Ericsson T39 dnes slaví své páté narozeniny

Když dnes vyslovíme v redakci spojení "T39", všechny okamžitě přijemně zamrazí po zádech. Každý z nás totiž velmi rád vzpomíná na jeden z posledních Ericssonů.

Švédský výrobce se s námi modelovou řadou T39m/R520m zároveň i rozloučil. Pokud nebudeme počítat koncepčně zcela odlišný Ericsson T68m, který však byl již dítkem úzké spolupráce se Sony, je právě dnešní oslavenec posledním právoplatným telefonem vyráběným pod značkou Ericsson.

Ericsson T39 se tak chtě nechtě stal kultovním modelem značky. Vešlo se do něj vše, co nabízel vrcholný model R520m, a přitom se chlubil téměř polovičními rozměry.

Ericsson tak předběhl všechny - jen on v tou dobou nabízel dva mobily podporující všechny moderní funkce jako GPRS, HSCSD, SyncML nebo Bluetooth. - více o T39 zde

Ani já jsem kouzlu tohoto telefonu neodolal. V době, kdy jsem jako svědomitý školák navštěvoval druhý ročník střední školy a svůj vrchol kariéry proživala Nokia 6310, rozhodl jsem se pro koupi malého telefonu, Ericssonu T39.

Dnes je tomu již pár let, co mne opouštěl při prodeji na Palmovce, a i přesto na něj rád vzpomínám. Ani dnes by se za své funkce nemusel stydět a už jen z nostalgie bych si ho koupil zas.

A co vy? Vlastnili jste Ericsson T39? A jak jste s ním byli spokojeni/nespokojeni?