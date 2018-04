Ericsson T36 - WAP, HSCSD, triband a Bluetooth (preview)

Ericsson neusnul s modelovou řadou představenou na loňském Telecom Interactive na vavřínech - již nyní se proslechly konkrétnější kontury jeho nových telefonů. Konkrétně si povíme o nástupci úspěšného modelu T28. Ten se skrývá pod jménem Ericsson T36 - a funkcemi je tentokráte nadmíru nadupaný.

Je to především první triband telefon Ericssonu; telefon tedy zvládá jak GSM 900/1800 i 1900 používaných v USA. Po telefonech Motorola a Bosch je to další triband.

Další finesou je vestavěné bluetooth - radiové propojení s příslušenstvím. Spolu s hlasovým ovládáním to dostává ty pravé grády, když pomocí hlasového příkazu vytočíte číslo nebo provedete akci z menu v okamžiku, kdy máte bluetooth kompatibilní náhlavní soupravu na hlavě a telefon kdesi v kapse.

A jedeme dále: co by to bylo za mobilní telefon, kdyby nezvládal WAP - tentokráte již ve verzi 1.2. Ericsson zřejmě bude prvním, kdo specifikaci 1.2 implementuje do telefonu. Aby se rychle WAPovalo, Ericsson T36 nejenom, že má vestavěný modem, ale především zvládá HSCSD rychlostní datové přenosy až 28,8 kbps symetricky - což je velmi slibné.

Kde nepomůže bluetooth, pomůže IrDA - T36 je přes bluetooth nebo IrDA propojitelná s počítačem, z něhož může být do telefonu synchronizována osobní agenda. Pro synchronizaci dat navíc Ericsson vyvinul bezdrátové interface, takže pokud vám někdo do Outlooku nebo Notesu přidá schůzku, schůzka k vám bezdrátově může doputovat do telefonu a uložit se v něm.

Pro SMS zprávy můžete konečně počítat s predikativním vstupem textu, nevíme zatím, zda to bude technologie T9 nebo nějaká obdobná, v každém případě je její lokalizace velmi nejistá...

Důstojně vypadá situace okolo výdrže telefonu - s ulstra slim baterií má telefon vydržet 455 minut hovoru nebo 200 hodin pohotovosti.

Telefon má další širokou paletu funkcí stejně, jako jeho předchůdci T28 - navíc Ericsson se dušuje, že pár delikates ještě neprozradil. Například nevíme, jak velká bude paměť telefonu. Co víme je, že telefon se dostane na trh ve čtvrtém kvartále tohoto roku a cenově má nahradit T28. Jenže pozor: ve Skandinávii je kalendář sprosté slovo a tak posun dodávek je možný. Co zamrzí, je absence GPRS - na tu je telefon přeci jen maličký a při svých necelých 90 gramech by se tu GPRS asi nevměstnalo s chlazením.