Ericsson T29 – další pokus o útok na Nokii?

Ericsson připravuje nový mobilní telefon – T29. Představit ho chce na kongresu GSM v Cannes (tedy přibližně za tři týdny), nejpozději však na veletrhu CeBIT (na konci března). Zatím není vůbec jasné, za jakou cenu se bude T29 prodávat.

Konstrukce Ericssonu T29 vychází z osvědčeného modelu T28 – tenký, malý a lehký telefon s odklápěcím krytem. Na první pohled tyto telefony od sebe skutečně nerozeznáte. T29 je trošku zaoblenější a má nepatrně větší displej.

Oproti Ericssonu T28 má model T29 přidaný wapový prohlížeč, implementovanou technologii T9 a několik dalších funkcí. Podpora žádosti o doručení textovky je sice na Ericsson poměrně revoluční (ve většině ostatních telefonů od Ericssonu tato funkce není), ale jen kvůli této funkci si telefon nikdo nekoupí.

Ericsson T29 by ale měl být první mobil Ericssonu, který prostřednictvím SMS umí přijímat a odesílat obrázkové textovky, loga operátorů a vyzváněcí melodie. Hovoří se dokonce o tom, že formát těchto multimediálních SMS bude shodný s formátem používaným v mobilech Nokia.

Datové přenosy prostřednictvím GPRS nebo HSCSD Ericsson T29 vůbec nepodporuje. Telefon neobsahuje ani infraport. Je to proto, že implementace těchto technologií by velmi zdržela uvedení T29 na trh. A Ericsson v současnosti potřebuje uvést telefon, se kterým zaujme nejenom technologické fanoušky, ale i běžné uživatele mobilů. Jeho předchozí pokusy – A2618 a T20 – příliš nevyšly. Jde samozřejmě o vynikající telefony, ale k dokonalosti jim chybí maličkosti. Tuto chybu by Ericsson s modelem T29 neměl zopakovat – byť se zdá, že už na tom divize mobilních telefonů u Ericssonu už nemůže být hůře, další propadák si Ericsson nemůže dovolit.

Námi zjištěné vlastnosti a parametry platné pro současné prototypy se mohou od finální verze T29 samozřejmě lišit – to je ostatně u připravovaných telefonů Ericsson spíše pravidlem. Může se také stát, že Ericsson tento model nikdy neuvede na trh a zastaví i vývoj – jako to udělal nedávno s modelem T36/T39.