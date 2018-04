Ericsson T29: Jsem malý a šikovný (recenze)

Ericsson je považován za konzervativní společnost, která v designu experimentuje jen velmi zřídka. Také při pohledu na model T29 se neubráníte pocitu, že tento telefon už jste někde viděli – design je totiž shodný se starším modelem T28. Ostatně na použití osvědčených tvarů a koncepce nelze vidět nic špatného – alespoň se při vývoji ušetří čas, který lze věnovat vylepšování starších funkcí.

Námi testovaný mobil je celý kovově šedý, s tmavě modrým podkladem klávesnice a stříbrnými klávesami. Materiál použitý na kryt telefonu se jeví jako kov, ale při silnějším stisku se začne prohýbat – jde o tvrzený plast. Rám telefonu je z magnézia a zajišťuje, že ani při pádu na zem se telefon nerozsype na několik součástek.

Ericsson T29 má zaoblenou anténu, která vás v kapse u kalhot určitě nebude píchat. Anténa je oproti modelu T28 zmenšená, což se ale vůbec neprojevuje na vysokofrekvenčních vlastnostech telefonu – schopnost přijímat signál i v místech, kde mají jiné telefony problém, je u mobilů Ericsson již tradicí (podobně dobré jsou i Alcately a Siemensy). Pokud přesto potřebujete citlivější anténu, potom si můžete nechat do T29 namontovat vysunovací model, který citlivost na signál ještě zvýší.

Klávesnici chrání aktivní kryt. To znamená, že otevřením krytu můžete hovor přijmout a jeho zavřením hovor ukončit. Hovor můžete přijmout i klávesou Yes – pokud už máte kryt otevřený. Přijímání hovoru otevřením krytu nelze v menu telefonu zrušit. Pokud tedy chcete hovor odmítnout, potom musíte dvakrát posunout boční tlačítko pro ovládání hlasitosti, nebo při otevírání krytu držet toto tlačítko posunuté a potom stisknout klávesu No. Kryt není vyskakovací (po stisku tlačítka, jako u T28), musíte jej otevřít sami.

Klávesnice pro menší prsty

Majitelé větších prstů budou mít možná problém s velikostí klávesnice. Ta je u T29 poznamenána kompromisem mezi velikostí celého telefonu a pohodlností práce s klávesnicí. Protože je telefon malý, jsou malé i klávesy. Vadit vám to bude zejména u spodní řady (*, 0, #), která je blízko vyčnívajícího okraje telefonu. Klávesy jsou možná trochu tužší (hůře se tisknou), než mohly být, ale po několika dnech si na ně zvyknete. Pokud si nejste jisti, jestli jste klávesu stiskli, potom si zapněte zvuk klávesnice – podle cvaknutí poznáte, jestli máte požadovanou číslici nebo písmeno zadat ještě jednou.

Na ovládání telefonu si velmi rychle zvyknou majitelé jiných Ericssonů. Do menu se vstupuje klasicky – kurzorovými klávesami (šipkami). Pro potvrzování/rušení položek v menu slouží klávesy Yes a No. Na boku telefonu najdete ještě posuvné tlačítko, kterým můžete regulovat při hovoru hlasitost sluchátka. V klidovém stavu si můžete prohlédnout, jak dlouho ještě vydrží baterie. Telefon ukazuje čas v hodinách u pohotovostní doby, v minutách u doby hovoru. Ze začátku budou údaje nepřesné (přibližně 5 – 20 %), ale když několikrát necháte telefon úplně vybít a znovu ho nabijete do plna, přizpůsobí se indikace schopnostem baterie a bude ukazovat zbývající dobu velmi přesně.

Displej by si zasloužil zvětšit

Přestože jsme se při práci s telefonem nedostali do situace, kdy by velikost displeje vyloženě nestačila, jistě by se větší displej v tomto telefonu ujal. Tři řádky při prohlížení menu a nastavování funkcí stačí, víc jich nepotřebujete – dokonce i ve WAPu se dá na třech řádcích slušně číst zpravodajství – ale jeden či dva řádky textu navíc by práci s telefonem udělaly více pohodlnou.

Velkou pochvalu si zaslouží podsvícení displeje, který je čitelný v úplné tmě i na přímém slunečním světle. Stejné podsvícení Ericsson použil už u modelu R320 a podobně vyřešil i displej u T28. V základním stavu je na displeji zobrazen přesný indikátor stavu baterie, čas, název sítě a informace o úrovni signálu sítě GSM. Na horním řádku můžete vidět ikonky přesměrování, aktivní linky, příslušenství nebo zmeškaných hovorů.

Ovládání podle Ericssonu

Jestliže jste ještě nikdy nedrželi mobilní telefon značky Ericsson v ruce, potom vám bude chvíli trvat sžití s menu tohoto telefonu. Nevstupuje se do něj totiž stiskem žádné speciální klávesy, ale jednou ze dvou kurzorových kláves. Po skupinách tohoto menu se také pohybujete těmito klávesami (doprava nebo doleva), stiskem klávesy Yes vstoupíte do podmenu (No slouží pro opuštění podmenu). V podmenu vám opět poslouží klávesy se šipkami, tentokrát se už ale pohybujete nahoru nebo dolů. Položku zvolíte klávesou Yes, stejnými klávesami potvrzujete jednotlivá nastavení.

Způsob ovládání menu používaný v telefonech Ericsson často dělá majitelům jiných značek mobilů problémy. Jenže stejně tak majitelé Ericssonu si často nerozumí s mobily jiné značky. Jde jenom o zvyk – jestli vám bude Ericsson T29 sedět, si můžete vyzkoušet na této webové stránce. Menu T29 si můžete i přizpůsobit – do podmenu Vlastní menu si totiž můžete přidat přesně ty položky, které vás budou zajímat. Podržením levé šipky v klidovém stavu telefonu se automaticky vybere položka na první pozici vlastního menu.

Vylepšené textovky

Všechny fanoušky Ericssonu bude asi zajímat, že T29 dokáže zobrazit stav textové zprávy – jestli byla doručena příjemci nebo ne. Možná vám to nepřijde natolik závratné, ale zatím jedinými Ericssony, které tuto funkci obsahují, jsou nepříliš prodávaný R380 a oficiálně ještě neprodávaná novinka R520. Té dvacet devítka umí také textovky dlouhé až 480 znaků. Při odesílání rozdělí text na tři klasické zprávy. Když je přijme mobil, který dlouhé textové zprávy podporuje, zobrazí je jako jednu. Stejně tak se zachová Ericsson T29, když takovou zprávu přijme. Dlouhé textové zprávy umí i několik dalších mobilních telefonů od více výrobců.

Funkcí, kterou byste u Ericssonu rozhodně nehledali, je chat. Chatování je on-line rozhovor dvou lidí – na displeji vidíte přezdívky (tu svoji si můžete nastavit v menu; použije se vždy při chatování) a za sebou řazené zprávy všech lidí, kteří si takto povídají. Zatím si můžete chatovat jen ve dvou lidech – žádná česká síť GSM totiž funkci chat nepodporuje (služba SMS chat, kterou nabízí Eurotel a Oskar, je založena na jiném principu a pracuje jinak).

T29 nepodporuje funkci prediktivního psaní T9, která usnadňuje psaní textových zpráv (tuto funkci má jiný Ericsson – R520). V tuto chvíli nelze říct, jestli v některé z příštích verzí firmwaru telefonu bude T9 obsažena.

Multimedia

Ericsson T29 je první mobil s podporou standardu EMS (Enhanced messaging system). Tento standard umožňuje přenášet prostřednictvím textových zpráv vyzváněcí melodie, obrázky a animace. Zatím si můžete posílat EMS pouze mezi dvěma T29, ale v budoucnu by měly přibýt i další telefony – k podpoře této technologie se vedle Ericssonu přihlásili výrobci Alcatel, Motorola a Siemens. Nokia v současnosti používá vlastní standard přenosu multimediálních dat (obrázků, vyzváněcích melodií), kterou nazývá Smart Messagint. Oba standardy jsou částečně kompatibilní (standard EMS podporuje více funkcí) – např. obrázky můžete posílat mezi Ericssonem T29 a Nokií 6210. Melodie umí T29 odeslat, Nokia 6210 je ale neumí přijmout.

V T29 najdete vedle editoru obrázků i editor vlastních melodií – těch je celkem osm. Melodie si můžete nechat poslat textovou zprávou nebo přes připojený infračervený port (není v telefonu, musí se připojit na konektor v dolní části telefonu), případně přes bluetooth (opět přes doplněk, vestavěný čip bluetooth T29 nemá).

Bezpečný WAP

Wapový prohlížeč podporuje protokol WAP ve verzi 1.1 s přidaným šifrováním. Díky tomu jsou všechny údaje, které zadáváte na wapových stránkách, zabezpečené. Můžete si tak číst i e-maily bez obavy, že někdo zjistí vaše heslo, nebo si maily přečte – celá komunikace je šifrovaná (pokud to podporuje i wapový server).

Wapový prohlížeč má záložky a má paměť cache – když si chcete prohlížet naposledy shlédnuté stránky, nemusíte se znovu připojovat, telefon zobrazí ty, které máte v paměti. Když budete mít zájem o aktuální verzi stránky, potom se samozřejmě k WAPu připojit můžete.

Dlouhá výdrž na baterie

Na rozdíl od předchozího modelu T28 se T29 dodává se standardní Li-Ion baterií. Tato baterie má větší šířku než Li-Pol baterie, která se dodává s T28. Nový T29 má ale oproti předchůdci výrazně lepší výdrž. V pohotovostním stavu vydrží 150 hodin (náš model standardně vydržel 115 hodin), nebo zvládne 5 – 7 hodin hovoru (5 – 6 hodin testovaný mobil). S vysokokapacitní baterií se tyto časy zdvojnásobují, s ultratenkou Li-Pol klesnou na 75 % standardních hodnot.

Jestli se vám líbí, tak si ho kupte.

Ericsson T29 není telefon, který by byl v něčem revoluční (s výjimkou EMS), ale zato je velmi dobře odladěný a příjemně se používá. Pro starší uživatele Ericssonů to asi nebude důvod pro upgrade telefonu, ale nové by mohl zaujmout. Tento luxusní telefon, funkčně a designově plně srovnatelný s konkurencí od Nokie a Motoroly, se u nás bude prodávat za 11 – 12 tisíc korun i s daní. Prodej oficiálně dovezených kusů s firmwarem pro sítě GSM v České republice by u nás měl začít na přelomu června a července.

Přehled vybraných parametrů a funkcí