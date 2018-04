Ericsson T39 – budoucnost pro ty, kterým se zdá R520 veliký (recenze)

Recenzi na telefon Ericsson R520 jste měli možnost si na našem serveru přečíst před několika týdny. Stejně jako Ericsson T28 byl menším provedením R320, tak také R520 dostala svého menšího souputníka určeného těm, kdo dají přednost lehčímu a menšímu telefonu se stejnými funkcemi, vyšší cenou a také menším displejem. Tento telefon se jmenuje Ericsson T39 a nyní se k vám dostává jeho recenze.

Ericsson T39 je v podstatě stejný telefon jako R520 – vlastně vše, až na rozměry telefonu a displej, platí i pro tento telefon. Přesto vás jenom suše neodkážeme na recenzi R520 a podíváme se na použitelnost jednotlivých funkcí vzhledem k očekávané skupině uživatelů T39 i s ohledem na rozměry telefonu.

Vzhled telefonu

Ericsson nerad opouští ověřené designerské kreace, a tak je T39 vlastně stejná jako T28, jen o něco tlustší - váží 86 gramů (o čtyři gramy více než T28) a má jinak řešený flip. To je ostatně první velká výhoda přístroje. U T28 se sice flip velmi elegantně vystřeloval stiskem tlačítka, jenže plastová záchytka se rychle ochodila a pak se vám flip vystřeloval samovolně, což představovalo značný problém, zvláště po záruční lhůtě. T39 již flip nevystřeluje, musíte jej odklopit rukou a překonat slabý tlak přidržující pružinky. Samovolné vystřelování je tedy vyloučeno a pokud nejste fanatik zbožňující Matrix, jen to uvítáte.

Zajímavostí flipu je také to, že si můžete nastavit, co se má dít při jeho otevření. Můžete buďto jenom přijmout hovor, nebo přijmout hovor a v případě, že žádný příchozí hovor není, tak se aktivuje hlasové vytáčení, nebo můžete aktivitu flipu vypnout zcela a příchozí hovor si i po otevření flipu musíte přijmout klávesou "Yes" nebo odmítnout "No".

Magneziový ochranný rám telefonu je stejný jako u všech Ericssonů – díky tomu snese mobil nějaké to hrubší zacházení, protože vnitřní elektronika je chráněná. Na druhou stranu znemožňuje vylepšení telefonu o vestavěnou anténou.

Oproti R520 je displej o něco menší – zhruba o třetinu. Vejde se na něj pět řádků textu a s tím už se trochu dá wapovat i pohodlně esemeskovat. Písmenka jsou ovšem menší než u šestiřádkového displeje na R520 – pro slabé oči to není nejlepší.

Stejně jako u R520 si můžete na displej uložit obrázek pozadí – návod, kterak tak učinit, jsme vám přinesli zde.

Podsvícení je rovněž příjemné (bíloazurové), je ale o něco slabší než u R520. V praxi to příliš nevadí, ale podsvícený displej R520 se za světla lépe čte. Navíc může být nastavením kontrastu až příliš vysoké, vyplatí se pohrát si v menu s kontrastem. Automaticky z výroby má displej více výrazné krystalové pole, což poznáte tak, že oblast, kde se zobrazují informace, je oproti okraji displeje o něco tmavší – R520 tuto vlastnost neměla tak výraznou. Shrnuto: i technologicky je displej T39 o něco horší než u R520 – jenže překonat něco perfektního je těžké a ani u T39 se není čeho bát.

Výdrž telefonu

S telefonem se dodává baterie Li-Polymer o kapacitě 500 mAh, tedy o 100 mAh méně, než kolik je kapacita baterie u R520. To se projevuje na výdrži. Výrobce sice hrdě udává 240 hodin (10 dní) pro pohotovostní režim či cca. 3,5 hodin hovoru, v praxi se na tyto hodnoty ale jen tak nedostanete, protože s každým telefonátem či GPRS spojením jde pohotovostní čas prudce dolů. Pokud ale provoláte hodinku a půl, můžete se i při dvaceti minutách wapování pohodlně dostat na tři dny nonstop provozu telefonu.

Telefonujeme

O funkci flipu jsem se již zmínil, co si zaslouží podrobnější rozvedení, je telefonní seznam. Ten může mít až 510 čísel v paměti telefonu, dále 50 záznamů může mít hlasové vytáčení a lze si ukládat i e-mailové adresy, jež využije hlavně vestavěný e-mail klient. Důležité je, že kontakty lze strukturovat – zvlášť se ukládá příjmení, zvlášť jméno, firma a mobil i další kontaktní čísla. Co je horší, nelze využívat kontakty ze SIM karty najednou s pamětí telefonu (ani v Nokia 7110/6210 to nejde), ale nemusíte se kvůli volání na číslo ze SIM karty prokousávat mnoha volbami menu, jako je tomu u Nokia telefonů. Jednoduše si zvolíte položku Volání ze SIM a najdete si číslo na SIM kartě.

Jak jsme již řekli, lze použít až padesát hlasových volání, přičemž hlasové vytáčení lze aktivovat i otevřením flipu. Jenže co když přichází hovor a vy ho nechcete přijmout, máte zavřený flip a otevřením byste hovor přijali? Pomůže trik z dob T28 – klávesy Yes, No a C trochu vyčnívají i při zavřeném flipu. Klávesou Yes můžete hovor přijmout i při zavřeném flipu a hovořit do mikrofonu vestavěného i z druhé strany flipu. Klávesou No hovor odmítnete a C vypne zvonění, nikoliv hovor, takže se volající nedozví, že jste ho ignorovali.

Bohužel T39 nemá funkci hlasitého hands-free, ovšem to zřejmě souvisí s absencí hardwarového ovladače, pomocné menu-klávesy, která se nově objevila na R520 a T39 ji nemá. Tato klávesa umožňuje pohodlně ovládat některé funkce, kvůli kterým byste museli jinak znovu složitě listovat menu. Škoda, že se tato klávesa do T39 nevešla.

Skupiny uživatelů a profily

Když jsme u telefonování, je potřeba se zmínit o skupinách uživatelů a o profilech. Jako u všech hi-end Ericssonů si můžete vytvořit skupiny uživatelů, do nich přiradit uživatele a s těmito skupinami pak pracovat, například na ně posílat hromadné SMS. Také můžete tyto skupiny spojovat s profily – v určitém profilu se vám dovolají nebo naopak nedovolají jen určití lidé.

Práce s profily je velmi silnou stránkou telefonu Ericsson – nastavit si můžete nejenom různá zvonění či různé způsoby indikace SMS zpráv, tedy v zásadě to, co umí i Nokia telefony. Můžete si dokonce nastavit i velikost písmen na displeji a také to, od koho budete hovory přijímat a koho chcete ignorovat. Seznam vytváříte tak, že vyloučíte či naopak povolíte skupiny, všechny, koho máte na SIM, nebo jednotlivce. Prakticky tak můžete zamezit tomu, aby se vám někdo dovolal, případně můžete profil nastavit tak, aby odmítnuté volající přesměroval do schránky. Důležité je vědět, že všechna tato nastavení lze dělat přes počítač pomocí specializovaného softwaru.

A pozor – profily lze měnit hlasovým příkazem. Není nad to před jednáním poručit svému mobilu „ticho“ a nechat ho automaticky přepnout profil, kdy vás ruší jen nejdůležitější spolupracovníci a ještě pouze vibracemi.

Posíláme SMS

SMS zprávy nebývaly silnou stránkou Ericssonů. T39 již naštěstí umí potvrzení o doručení SMS zprávy, byť trochu nešťastně. Když pošlete SMS a ta je doručena, na displeji se pouze zobrazí Zpráva doručena a pokud náhodou netušíte která, máte po legraci. Musíte pokorně do menu Odeslaných zpráv a volbou Pokračovat se dostat na Zobrazit stav – a podívat se, zda zpráva byla doručena. V kolik hodin se tak stalo, byste si měli zaznamenat, jinak se to nedozvíte. Škoda, že to někdo u Ericssonu neudělal lépe – snad až další update firmwaru.

SMS můžete psát i dlouhé, pokud na to máte nervy nebo chatboard – T39 je rozdělí a odešle zvlášť (zvlášť je také zaplatíte) a jiné telefony vybavené službou EMS (Enhanced Messaging Servis) si zprávu zase přečtou celou.

Pokud jde o EMS, telefon umí posílat EMS zprávy, tedy zvonění, malé animace či obrázky a vizitky přes SMS. Dokonce má vestavěný malý grafický editor, kdybyste někomu chtěli na cestách nakreslit obrázek, chce to ale opravdu hodně trpělivosti.

Pokud vám někdo v SMS zprávě pošle "smajlíka" - například :), tak ho telefon interpretuje a do textu vloží usmívající se kroužek. Je to sice k ničemu, ale je to sympatické k ničemu :).

Firmware by měl vbrzku nabídnout českou T9, podle firmy Ericsson se na ní usilovně pracuje, zatím ale není.

K dispozici máte také šablony předpřipravených SMS. Mají ovšem svoje velké nevýhody: jednak mohou být jen velmi krátké a za druhé se vymažou při změně SIM karty. Ovšem dají se editovat z počítače.

E-mail

O e-mail klientovi platí beze zbytku to, co bylo řečeno o klientovi R520 – je nespolehlivý a asi s ním budete mít problémy. Především si adresu POP3 a SMTP serveru musíte nastavit jako číselnou IP adresu a ne jako doménové jméno, jinak by si telefon nemusel poradit. Navíc se často objevují problémy s tím, že mnohé formáty e-mailů telefon neumí celé stáhnout, takže zobrazí jen hlavičky. Vzhledem k absenci rozumné dokumentace od Ericssonu se o mnohém dá jen dohadovat – počítejte s tím, že e-maily psané v HTML si na T39 ani R520 zatím neotevřete a dostanete z nich jen hlavičku, u normálních textových e-mailů byste měli mít více štěstí.

Kladem poštovního klienta je však možnost pravidelné synchronizace v určitém časovém intervalu, takže si můžete nechávat prohlížet mailbox a jste spraveni o nové poště. Poštu lze číst i přes GPRS, takže si ji můžete kontrolovat celkem často…

Data

T39 je vybavena infraportem a bluetooth portem – pokud máte obdobně vybavený počítač, můžete si vybrat, přes co vaše data budou proudit. Bluetooth je spíše rozhraní budoucnosti, IrDA port zejména u notebooků rozhraní přítomnosti. Bluetooth jsme rozchodili i s Nokia PCMCIA kartou, zatím jedinou snadno sehnatelnou kartou na trhu – telefon dosáhne na cca 7-10 metrů a práce s bluetooth připojením je podstatně komfortnější a pohodlnější, než s infračerveným portem. Když máte bluetooth zapnutý stále, nemusíte ani telefon kvůli datovým přenosům sundat od opasku.

Bohužel se nám kvůli absenci ovladačů nepodařilo zprovoznit CompactFlash bluetooth kartu s R520 v HandEra – ale až budou i PDA vybavená bluetooth rozhraním, bude to opravdu citelná změna pohodlí.

A jaká že data byste mohli přes T39 prohánět? K dispozici je GPRS 4+1 timeslot a HSCSD 2+1 timeslot, ovšem Ericsson nikde oficiálně neudává, jaké Coding schema (tedy faktickou rychlost na jednom timeslotu) jeho telefony podporují. V každém případě se údajně chystá lepší firmware R3, který by měl zvládnout GPRS 4+1 timeslot, takže zatímco nyní se dostanete na nějakých 40 Kbps, do budoucna by to mohlo být až 50 Kbps při downloadu a cca 14 Kbps při uploadu v režimu GPRS. HSCSD má bohužel poloviční rychlost, než jakou nabízí Nokia 6210, a tak se musíte spokojit s přijímáním dat rychlostí zhruba 26 Kbps – beztak vás to může mrzet jen jako zákazníky Eurotelu (Paegas ani Oskar HSCSD mít nebudou) a často se tato rychlost dat například pro synchronizaci pošty bude hodit lépe než GPRS připojení tarifikované za množství dat. Pokud jste klienti Oskara, můžete zapomenout i na GPRS, alespoň do konce tohoto roku.

WAP

K datům patří WAP. Ten Ericsson T39 integruje ve verzi 1.2 – tedy včetně možnosti nechávat si posílat (odborně pušit) WAP stránky s vybranými informacemi na svůj mobil. Zatím to naši operátoři nepodporují, tak se netěšte, a až budou, jistě nikoliv zcela zadarmo.

Co je ale rozhodně dobré, je WAP přes GPRS. Funguje to jak na Eurotelu, tak na Paegasu a funguje to skvěle. Když nejste tlačeni časem za připojení, hned si začnete ten WAP více užívat a najednou zjistíte, že jste si na něj docela zvykli. Pozor, je to stejně návykové jako internet na nepočítané lince!

WAP se i na malém pětiřádkovém displeji používá příjemně. Dobré je, že Ericsson má 25 pozic pro adresy a také má vlastní paměť na adresy, které jste zadávali ručně, takže vám umí vypsat historii a můžete konkrétní URL navštívit znovu. Pro zvědavce bude příjemné, že T39 stejně jako R520 umí vypsat adresu, na které se právě nacházíte – to třeba Nokia nijak jednoduše nedokáže (obchvat přes uložení záložky je složitý).

Samotné nastavení WAPu mi přijde více roztříštěné než u jiných telefonů, je to ale dáno tím, že T39 používá datový profil nejenom pro WAP, ale i pro synchronizaci či e-mail, takže je tu oddělen WAPový a datový profil. Ericsson si je této komplikace vědom, a proto je v krabičce s telefonem papírek s adresou serveru, kde si můžete objednat OTA definiční SMS zprávu s nastavením WAPu pro svého operátora. Na rychlé nastavení to není – SMS doráží po několika hodinách.

SyncML

Neříká vám slovo SyncML nic? Škoda – často se s ním budete setkávát. SyncML je derivát jazyka XML, který má za úkol jednotnou synchronizaci dat. Na bázi SyncML produktů byste měli být schopni synchronizovat data mezi různými zařízeními. Až bude váš intranetový server podporovat SyncML, přikázali byste své T39 (ale i Nokia 9210 nebo R520) připojit se a sesynchronizovat přes SyncML kalendář a kontakty. Jak jednoduché a prosté – jenže zatím ani Exchange, ani Lotus Notes SyncML nepodporují. Prý v budoucnu.

Hrajeme si

Hry má T39 dvě: Tenis a Erix. Erix je hra zaměřená na postupné ukrajování ploch a vyhýbání se kolizím, v tenisu jde o strefení se "raketou" do míčku.

Hry mají výhodu – můžete je hrát proti jinému Ericsson telefonu se stejnou hrou (nyní T39 a R52), a to přes infraport nebo nově přes bluetooth.

Hra přes bluetooth je výborný zážitek. Nemusíte úzkostlivě dbát na namíření infraportu a jedinou závadou je malý dosah – cca. 1 metr, pak už hra zadrhává. Nevíme bohužel, proč tomu tak je, když samotný bluetooth dosáhne běžně deset metrů. Nicméně až postoupí na konci příštího roku bluetooth i do lowendů, prorokuji školním zařízením krušné časy.

Pracujeme – kalendář

Kalendář a úkolovník jsou stejné jako v R520 – a jsou to opravdu mocné nástroje, kalendář v Nokia 6210 je v porovnání s tímto dětskou hračkou. Jednotlivé kalendářní záznamy si můžete velmi přesně strukturovat, naplánovat a nastavit si jejich opakování, můžete je odeslat na jiný telefon přes bluetooth (nechápu proč ne přes IrDA, přijmout přes něj lze) a můžete si je synchronizovat pomocí SyncML se zařízeními podporujícími tuto technologii. Záznamů lze do paměti uložit několik set v závislosti na zaplnění jiných pamětí (e-maily).

Jak vypadá zobrazení dne, týdne či měsíce na maličkém displeji, vidíte na obrázcích a záleží na vás, zda se vám zdá použitelné.

Kalendář můžete synchronizovat také s Outlookem a to díky softwaru na přiloženém CD. Na podzim letošního roku by měla přibýt i synchronizace s Lotus Notes.

Ovládáme hlasem

Hlasové ovládání posunul Ericsson u modelů R520/T39 opět o stupeň výše. Nejen, že máte možnost až padesáti kontaktům přidat příkaz pro hlasové vytáčení (ostatní telefony nabízejí zpravidla deset), ale hlavně i některé funkce telefonu můžete ovládat hlasem. Kromě běžných provozních záležitostí je to i již zmíněné přepínání profilů.

Nejvíce hlasové ovládání oceníte s bluetooth bondovkou nebo těžkou hands-free soupravou do auta. V takovém případě se z telefonu stává opravdu hi-tech komunikační centrála. Telefon totiž můžete nastavit tak, že pro hlasový příkaz jej nemusíte aktivovat tlačítkem, ale takzvaným „kódovým slovem“ – neobvyklým slovním povelem, který telefonu sdělí, že by se nyní měl pokusit rozpoznat hlasový příkaz. Takže pokud jedete v autě, nemusíte mačkat aktivační tlačítko na telefonu nebo na HF, ale stačí na telefon zakřičet speciální povel a on se připraví na to, že nyní chcete zadat pokyn například k vytočení čísla. Je to velmi pohodlné a mimo jiné i velmi efektní. Méně technicky erudovaný spolujezdec zpravidla nevěří svým očím.

S hlasovým ovládáním Ericssonu mám tradičně dobré zkušenosti – nejenom provedení, ale i úroveň rozpoznávání hlasu jeví se stále zlepšovat. Telefon vás pozná i v případě, když jste nachlazeni, a často rozpoznal i hlasový příkaz vyslovený jiným člověkem.

K ovládání hlasem možná bude patřit i skutečnost, že telefon má velmi kvalitní záznamník hlasu na minutu a půl. Bohužel na rozdíl od R520 nemá postraní tlačítko pro zahájení nahrávání, takže i během hovoru musíte aktivovat nahrávání z menu. Nahrávky lze pojmenovávat a máte u nich datumovku. Prostě prima.

Klady a zápory – drobnosti, co vyhovují i vadí

Rychlost/pomalost telefonu: v porovnání s modelem R320 došlo poze k nevýraznému zlepšení. Psaní textu ve WAPu nebo v SMS je až příliš pomalé a pokud se například při psaní orientujete dle ukazatele na displeji, jaké písmeno právě píšete, zpravidla o jedno přejedete. Když vyskočíte z WAPu a necháte WAP spojený, je práce s telefonem opravdu pomalá. Bez české T9 se SMS zprávy s T39 posílají dosti obtížně.

Na druhou stranu listování menu je o něco rychlejší a ani animace snad už tolik neruší – ale to je věc subjektivního názoru.

Rozpačitý je e-mail klient – jeho nastavení má komplikace, a absence dokumentace či popisu, co umí a co opravdu neumí, je významnou vadou.

Potvrzování o doručení SMS zpráv je odbyté, nedomyšlené.

Výborné drobnosti z předchozích modelů přetrvaly – například telefon umí nabídnout uložení neznámého čísla volajícího. Příjemná je i možnost vypnout zvonění příchozího hovoru, když už hovor zvoní, a pokud cestujete, bude se vám líbit i možnost nastavit volací karty (zahraniční obdoby Karty X) pro levnější volání do ČR.

Jaký je T39

Oba modely Ericssonu – R520 i T39 jsou kromobyčejně vydařené modely a v současné době je řadím na naprostou špičku toho, co si můžete koupit. Oba telefony už patří mezi třetí generaci mobilních telefonů GSM a máte tedy s nimi jistotu, že pro další dva roky máte vystaráno. Dávají vám k dispozici všechny funkce, které mobilní operátoři v nejbližší době nabídnou – máte GPRS, HSCSD, EMS, bluetooth, infraport, e-mail, SyncML a spoustu dalších chytrých funkcí a kryptických zkratek. Na trhu momentálně není telefon, který by se jim funkčně mohl rovnat.

Samozřejmě jsou tu drobnosti, které ještě mohou pálit, ale Ericsson firmware těchto telefonů rychle vyvíjí, takže je pravděpodobné, že opravdových nefunkčností či nedomyšleností se rychle telefony zbaví.

Přímými konkurenty těchto modelů jsou až telefony, které v současné době nejsou na trhu – Siemens S45, ME45 nebo Nokia 6310.

Stojíte tedy před dvojím rozhodnutím: chcete větší displej a větší klávesy, ale s tím i větší telefon a nižší cenu? Pak R520. Preferujete malý telefon a s tím spojené kompromisy v displeji i rozměru klávesnice? Pak T39. Nepotřebujete telefon upgradovat nyní? Pak počítejte s tím, že jedinou vážnou konkurenci budou představovat nové telefony Siemens, ty ale nenabídnou bluetooth. A Nokia 6310 přijde až na přelomu roku.

Rozhodnutí je jen na vás. Ericsson T39 stojí cca. 15 - 18000 Kč dle prodejce, R520 12 - 14 000 Kč, ceny s DPH. Za zapůjčení děkujeme společnosti Asfix.

Technické parametry telefonu Ericsson T39