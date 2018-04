Ericsson T28: první dojmy

Je to již pár měsíců, co Ericsson, Nokia a mnoho dalších společností oznámily své novinky, na které se netrpělivě čeká. Mezi tyto nové "bomby" patří i nový mobilní telefon od Ericssonu - T28.

Musím se přiznat, že z obrázků, které jsme měli k dispozici a podle specifikací T28, jsem byl zvědav, cože si to Patrick přinese v pátek do redakce, když pro to jel osobně a neposlal mě pro to.

Nejprve bych ale měl říci, že toto preview píši podle betaverze telefonu T28, která ještě nedisponuje Li-Pol baterií, ale má proyatím Li-Ion baterii. Podle materiálů nám dostupných je možné ultraslim baterie pro T28 nosit v peněžence vedle kreditkaret téměř bez rozdílu.

Musím uznat, že tento telefon mi zprvu připadal, jako něco nedostupného a vcelku nic moc, ale to bylo tím, že jen co Patrick vstoupil do redakce, ostatní se na něj vrhli rychleji než já. Proto byl nedostupný, jelikož se kolem něj tísnilo mnoho lidí a nezdál se mi nic moc, protože jsem skrz tyto lidi neviděl. Když jsem T28 po dlouhé chvíli vydoloval telefon z rukou Marka i Patricka, musel jsem uznat, že je to opravdu skvost.

Tento 83 gramů vážící trpaslíček (z čehož je 23gramů hmotnost baterie) se Ericssonu opravdu povedl. Designem vychází z T18, ale byla mu přidána sem tam nějaká elegantní oblinka a trošku nám ubral v pase - přibližně na o něco menší polovinu z T18. Možná se nám trochu srazil i na výšku, ale o to lépe padne do ruky. Jeho rozměry jsou 97x50x15 mm.

T28 vychází, jak jsem již poznamenal z T18, takže i zde je aktivní flip, který lze velmi efektně vyhodit tlačítkem přibližně uprostřed telefonu na straně. Flip ovšem není jenom aktivní, ale vypadá to, jako by přímo ve flipu byl zabudován mikrofon. Pravděpodobně to je mikrofon, ale k bližšímu zkoumání jsem se nedostal.

Další věcí, kterou vás telefon zaujme je jeho anténa. I přes svou robustnost půspbí ... zajímavě. Nevypadá jako každá jiná a zároveň se k elefonu akorát hodí. Telefon je samozřejmě duální a díky této anténě a dobrému provedení má i dobrý příjema kvalitní reprodukci.

Co se vzhledu týká má telefon ještě jednu zvláštnost. Je jí displej a jeho provedení. Displej sice není tak velký, jak bychom chtěli, ale když vezmeme v úvahu fakta, že jde o Ericsson a že je telefon vcelku malý a navíc je jeho design "akorát", nemáme mu co vytýkat. Displej je tedy chráněn proti poškrábání elegantní vboulenou vlnou do telefonu, takže vám klávesnici s flipem odděluje od reproduktoru "vodní příkop" s displejem. Mně se toto ovšem docela líbí.

Po zapnutí telefonu vás překvapí vcelku slušný grafický displej se třemi řádky, na které se vejde kontrastní text, který dokáže případně i plynule rolovat. Ovšem co pobavilo téměř celou redakci je Windows like menu, kde vidítě záložky, po kterých se šipkami pohybujete a při potvrzení se rychlou animací posunete do podmenu. Mnozí by čekali, že animace budou zdlouhavé a zdržovat, ale opak je pravdou. I přes to, že vidíte, jak se menu převrací a přijíždí k vám jeho podmenu, je tento krok velice rychlý a dá se jistě vydržet i po dlouhodobém používání.

T28 samozřejmě podporuje SIM toolkit, EFR, vibračním zvoněním, podporou datových přenosů, hlasovým vytáčením a přijímáním, či odmítáním hovorů. To je u Ericssonů provedeno velmi dobře, jelikož telefon reaguje dokonce i na cizí hlas, než jakým jste mu namluvili příklady, což není obvyklé. Jediný, kdo by si z něj asi nezavolal jsem snad já, jelikož Patrickova T18, kterou na nás před časem testoval reagoval snad na všechny členy jeho rodiny i na všechny členy redakce ... kromě mě. (pozn.: nejsem němý)

Příjemnou zprávou v nepříjemné je ovšem skutečnost, že telefon již pracuje s třívoltovou technologií, takže příslušenství, jako je například infra rozhraní (není vestavěno) DI-27 na Ericsson T28 nelze použít. Produkt, který u T28 nahradí infraport DI-27 se nazývá DI-28.

Bohužel u tohoto portu, stejně jako T28, nevíme ani jeho přibližnou cenu. Termín vypuštění telefonu T28 by měl být 1.8.1999, což ještě neznamená, že hned od prvního budou v obchodech k dostání. Spíše naopak. Počítejme, že první měsíc, dokonce i dva, nebude možné telefon vůbec sehnat.

Pakliže bych měl shrnout veškeré dojmy z tohoto setkání třetího druhu do jednoho slova použil bych slov, pro která nemám výraz. I Marko potvrdil, že se mu T28 zamlouvá více, než jistý nejmenovaný telefon jisté nejmenované série, který "vám dává křídla". A to je již co říci, když zarytý milovník Motoroly řekne, že se mu konkurence líbí více.