Na displeji můžete mít i jeden z šesti obrázků pozadí, které můžete mít uloženy v mobilu. Obrázek není jako podklad celého displeje, přes který se zobrazuje text, ale zabírá plochu ve středu. Mimochodem, obrázky si můžete stahovat z wapových stránek – stačí, když je vyberete (podobně jako odkaz) a stisknete klávesu Yes.

Velmi zajímavě je řešená klávesnice. Ovládací prvky (klávesy Yes, No, kurzorová klávesa a modrá klávesa) jsou vyrobeny z relativně měkkého plastu. Číselné klávesy a klávesa c jsou už z tvrdšího materiálu. Klávesy jsou sice malé, ale i s velkým mužským prstem nebudete mít problém zmáčknout tu správnou. Klávesnice T65 má jiný problém – odpor při stisku kláves je příliš velký, a tak se například textové zprávy píšou poněkud obtížně. To je snad největší výtka – práce s klávesnicí je z tohoto důvodu pomalá.

Ericsson každým coulem

Do menu vstoupíte stisknutím šipky vlevo nebo vpravu na středovém kurzorovém multitlačítku. Na displeji uvidíte přehled všech hlavních nabídek. Jednotlivé konkrétní položky se zobrazí po stisku šipky dolů nebo tlačítka Yes. Funkce kláves v menu je jednoduchá – Yes slouží pro výběr položky nebo potvrzení zadání či výběru. No slouží pro opuštění aktuální nabídky. A mezi položkami v menu se pohybujete šipkami nahoru a dolů.

Když v pohotovostním režimu stisknete šipku nahoru nebo dolů, dostanete se rovnou do telefonního seznamu (do toho v mobilu), ze kterého můžete ihned volat na telefonní číslo. Do seznamu se dostanete i delším podržením šipky vpravo. Malé modré tlačítko pod Yes slouží k zobrazení záložek (uložené odkazy na wapové stránky) nebo při delším podržení ke spuštění wapového prohlížeče a otevření nastavené domovské stránky. To samozřejmě platí jenom při použití v pohotovostním režimu. Když modré tlačítko stisknete třeba v telefonním seznamu nebo při psaní textových zpráv, zobrazí se kontextové menu.

Pro rychlý přístup k vybraným nabídkám má Ericsson vlastní menu. Všechny položky v tomto menu si můžete upravit podle svého přání. První položku navíc můžete vybrat tak, že v pohotovostním režimu delší dobu podržíte šipku vlevo. V základním nastavení je na této pozici psaní nové textové zprávy – což není vůbec špatná volba.

Můžete používat jenom jeden seznam

Ericsson T65 má vlastní telefonní seznam přímo v mobilu. Ten umožňuje k jednomu jménu uložit až tři telefonní čísla, e-mailovou adresu, obrázek (zobrazí se, když vám tento člověk volá) a vybrat osobní zvonění. Obrázky jsou uloženy v telefonu; můžete si je v jednoduchém editoru nakreslit, stáhnout z wapu nebo nechat poslat textovou zprávou. Kontaktů v telefonním seznamu můžete mít 300. Další telefonní čísla můžete mít uložená na kartě SIM.

Ericsson T65 dokáže používat telefonní čísla na kartě SIM, ale preferuje ty ve vlastním seznamu (také vám nabídne, abyste si vše z karty SIM do telefonu zkopírovali). Pro spoustu operací (skupiny čísel) vám ani nenabídne možnost vybrat číslo z karty SIM. Do seznamu na kartě SIM se navíc nedostanete tak rychle jako do interního seznamu – je tak lepší jej raději používat.

Šedesátpětka má hlasové ovládání i hlasové vytáčení. V paměti telefonu tak můžete mít uloženo až padesát jmen, která T65 umí vytočit po jejich vyslovení (nejdřív ale musíte hlasovou poznámku namluvit). Je škoda, že v mobilu není klasický diktafon.

V mobilu najdete ještě jednu zajímavou funkci, která se vám při telefonování bude hodit. Můžete si totiž zadat číslo telefonní karty a jejím prostřednictvím potom volat. Této finty využijete například v zahraničí. Když si totiž koupíte místní kartu (ne čipovou, jako klasické české) nebo třeba Kartu X od Českého Telecomu, musíte před samotným hovorem zavolat na zelenou linku (s předčíslím 0800), zadat kód karty a telefonní číslo, na které chcete volat. Všechny tyto údaje dokáže Ericsson T65 zadat sám (poté, co nastavíte potřebné pauzy a odpovědi hlasovému informačnímu systému) a ušetřit vám tak roamingové poplatky. Podobně můžete postupovat i v České republice – tady ovšem riskujete, že mobilní operátoři volání na bezplatná čísla pro použití telefonních karet zpoplatní, nebo úplně zablokují. Nemusíte se rozčilovat – tuto možnost mají ve všeobecných podmínkách a cenících...

Vyberete si, kdo se vám dovolá

Kontakty z adresáře můžete organizovat i do skupin. Těm pak můžete poslat hromadnou textovou zprávu (mobil ji pošle každému ve skupině zvlášť) nebo je používat třeba při filtrování hovorů – nastavíte si jenom skupinu osob, která se vám dovolá. Ostatní budou mít smůlu, protože uslyší buď obsazovací tón, nebo spadnou rovnou do schránky (to podle nastavení přesměrování). Skupinám ovšem nemůžete přiřadit osobní vyzvánění. To lze nastavit jenom pro konkrétní telefonní čísla.

Profily už se dnes stávají standardem u všech telefonů a výjimkou samozřejmě není ani Ericsson T65. Profilů má celkem sedm a všechny můžete upravovat. Nastavit si můžete hlasitost vyzvánění, zesilující a vibrační vyzvánění, vyzváněcí signál, signál upozornění na zprávu a při stisku tlačítek, přesměrování hovorů, povolené hovory (zde si určíte, kdo se vám dovolá a kdo ne), automatické zvedání hovorů, podsvícení displeje, velikost textu a název profilu. Profil můžete svázat s konkrétním příslušenstvím (HF sada v autě pro profil V automobilu). Profily se dokáží samy zapnout po připojení příslušenství. Když například vložíte telefon do stolní nabíječky, dokáže zvolit profil Kancelář, ve kterém mohou být například hovory přesměrované na stolní telefony a podsvícení vypnuté. Bohužel, Ericsson ještě neumí zapnout a vypnout profily v nastaveném čase, jako to umějí některé nové Nokie.

Na textovky nic moc

Po volání je zřejmě nejpoužívanější funkcí mobilních telefonů psaní a čtení textových zpráv (u některých jedinců je to dokonce obráceně). Ericsson T65 umí kromě klasických textovek posílat i dlouhé (spojí několik textovek po 160 znacích dohromady) nebo rozšířené (EMS – mohou obsahovat obrázek, melodii nebo jednoduchou animaci). Obrázek je zobrazen v textové zprávě přímo, animace prvním obrázkem (spustí se po stisku Yes) a melodie ikonou (opět se přehraje po stisku Yes).

V mobilu je přítomna technologie rychlého psaní T9. Bohužel ne v češtině – v tuto chvíli bohužel nemáme zprávy o tom, jestli se česká verze alespoň připravuje. Přitom přítomnost českého slovníku T9 by výrazně usnadnila psaní textových zpráv na nepříliš povedené klávesnici. V T65 se ukazuje i starý nešvar Ericssonů – i když už je samotné menu poměrně rychlé a telefon se při psaní textovek příliš nezadýchá, tak pokud budete psát velmi rychle a velmi dlouhé textovky, zpozorujete výrazné zpomalení mobilu. Znaky se na displeji objeví až několik okamžiků poté, co je napíšete.

Ericsson T65 umí chatovat – tedy povídat si s někým prostřednictvím textovek a celou konverzaci zobrazovat na displeji. Chatovat přitom můžete i s majiteli podobně vybavených Ericssonů nebo i Nokií. Pokud vás chat příliš nebaví, můžete si ještě rovnou z mobilu přečíst své e-maily. E-mailový klient je shodný s tím ve starších Ericssonech – po nastavení e-mailového účtu na některém ze serverů, které nabízejí POP3 přístup (z freemailu je to například Seznam nebo Centrum, ale najdete i další) a datového účtu (e-maily můžete číst přes GPRS), se připojíte ke svému e-mailovém serveru a do mobilu si stáhnete hlavičky zpráv. Označíte e-maily, které budete chtít číst, a při dalším připojení je mobil všechny stáhne. E-maily samozřejmě můžete i odesílat; e-mailovou adresu můžete vybrat i přímo z adresáře. Při psaní e-mailu máte k dispozici políčka Komu, Kopie, Priorita a Předmět. Víc ale stejně nepotřebujete. Psaní e-mailu na mobilu stejně není příliš pohodlné (opět výrazně chybí česká T9) a využijete ho jenom v nouzových případech. Čtení už je o poznání příjemnější (pokud vám ovšem nechodí e-maily v HTML); při této činnosti oceníte poměrně velký displej.

Ve volných chvílích se s mobilem bavíme

Ericsson T65 by vás měl jistě bavit – jinak byste si asi pořídili dokonalejší T68 nebo T39. K dispozici máte čtyři hry. Game je velmi jednoduchá – máte zkrátka postřílet všechny mimozemšťany, které na displeji uvidíte. Jste pilot kosmické lodi, máte k dispozici palubní kanón a inteligentní naváděné bomby. Víc znalostí k dokončení hry nepotřebujete. Při střelbě si dejte pozor, abyste nezabíjeli lidské bytosti – ty totiž máte před vetřelci chránit.

E-maze je klasický pac-man. Chodíte bludištěm, pojídáte tečky a vyhýbáte se příšerám. Občas narazíte na prémiový diamant. Pokud se příšer nebojíte, můžete po nich i střílet. Poněkud mírumilovnější je Tetris, kde otáčíte padajícími útvary a skládáte je tak, aby vyplnily celou řadu, která poté zmizí. Až dosáhnou bloky vrcholu, prohrajete. Nebojte se, hra se stále zrychluje, takže zřejmě nebudete hrát do nekonečna. Poslední aplikací v hrách je Biorhytm. Zadáte datum narození a mobil vám zobrazí tři křivky, podle kterých poznáte, jak na tom jste. Nemusíte se tím řídit, protože vynikající křivky vám štěstí nebo úspěch nepřinesou. Ale když máte všechny křivky na minimu a nic se vám nedaří, aspoň víte, na co se vymluvit (a důkaz máte hned po ruce).

Zorganizujete si čas a důležitá hesla

Do organizéru se dostanete prostřednictvím položky Kalendář (najdete ji v doplňcích). Zobrazit si můžete dnešní nebo libovolný den (uvidíte všechny úkoly k tomuto dni), týden či měsíc. Do kalendáře můžete vkládat události (omezené časem a předmětem) nebo úkoly. U událostí i úkolů si můžete nastavit, jestli jsou soukromé nebo veřejné. Podle potřeby můžete zobrazovat obě nebo jen vybranou skupinu položek.

V mobilu jsou přednastavené kategorie úkolů a událostí. Úkoly mohou být vzkaz, volání nebo různé. U volání si vyberete telefonní číslo, které vám později (když nastane zadaný čas) mobil zobrazí a nabídne volání na něj. Vzkaz může být ve formě textové zprávy, e-mailu, faxu, dopisu nebo jiné (kam si můžete napsat, co chcete). Událostí je mnohem více – od schůzky přes rande až po dovolenou. Výborné na událostech je, že si můžete nastavit i opakování – od denní, přes týdenní, čtrnáctidenní, měsíční, až po roční periodu. Nezapomenete tak na narozeniny ani na každotýdenní poradu.

Mobilní internet

Data z kalendáře můžete synchronizovat s osobním počítačem nebo přes wap i s internetovými aplikacemi, které tuto funkci podporují. Protože T65 nemá infračervený port a nepodporuje ani Bluetooth, jste při připojení k počítači odkázání pouze na datový kabel.

Se samotným wapovým prohlížečem jsme byli spokojení. Připojení k internetu přes GPRS (3+1, maximální rychlost 40,2 kb/s) není vůbec žádným problémem, stejně jako připojení přes HSCSD (28,8 kb/s) nebo klasickým způsobem (9,6 nebo 14,4 kb/s). Podle našich informací se v tuto chvíli připravuje firmware, který umožní používat GPRS v konfiguraci 4+1. Je opravdu škoda, že T65 nemá infračervený port. Je to ale logické – Ericsson by potom nemohl prodávat T39 a T68 s téměř shodnými funkcemi, ale několika vylepšeními (bluetooth, IrDa, rychlejší GPRS), kvůli kterým si je pořídí náročnější uživatelé.

Jestli se vám líbí, tak si ho kupte

Jak už jsme napsali výše, za 11 – 12 tisíc korun jde o výborný telefon. A jeho přitažlivost ještě vzroste, až se cena s postupem času sníží. V tuto chvíli se T65 prodává pouze u nezávislých prodejců telefonů, kteří jej dováží neoficiálními cestami. Podle sdělení českého zastoupení Sony Ericsson Mobile se k nám totiž T65 oficiálně zatím nedováží. Je pravděpodobné, že dříve či později se Ericsson T65 objeví v nabídce předplacených sad našich operátorů – potom by jeho cena (jak v sadě, tak samostatného telefonu) mohla ještě výrazněji klesnout.