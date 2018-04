Ericsson T28 (recenze)

Patřím mezi kritiky značky Ericsson, což ovšem neznamená, že bych byl nepřítelem této společnosti - ba právě přesně naopak. Ericsson totiž patří mezi technologicky nejvyspělejší společnosti, kdy ve svých dílnách koncentruje z každé technologie to nejlepší. Předmětem kritiky tedy není v mém případě poklesek technického, ale marketingového charkateru. Domnívám se totiž, že nestačí vyrábět technicky dokonalé věci, ale že je třeba dokonalost balit ještě do hávu podbízivého a klientům se vnucujícího.

Co mám na mysli? Ericsson již pět let těží z kvalit trojkové řady - tu jen nepatrně obměnil co do ovládání v řadě 6 a pouze v řadě 7 se pustil do jisté designerské proměny. Žádné odvahy odpoutat se od pět let staré modelové řady jsme se nedočkali ani u modelu 888 ani u T10/18 - a to je zatracená škoda, protože tyto telefony připomínající výrobky z roku 1996-7, patří mezi velmi dobré modely, co se funkcí a vlastností telefonu týká a stejně tak, co do ovládání.

Podobných příkladů marketingové neobratnosti ovšem známe více - kolos IBM s pohřbením OS/2, technologicky dokonalejšího, než Win95/NT je dalším zářným příkladem.

Proč jsem tedy tuto recenzi betaverze telefonu Ericsson T28 nazval Probuzení? Protože zdá se, že Ericsson se ze svých dogmat hodných katolické církve na přelomu třináctého století probudil. Kompletně přepracoval, co bylo třeba přepracovat a výraznou změnou jak vzhledu, tak ovládání dotáhl telefon tak, abychom si konečně mohli s klidným svědomím říci: viditelná změna a výrazně k lepšímu. Ericsson T28 je svěží vítr do strnulé modelové řady. Design je obměněn natolik odvážně, aby se dal prohlásit za moderní a výjimečně zdařilý, ale aby přitom evokoval příslušnost k značce Ericsson. Ovládání dostalo více přehlednosti a přiblížilo se nepsanému, leč respektovanému standardu.

Proč si to všechno myslím? O tom bude psáno dále.

Připomínám, že záměrně nehodlám psát o chybách, na které jsem v telefonu narazil - můj vzorek nesl označení Prototype a číslo verze 4.30, takže nepovažuji za účelné shrnovat chybky, na které jsem narazil.

Design

Jak vidíte, T28 je odlišná od toho, s čím jsme se u Ericssonu doposud setkávali - žádné použití starších lisovacích forem jako v případě poroměny 788 v T18 se naštěstí nekoná. Tenoučký telefon o rozměrech 97 x 50 x 15 milimetrů může směle konkurovat všem prckům typu Nokia 8810 nebo Motorola V series. To platí o váze - 89 gramů se standardní Li-Iont baterií, 60 gramů pak bez baterie. O bateriích bude psáno dále.

Další atypična: kromě modré kapky s třemi pruhy Ericsson charakterizující nové modelové řady T, R a A, je to především aktivní flip - ten se již neotvírá tlakem prstu na flip, ale stiskem tlačítka - flip pak díky pružině vyskočí podobně, jako u flipem vybavených telefonů Sagem. Pdobně nově je řešená anténa - je poněkud tlustší, jen maličko vychýlená dozadu. Mně osobně se její atypické provedení líbí, ale někomu se může zdát příliš robusní.

Celý telefon má tři barevné vrstvy - jednou je barevný kryt (vyrábí se ve čtyřech barvách, na snímku je vidět krémová barva), druhou pak černý střední plastový úchyt a na konec magnesiová vana chránící tištěné spoje. Výhodu tohoto pancéřování pochopíte v okamžiku, kdy telefon pustíte z výšky na zem - vypadnou baterie a po jejich nasazení můžete telefonovat.

Telefon je chráněn flipem (viz dále), na zadní straně má výstup pro externí anténu, takže není vyveden přes systémový konektor, což je pro kvalitu lepší. Dále je tu místo pro uchycení klipu. Po straně najdete regulační tlačítko, jimž lze se pohybovat v menu, odmítat hovory, regulovat hlasitost, kontrolovat výdrž či aktivovat hlasové vytáčení.

Displej

Displej sám je rovněž chráněn proti nehodám: plastové sklíčko, jež ho kryje, je prolisováno tak, aby bylo minimálně náchylné na poškrábání. Navíc to působí atypicky i esteticky.

Displej sám je vždy problematická otázka Ericssonů. Ani u T28 nejde o žádného obra - je třířádkový, plně grafický a rozměrově pro něj platí to, co bylo řečeno o T18 - 101x33 bodů a proporcionální písmo.

Oproti T18 se výrazně zlepšil kontrast, za což vděčí telefon podsvícení typu Indigo, jež používá například i Nokia 9110 nebo Palm V. Světlé azurově modré podsvícení výrazně zvýšilo také vzhled telefonu a především v temnějších místnostech je nemožné telefon přehlédnout. Podsvícení lze oproti Nokia telefonům i vypnout.

Jak jsem řekl, displej je plně grafický. T28 má zcela předělaný vzhled menu, takže na displeji je v klidovém režimu vidět šrafovaná baterka coby ukazatel nabití, dále ukazatel síly signálu a čas. U něj je zvláštní, že se malýma čárečkama indikuje, z kolika dílků máte signál. Horní část displeje je vyhrazena pro ikonky - typicky došlé a nepřečtené zprávy nebo promeškané hovory. Tyto ukazatele se zobrazují v okamžiku, když na okénko s upozorněním na novou zprávu dáte No. Ale o menu a jeho vzhledu bude psáno dále.

K displeji - telefon nemá WAP, takže jeho rozměry nejsou tolik iritující a to, že na displeji lze hrát Solitair nebo Tetris (viz dále) nasvědčuje, že to s ním není vůbec zlé. Řekl bych, že na rozměr displeje je možno, především díky jeho vysoké kvalitě, si velmi dobře zvyknout, aniž byste cítili omezení.

Flip

Jako T18, má i T28 aktivní flip, tedy přijímáte a ukončujete s ním hovor. Flip má několik zvláštností. Především je v něm umístěn mikrofon a to tak, aby se do flipu dalo mluvit uzavřeného i otevřeného. Dále se flip neotevírá vytlačením prstem, ale má pružinu a tlačítko, po jehož stisku vyskočí. namená, že na flip musíte více zatlačit, aby se zavřel, nezavírá se tedy s tak efektním klapnutím, jako T18, zato se s efektním vyklapnutím otevírá...

Flip kryje klávesnici, to je jeho hlavní úloha - díky tomu nepotřebujete funkci zámku klávesnice. Nicméně díky zvolenému vzhledu a tvaru flipu nechává flip maličko místa, abyste klávesy Yes a No mohli zmáčknout i při uzavřeném flipu. Tak můžete přijmout hovor a neotevírat flip - přijmout a odmíntnou hovor ale můžete i hlasovým příkazem, když si to tak nastavíte. Hovor lze ale odmítnout i klasicky, dvojitým posunem postranního regulačního tlačítka.

Menu

Jak jsem již naznačoval, Ericsson provedl velmi dobrý tah a kompletně přepracoval celou strukturu menu i jeho grafický vzhled - právě zde nastalo to velmi důležité Probuzení. Menu se i nadále vyvolává šipečkami vlevo nebo vpravo, ale jak vidíte na obrázku, tak menu je plně grafické a drží se spíše koncepce Windows, nebo ještě lépe OS GEM (kdopak z vás to ještě pamatuje z dob DOSu nebo Atari ST?) - protože nepadá a je černobílé. Pokud se pohybujete po menu, vlastně přejíždíte kurzorem po hezkých ikonkách, které "vytahují" na displej záložku s jménem menu. Pokud se vnoříte klávesou Yes do menu, tak se menu vynoří s animovaným efektem. Položky, které nejsou aktivní (třeba kvůli příslušenství nebo aktuálnímu provoznímu režimu telefonu), jsou psané "šedivým" písmem a nemůžete je zvolit. Pokud na některé položce zůstanete déle, začne na jejím místě rolovat nápověda s popisem, co daná položka umí.

Podobně jako Windows se chová T28 i v případě, když například přijde zpráva, nebo promeškáte hovor. Na displej vám vyskočí okno. A když říkám vyskočí, tak tím myslím vyskočí. Okno je o něco menší, než rozměr displeje, takže hezky vidíte, jak z části překrývá indikátory nabití či signálu.

Ovládání telefonu je díky menu velmi pohodlné. V menu máte k dispozici tyto položky: Tel. adresář, Zprávy, Info. o volání, Nastavení, Doplňky, Ovlád.hovorů a Moje evidence. Mysticky znějící Moje evidence je personalizovatelná položka menu, do níž si nastavíte vámi nejčastěji používané položky menu.

U menu je myšlena na všechno - pokud listujete menu Zprávy, vidíte vedle položky Doručených zpráv v závorce počet nových nečtených zpráv. U zpráv i volání se zobrazuje číslo odesilatele a čas, pokud je odesilatel v adresáři, pak se zobrazuje jméno a přerolovává s číslem. U starších údajů se zobrazuje datum.

Menu lze volat zkrácenou volbou - tedy číslem.

Telefonování a telefonní seznam

Ericsson T28 má 99 míst na telefonní čísla ve vlastní paměti a dále si zapamatuje 10 emailových adres. Zatím ale nevím, k čemu je použít, neměl jsem manuál. Samozřejmě další čísla používá ze SIM karty. Práce s telefonním seznamem je oproti T18 nebe a dudy. Především se v něm výrazně pohodlněji hledá. Pokud u T28 v klidovém režimu podržíte klávesu, dostanete se na záznamy v adresáři začínající písmenem pod na této klávese. Ovšem u T18 jste museli rolovat, pokud ste drželi 7 a nechtěli jste P, ale třeba S. U T28 si v klidu stisknete vícekrát stejnou klávesu a přesunete se na jméno začínající zvoleným písmenem. Výhodou tedy také je, že narozdíl od T18 nemusíte vyskakovat ze seznamu a znovu do něj lézt (nebo dlouho rolovat), pokud jste si neuvědomili, že jméno Patrick Zandl máte uloženo jako Zandl Patrick.

Až deseti telefonním číslům můžete přiřadit hlasové vytáčení - to funguje stejně perfektně, jako u T18, tedy je ochotno ignorovat vaši sklerózu a zavolat na jmenovku "Michal", když jste ji namluvili jako "Michala". Doporučuji využívat - je to hezké a pokud si neradi pamatujete, pod kterým číslem zkrácené volby jste si koho uložili, je to funkce přesně pro vás. Hlasové vytáčení kdykoliv zapnete klávesou Yes, nebo po otevření flipu delším podržením bočního tlačítka dolů.

Další vychytávka - Skupiny. Poprvé, co to na mobilu vidím. Jednoduše si definujete skupinu - třeba "Pařani" nebo "Management", do této skupiny si pak zvolíte lidi z telefonního seznamu a potom, když jim všem potřebujete najednou poslat SMS zprávu, pak si při odesílání SMS zpráv triviálně zvolíte položku Odeslat skupině a SMS se automaticky rozešle všem. Platíte ovšem za odeslání všech SMS zpráv, to je asi pochopitelné.

Jak jsem již řekl, pokud je flip zavřený, lze hovor odmítnout a přijmout hlasovým příkazem nebo stiskem vyčuhující části tlačítek Yes a nebo No.

Klávesou Yes se dostanete do seznamu třiceti přijatých, volaných a promeškaných hovorů včetně času či data.

Baterie, výdrž a citlivost telefonu

Telefon má hezkou funkci - sám je schopen vám ohlásit, jak dlouho ještě vydrží v pohotovostním režimu a kolik času ještě můžete protelefonovat. Stačí při otevřeném flipu krátce posunout boční tlačítko směrem dolů a dostanete se do přehledu Stavu, kde telefon oznamuje Profil v němž pracuje, datum a předpokládané provozní doby. Mimochodem, ty provozní doby odhaduje velmi přesně.

A nyní ta bomba: Li-Iont baterie. Nelžu - fotografie je mi svědkem. Ericsson použil Li-Iont baterii, k nimž měl stále tolik výhrad (oficiálně že zatěžují životní prostředí...). Nechuť Ericssonu k tomuto kroku je zřejmá, jenže Li-Pol baterie přes stálé kasání se Motoroly a Ericssonu nejsou na trhu a jejich problémy přetrvávají, takže pokud Ericsson nechtěl zazdít svoji novou vlajkovou loď tragédií NiMH baterie, tak se musel snížit k použití Li-Iont. Všimněte si také na snímku, že na baterii (chráněné čipem a hologramem) je nápis Internal use only - patrně Erisson ještě doufá v příchod Li-Polu - v oficiálních informacích se uvádí, že standardní baterie bude Li-Pol. Počkejme a uvidíme.

Mimochodem, jde o první telefon Ericsson s technologíi 3V namísto 4V. K tomuto kroku se Ericsson odhodlával dlouho. Nokia se k němu dokopala počátkem roku 1998 s Nokia 6110, Sonny a Siemens početkem roku 1997 s Siemens S4 power a Sony 1000e, Motorola pak v roce 1996 s Motorola 8700. Přitom nejde o to, že by ji Ericsson vyvinul tak pozdě, jen pro ni dříve jaksi "nedozrál čas". Alespoň víte, co na Ericssonu kritizuji - to jeho věčné ohlížení na to, zda "čas dozrál".

Zpět k bateriím. Standardní Li-Iont baterie o váze 29 gramů a 650 mAh vydrží cca. 65 hodin stand-by v praxi, oficiálně přes 70 hodin. Hovorového času nabízí cca. 3 hodiny v praxi! Pokud si chcete pořídit záložní baterii, pak je tu 4 mm tlustá baterie, kterou můžete dát do peněženky vedle kreditních karet (říká Ericsson, já to nezkoušel). Časem možná přijde i ten Li-Pol...

Baterie telefonu jsou chráněny - telefon pozná originální baterii a ve spolupráci s čipem ji nabíjí. Když jsem připojil neoriginální baterii z T18 (drátový můstek, jinak se nedá) a ještě se špatným výstupním napětím, telefon to poznal a odmítl ji nabíjet. Nelze použít baterie ani nabíječky z jiných modelů, proto také Ericsson změnil systémový konektor. Ani jiné příslušenství není kompatibilní.

Výdrž telefonu je na úrovni - sice je tu opticky menší stand-by čas, ale výdrž při hovoru to vynahrazuje, pokud budete z telefonu telefonovat, vydrží vám stejně dlouho, jako obdobně používaná Nokia 6110 a déle, než Motorola V series.

Citlivost telefonu - krátce řečeno, excelentní. Robusní anténa se projevuje velmi příznivě a dražší modely Ericssonu se signálem problémy nemívají. V laboratoři telefon natankoval -108,2 dB s výborným paramterem interferencí sousedními kanály, takže telefon se řadí mezi nejcitlivější společnost.

Zvonění a Profily

Telefon má 10 melodií, čtyři další si můžete sami zkomponovat přes vestavěný komposer. Jen co se k tomu dostanu, dám na server Vangelisovo 1492: Dobytí ráje, které pro Ericsson remasterovala má žena.

Telefon má inteligentní vibrační vyzvánění, přepíná se přidržením klávesy C.

A nyní k profilům. Telefon má konečně plnou verzi profilů, tedy můžete definovat šest stavů a chování telefonu. V profilech si můžete nastavit hlasitost vyzvánění, vibrační a zesilované vyzvánění, čísla, na které v tom profilu lze volat, nebo čísla, z nichž jsou hovory přijímány (ostatní dopadnou podle nastavení telefonu - přesměrují se, nebo nepřijaté). Lze nastavit i používání předplacených telefonních karet typu CzechMate, takže hovory v některých profilech jdou přes takovéto předplacené karty. Lze nastavit chování v ALS - tedy práci s více telefonními linkami (u nás operátoři nepodporují). A také - pozor - osvětlení displeje. Těch šest profilů je již nějak předdefinováno, sami si je můžete předělat.

Snadno si tedy můžete nastavit, že v určitých profilech vás určití lidé nemají volat. Konečně to, po čem jsme volali...

Další funkce

Ericsson přidal i několik dalších funkcí. Kromě toho, že telefon je dualbandový a podporuje SIM toolkit, nabízí i hodiny, budík (zvoní i když jste telefon vypnutli), časovač a stopky - ty kromě digitální časomíry mají i svoji analogovou variantu s ručičkama. Telefon podporuje konferenční hovory a předání hovoru, to ale nepodporují naše sítě. Cell broadcast.

U SMS zpráv jsem narazil na starou bolístku Ericssonu. Zatímco u SMS zprávy můžete nastavit, zda vyžadujete odpověď na ni, nemůžete u ní nastavit, že vyžadujete potvrzení o doručení - to Ericsson stále nenabízí a je to snad jediná věc, která kazí dojem. Ericsson zachoval psaní dvěma prsty, ale vzhledem k tomu, že postraní tlačítka T18 nahradilo posuvné postranní tlačítko, musíte si dát pozor, aby vám z něj neklouzaly prsty.

Stejně jako u modelu T18 se SMS zprávy ukládají do paměti na 15 SMS zpráv v telefonu a pokud je neoznačíte jako k uložení, tak se postupně přemažou novými zprávami. Chytré a příjemně to usnadňuje práci se SMS zprávami.

Hry

Telefon má i dvě hry - oproti poměrně primitivním hrám z telefonů Nokia má Ericsson vestavěnou Tetris a to ve velmi hratelné podobě. Telefon si při hraní Tetris musíte natočit na bok, Ericsson tuto verzi nazval Eritris.

Druhou hrou jsou Solitaire - karetní hra. Sám ji hrát neumím, takže nemohu z vlastní zkušenosti referovat, nakolik je kvalitně zpracovaná, ale moje žena tvrdí, že je hratelná i na tak malém displeji, tož jí důvěřuji.

Zavedení Tetris na mobilní telefon je velmi dobrá věc - Tetris přeci jen neomrzí tak snadno, jako hry z Nokia 6110 a snad jen škoda, že nelze hrát ve dvou - existuje verze Tetris pro dva, kdy za každé dva řádky, které zmizí soupeřovi, vám jeden náhodný přibude. Ono by to asi přes SMS vyšlo trochu draho... :)

Datové přenosy

T 28 podporuje datové přenosy, ale nemá infraport. Ericsson to odůvodňuje tím, že mnoho lidí jej zatím nepoužívá a že je zbytečné ho montovat standardně, když si ho zájemci mohou dokoupit. Pokud máte DI-27, tak je vám na nic, budete si muset za další čtyři tisícovky koupit DI-28, to je ale cena obdobná s Nokia Cellular Data Suite a podobnými programy pro přenosy dat přes telefony. Nevýhodu ovšem spatřuji v tom, že telefon nepodporuje kodek 14,4 kbps, na který budou operátoři pomalu přecházet, ale pouze přenosovou rychlost 9,6 kbps.

O telefonech Ericsson platí, že jeho aplikace IrDa adaptérů je nejkorektnější a naráží se s ní na minimum problémů.

Result

Snad vše, co o telefonu Ericsson T28 mělo býti povězeno, povězeno také bylo. Pokud vám tato chvála nestačila, přepněte si telefon do arabštiny a mějte se pěkně.

Nyní vážně. Telefon nebude patřit mezi laciné doťáky - hovoří se o počáteční ceně cca. 16 000 Kč bez DPH, ta by časem jistě mohla klesnout.

Otázka zní, zda si telefon koupit či nekoupit. Pokud patříte mezi fandy značky Ericsson, jiná volba není - koupit. Pokud uvažujete o funkcemi nadupaném mobilním telefonu a můžete si dovolit vybrat si z dražších hi-tech telefonů, umíte ocenit nízkou váhu a výhledově by se vám hodily datové přenosy přes infraport, pak i zde Ericsson T28 plně vyhoví.

Poskytuje plný uživatelský komfort, velmi příznivý poměr váhy a výdrže. Navíc jde o telefon vzhledově atraktivní, bude k mání ve čtyřech barvách, takže si na své přijdou i milovníci tmavších odstínů, než je námi fotografovaná béžová.

Pokud potřebujete WAP, tento telefon vám nepomůže. Ericsson připravuje speciální model R250 s velikým displejem pro WAP, další varianta je podívat se po Nokia 7110 nebo Siemens S25.

Otázka na závěr: jak dopadne potyčka Ericssonu T28 a Nokia 7110? Především bych nerad tyto dva telefony stavěl do striktně stejné pozice. Z hlediska námi používaného dělení pro Mobil roku je Nokia 7110 typický telefon manažerské třídy, zatímco Ericsson T28 patří mezi hi-tech modely. Nokia 7110 je totiž výrazně větší a také těžší - výhodou pro ni je vestavěné infra, velká paměť na teleofonní seznam a WAP. to ji pasuje na skupinu uživatelů, kteří potřebují každou technickou novinku, zatímco T28 se spíše hodí pro uživatele potřebující malý a lehký telefon nadupaný většinou funkcí vyjma právě WAPu.

Pro Ericsson jistě nebude lehká návrat do slávy - mnoho nových uživatelů mobilů již značku nevnímá tak, jak by si Ericsson přál a na tom bude třeba pracovat. Hodně také rozhodne, kdy se T218 objeví na trhu - hovoří se o září, případně přelomu října.

V každém případě je toto Probuzení Ericssonu velmi nadějné. Pokud by se od modelu T28 odvodil také nějaký lacinější mobilní telefon pro masový trh - řekněme nějaká T20, udělal by Ericsson krok tím správným směrem.

Takže dobrá rada na závěr: pokud nemáte tak hluboko do kapsy a chcete kupovat mobil, rozhodněte se až poté, co dostanete Ericsson T28 do rukou. Zalíbí se vám - a bude to mít dobrý důvod.