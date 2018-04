Ericsson T20 - neobyčejný low-end (recenze)

Ericsson T20 je zde. Tento nový produkt je namířen do kategorie levnějších telefonů. Ovšem ani jeho vzhled, ani funkce tomuto zaměření příliš neodpovídají. Seznámíte-li se s tímto bezesporu velmi zajímavým přístrojem blíže, ihned poznáte, že právě Ericsson T20 nasadil laťku low-endových telefonů opět o značný kousek výše. Koncepčně T20 vychází ze starších modelů T10 a T28. Ale pojďme se na něj raději podívat pěkně zblízka.

Design

Vzhledově toho není telefonu příliš co vytknout. Patříte-li do početné skupiny obdivovatelů značky Ericsson, "tédvacítka" vám určitě padne ihned do oka. Přístroj je velmi malý, pohodlně se vejde například do kapsy u kalhot, a v ruce sedí také dobře. Ericsson T20 disponuje odklápěcím aktivním flipem, sloužícím k přijmutí a ukončení hovoru. Námi testovaný model T20 byl tmavě šedý v kombinaci s velmi světle šedým (až bílým) předním panelem (včetně flipu). Ostatní barevné kombinace, v kterých budou tyto telefony dodávány, jsou: bílo-modrá, žluto-černá a hnědo-zlatá. Rozměry a hmotnost činí příjemných 101 x 54 x 28 mm a 128 g. Pravda, širší rozměr v kombinaci s malou výškou dělá z telefonu opticky tlouštíka, ale to mu z jeho přitažlivosti rozhodně neubírá. Baterie je mírně zaoblená a především díky tomu se vaše ruka s telefonem brzy skamarádí. Na zadní straně, přímo nad baterkou, se ještě nachází malá modrá kapička s logem výrobce a na opačné straně je vstup pro připojení externí antény. Celkový kompaktní dojem a příjemný design mírně narušuje pouze anténa, trčící z horní části přístroje.

Displej

Obsahuje tři řádky, je plněgrafický. Při zapnutí a vypnutí telefonu se na displeji zobrazí animace, včetně nápisu "Ericsson". Tu však můžete vypnout či změnit. Podsvícení displeje a klávesnice je modrozelené. Ikony i znaky, zobrazující se na displeji, jsou sice jasné a čitelné, ovšem i přesto je právě displej (jak tomu u většiny Ericssonů bývá zvykem) největší slabinou této značky. Neboť i když je třířádkový a vcelku přehledný, jeho titěrné rozměry mohou činit problémy lidem ze slabším zrakem, o wapování ani nemluvě. Osvětlení displeje lze vypnout.

Baterie

Ericsson T20 je napájen Lithium-Iontovým akumulátorem o kapacitě 1150 mAh. Výrobce uvádí jeho výdrž na 120-200 hodin v pohotovostním stavu nebo 240-600 minut hovoru. V běžném provozu, s občasným (cca 10 minut denně) voláním a psaním SMS, vydrží telefon v pohotovostním stavu bez problémů pět dní (120 hodin), což je velmi slušný výsledek. K úplnému nabití baterie dojde zhruba za 250 minut.

Ovládání

Pokud jste již dříve vlastnili některý ze starších typů telefonů Ericsson, a zvykli jste si na něj, nemějte obavy, v případě ovládání se budete cítit jako ryba ve vodě. Po odklopení aktivního flipu se před vaším zrakem objeví stříbrná klávesnice, včetně ovládacích tlačítek. Přímo pod displejem jsou dvě základní tlačítka: "YES" (potvrzení vybrané funkce, přijmutí / odeslání hovoru, vyvolání seznamu volání ap.) a "NO" (vypnutí / zapnutí telefonu, ukončení / odmítnutí hovoru nebo vybrané položky v menu, skok o úroveň výše). Mezi nimi je umístěno korekční tlačítko "C", sloužící k vymazání chybně napsaného znaku. Následují dvě klávesy se symboly pravé a levé šipky, které umožňují pohyb v menu. Na levém boku telefonu jsou ještě dvě tlačítka pro ovládání hlasitosti.

Menu

Funkce, kterými je tento malý, baculatý telefonek vybaven, patří mezi to nejpovedenější, co na něm naleznete. Samozřejmě nechybějí profily, hlasové funkce, datové a faxové služby, již zmíněný aktivní flip a v neposlední řadě také podpora WAPu. Systém menu, stejně jako ovládání telefonu, také nedoznaly vůči svým starším bratříčkům téměř žádných zásadnějších změn. V horní polovině displeje jsou zobrazeny ikony s položkami menu a v dolní části máte neustále na očích popis právě zvolené položky, kterou vyberete stisknutím klávesy "YES". Při stisku klávesy s šipkou doleva nebo doprava se na displeji objeví nabídka základního menu: Telefonní seznam, Zprávy, Údaje o volání, Nastavení, Doplňky, Služby WAP, Vlastní menu. Při pohybu v menu sice telefon reaguje již o něco rychleji, (než tomu bylo u předchozích modelů, ale stále to ještě není ono. Nejvýrazněji to pocítíte zejména v menu Zprávy.

Tóny

Na telefonu si můžete vybrat celkem z devatenácti různých typů vyzvánění. Druhy zvonění jsou dále rozlišeny na 4 jednoduchá zvonění, 11 melodií a 4 vlastní melodie. Hlasitost vyzvánění lze nastavit v sedmi různých úrovních (0-6). Dále můžete aktivovat vyzvánění vzrůstající, zvolit si odlišný způsob upozornění na přicházející hlasový hovor, faxové volání a datové volání, či vstoupit do editoru zvonění a nadefinovat si vlastní melodie. Stejně tak i v případě budíku a upozorňování na nově příchozí SMS zprávy si můžete vybírat z 19 různých variant. Tóny odezvy kláves lze také nastavit: tichý, cvaknutí, tón. Součástí standardního vybavení Ericssonu T20 je i vibrační zvonění.

Profily: Normální, Schůzka, Ve vozidle, Venkovní, Hlasitý odposlech, Domovský. U jednotlivých profilů můžete editovat například: Hlasitost vyzvánění, Zapnout tichý režim, Zesilování vyzvánění, Vibrátor, Povolené hovory, Přesměrovat hlasové hovory, Osvětlení ap.

Telefonní seznam

Do interního seznamu telefonu lze uložit až 100 čísel, 10 e-mailových adres a 10 hlasových jmenovek, pomocí nichž můžete následně vyvolat hlasovým povelem 10 vybraných čísel ze seznamu. Prvních devět čísel v seznamu můžete také vyvolat rychlou volbou, tedy stisknutím dané klávesy a následně tlačítka "YES". V položce Skupiny si můžete vytvořit a pojmenovat různé skupiny lidí (například: kamarádi, kolegové, rodina ap.). Samozřejmostí je také možnost kopírování záznamů mezi jednotlivými seznamy (z karty do telefonu a naopak).

Zprávy

Displej sice není největší, ale zprávy se na něm píší dobře. Při samotném psaní telefon reaguje okamžitě a přesně. Na malá písmena přepnete hvězdičkou, mezeru a základní alfanumerické znaky vložíte "jedničkou", ostatní znaky a různé symboly klávesou "0". O poznání horší je to však s rychlostí v případě práce s dalšími položkami v submenu Zprávy. Například máte-li v telefonu uloženo několik SMS a chcete si je přečíst, jejich otevírání je záležitostí několika sekund. Při čtení zpráv se zobrazují první tři řádky na displeji a dále se pohybujete dolů pomocí klávesy s ikonou pravé šipky. Zprávu můžete kdekoliv v průběhu čtení přerušit stisknutím klávesy "YES" a následně ji smazat, odpovědět na ni, předat dál, volat číslo příjemce nebo číst další zprávu. Součástí menu zpráv jsou "Šablony", které umožňují vytvořit si pět nejpoužívanějších frází.

WAP

Ericsson T20 se zařadil do stále se rozrůstající skupiny low-endových telefonů, kterým dal jejich výrobce do vínku také WAP prohlížeč. I zde je podporovaná verze WAPu 1.1. Přístroj podporuje standardní rychlost 9,6 kbps. Velikost displeje však není na prohlížení WAPových stránek zrovna ideální.

Swatch Internet Time

Ericsson T20 podporuje zajímavou funkci, která se nazývá "Swatch Internet Time". Ta umožňuje snadnější chatování (pomocí WAPu, samozřejmě). Swatch Internet Time je dílem (jak již název napovídá) švýcarské společnosti Swatch. Ta rozdělila den na 1000 jednotek. Aktuální čas v těchto jednotkách (anglicky "beat") se udává: @500. Tento čas je pro celý svět jednotný, pokud si tedy zvolíte konkrétní jednotku (např. @200), v které budete chatovat, může vám být úplně jedno, kolik to je vašeho lokálního času. Čas @000 odpovídá času přesně půlnoci, to jest 00:00 ve švýcarském městečku Biel (GMT +01:00).

Praktické funkce

Z ostatních šikovných funkcí, které vám usnadní život, může nový Ericsson nabídnout svým uživatelům hodiny, datum, budík, časovač, stopky, kalkulačku. Poslední v menu je položka s názvem Vlastní menu. Díky ní můžete telefon co nejblíže přizpůsobit svým potřebám. Je zde standardně nastaveno několik nejběžnějších funkcí typu vybrat profil, hlasitost vyzvánění, přidat číslo, ap. Poslední položka Editovat vlastní menu umožní, jak již sám název napovídá, měnit nastavení a přidávat (a také odebírat) libovolné funkce do této složky.

Hry

Pro ty hravější jsou zde k dispozici také čtyři zábavné hry: E-Maze, Tetris, Erix, Ballpop. První hrou je klasické bludiště, kde sbíráte puntíky a unikáte pronásledovatelům. Tetris je již dnes snad zbytečné představovat. Ve hře Erix ovládáte kurzor pohybující se nahoru a dolů hracím polem. Vaším úkolem je hrací pole celé zabarvit tmavě, zároveň se však musíte vyvarovat srážce z dvěma záškodníky, kteří se vás snaží trefit. Principem poslední hry (Ballpop) je rozbíjet zeď kurzorem, který zároveň lítá v hracím poli sem a tam. Musíte jej tedy chytat a odrážet zpět, proti jednotlivým částem zdi, která neustále roste proti vám.

Kam pro T20?

Tato otázka je trochu problematická. Ericsson T20 sice na trhu je, ovšem jeho budoucnost je zatím značně nejistá. V současné době je v České republice distribuován prostřednictvím nezávislých distributorů, společností Cellular Star a GSMobil Communications. Jeho cena se pohybuje v rozmezí 9.000 až 12.000 Kč. To je na low-endový telefon opravdu poměrně dost. Paradox je v hlavně tom, že v této cenové relaci dnes seženete sice o něco starší, zato však podstatně dokonalejší "manažerský" Ericsson R320.

Naši operátoři zatím o "tédvacítku" neprojevili zájem, a to je rozhodně obrovská škoda. Na druhou stranu se jim nemůžeme divit. Největší vinu na tom rozhodně nese neblahá zkušenost z minulého roku s Ericssony T10, kdy výrobce nebyl schopen dodat na náš trh dostatečné množství těchto telefonů v jiné barvě než růžové či žluté. Nicméně doufejme, že naši milí provozovatelé GSM sítí změní brzy názor a dočkáme se v dohledné době předplacených sad s Ericssony T20. A to za přijatelnější cenu.

Závěrem bychom rádi poděkovali společnosti Cellular Star za to, že nám Ericsson T20 zapůjčila.