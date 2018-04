Ericsson T60. Když low-end, tak pořádný.

V poslední době se objevilo mnoho spekulací o nových mobilech firmy Ericsson, zejména ohlášené spojení se Sony bylo živnou půdou pro takové spekulace. Asi největší fámou byl Ericsson R580 – telefon, který měl údajně nahradit smartphone R380. Ericsson všechny informace o R580 dementoval a poukázal na skutečnost, že s uvedenými parametry (jen o něco lepšími) přeci již představil svůj Communicator (rovněž založený na EPOCu). Přesto je fáma na světě a mnoho lidí jí věří.

O Ericssonu T60 rovněž bylo v minulosti publikováno několik informací, nicméně opatrnost byla na místě až do doby, než se nám podařilo získat první ověřené skutečnosti i fotografii. Takže jaký bude tento telefon, který má oficiálně světu Ericsson představit na podzim letošního roku?

Levný a přitom schopný

Ericsson chce ukázat, že i v doméně low-endů může mít svůj vliv. Baže to potřebuje, v podstatě žádný jeho low-end nezaznamenal převratný úspěch. Od doby GA628 se Ericsson potácí v hledání identity svých telefonů nejlevnější cenové kategorie, kdy T10 byla zjednodušenou kopií T18 (a mládeži vyhovovala pramálo), zatímco A1018 byl nevzhledný a neskladný telefon se zajímavými funkcemi, až po již nadějnou řadu A26xx a A36xx.

Ericsson T60 vypadá na to, že konečně vychází z potřeb cílové skupiny. Nepůjde o naprosto nejlevnější low-end, zato půjde o low-end se zvýšenou odolností proti nárazu, prachu a vodě, vybavený integrovanou anténou.

Pokud si snímek prohlédnete, jistě vás napadne podobnost s hi-end modelem T68. Na jeho platformě je ostatně T60 vytvořena. Bude mít podobnou strukturu menu a rovněž má být vybavena rozhraním pro zprávy EMS. Podle některých informací má být displej rovněž barevný, zde se ale informace rozcházejí a považujeme je za velmi nepřesné – vzhledem k očekávanému tlaku na cenu bude nutno počítat s nízkou kvalitou barevného displeje, nebo spíše s tím, že Ericsson dá přednost displeji černobílému.

Další technická data:

Triband 900/1800/1900 MHz

Váha do 100 gramů

Pohotovostní čas 180 hodin

Hovorový čas 3 hodiny

WAP 1.2, email klient

Hry

EMS zprávy

Hlasité handsfree

Data kabelem nebo přes externí infra/bluetooth modul.

Na low-end výbava opravdu nevypadá špatně, dokonce se v některých informacích objevuje zpráva o tom, že telefon by měl být vybaven pomalejší verzí GPRS a nabízet tak 2+1 timeslot, čili by umožňoval připojení k WAPu bez ohledu na čas.

Telefon má mít shodné příslušenství s ostatními telefony nové řady (T29/R320/R520 atd) a lze jeho možnosti dále rozšiřovat o příslušenství jako chatboard, infraport nebo bluetooth.

Tento mobilní telefon by se mohl na trhu objevit do konce letošního roku a cenově by měl konkurovat telefonům jako Siemens M35, tedy být mírně nad úrovní klasických low-end telefonů a významně pod low-end telefony Nokia.

Funkční výbavou i designem jde o velmi zdařilý telefon, nyní půjde především o to, zda Ericsson nezklame v detailech firmwaru telefonu nebo v termínu uvedení na trh a samozřejmě i o to, jak zajímavou cenu udělá. Vzhledem k tomu, že tento telefon firma dosud oficiálně nepředstavila, berte prosím všechny informace jako oficiálně nepotvrzené – mohou se kdykoliv změnit.