Ericsson T18 (recenze)

Při každé recenzi je velmi důležité, aby se recenzent zbavil silné touhy brát telefon, jenž měl v ruce minule, jako neoddiskutovatelný standard, s nímž je právě recenzovaný vzorek srovnáván. Je totiž třeba mít na zřeteli, že většina uživatelů přichází k novému telefonu bez toho, že by před tím měla v rukou dvacítku jiných modelů. Proč to připomínám právě před touto recenzí?

Především proto, že ovládání telefonů Ericsson se liší od zaběhnutých zvyklostí. To ale není chyba je to odlišnost, na kterou má Ericsson právo dané tradicí výroby. Ostatně ne každému musí vyhovovat ovládání á la Nokia, které většina výrobců převzala a mírně upravila, snad s výjimkou Motoroly. Ericsson T18 se prostě ovládá jinak a nejde o chybu, ale o vlastnost. Proč? To si ukážeme dále.

Než se pustíme do povídání o telefonu samotném, dovolím si malou kulturně-ekonomickou vsuvku. Ericsson udělal ve své historii mnoho úspěšných modelů řada 3xx byla ve své době naprosto fenomenální a také řada 7xx se dočkala zaslouženého úspěchu. Bohužel, tím se řada velepěšncýh telefonů na několik let přerušila model 888 je sice z technologického hlediska perfektní, ale ani vzhledem ani ovládáním se do konce devadesátých let přespříliš nehodil. V Ericssonu na to nakonec po vlně obdobných názorů ze všech mobilních časopisů přišli na to, že lpění na některých vlastnostech není moudré a do nové řady T se pokusily propašovat podstatně méně zvláštností typu vysoká váha a malé rozlišení displeje, než minule. Zatímco T18 ještě vychází z osvědčeného vzhledu GF788, T28 už má být o něčem úplně jiném.

Pro Ericsson by to mohla být výrazná vzpruha jeho výsledky v oblasti mobilních telefonů za poslední dobu nebyly přehnaně přesvědčivé a na svého rivala Nokia Ericsson začal ztrácet. Zvráti to nová řada T?

Poznámka ke značení - T18s je klasická evropská verze, T18sc je verze čínská včetně znakového písma. Obecně tedy T18.

Design

Jak jsem již řekl, T18 je vzhledově naprosto totožná s GF788 a přiznám se, že to považuji za chybku. Přeci jen alespoň drobná obměna vzhledu telefonu by zákazníka přesvědčila o tom, že jde o úplně nový telefon. Takto je třeba zákazníka přesvědčovat jinak a dá to práci. Ale je to věc názoru ostatně koncept GF788 je velmi zajímavý.

Snad jen na okraj: když jsem si četl naši recenzi na GF788 publikovanou v roce 1997, narazil jsem na větu Je to maličký telefonek, až tak maličký, že je opravdu problém ho někdy najít, to si na něj potom musíte telefonovat a zjistíte že ho máte třeba v kapse u saka nebo v lednici mezi vajíčky. "O tempora mores", zvolal by klasik, protože pokud si GF788 vybavíte jen ze vzpomínek, máte neodbytný dojem, že T18 je větší. Není rozměry 105 x 49 x 24 mm jsou naprosto totožné a pouze váha 146 gramů je o necelých 10 gramů vyšší, než v případě GF788. Čím ten omyl? Zvykli jsme si na malé telefony a dnes již T18 není vrcholem miniaturizace, natož pak se nevyznačuje supernízkou váhou.

Nedá mi, abych nesrovnal s telefonem Samsung SGH-600, jenž evidentně rovněž vychází z konceptu GF788 jenže s váhou cca. 100 gramů. Problém je jako vždy u Ericssonu v baterii. T18 je vybavena NiMH bateriemi v době, kdy se podstatně lehčí Li-Ionty staly u telefonu střední třídy neodmyslitelným standardem. A pokud budete pátrat po originálních bateriích Li-Iont, asi neuspějete Ericsson je nedělá. Takže pamatujte na to, že u T18 dělá NiMH baterie polovinu váhy!

To snad o vzhledu vše totožnost s GF788 je absolutní. Změny jsou ve funkčnosti, takže pojďme na ně.

Displej

Co nejvíce vizuelně zaujme, je displej. Oproti původnímu desetiznakovému displeji s jedním řádkem a ikonkovým řádkem u GF788, jde o výrazný posun tři řádky nejsou sice nejvíce a ani displej není největší, ale už se to dá běžně používat i pro čtení SMS zpráv. Nyní má místo pro jedenáct znaků (znaky dynamicky velikost nemění, mají fixní velikost) ve třech řádcích a to je dostatečné - rastr je 33x101 bodů. Při psaní SMS zpráv zjistíte, že písmo je proporcionální a tak se na displej vejde více znaků I za sebou, než W za sebou ale průměrně je to cca. 15 znaků na řádek, íček nasázíte přes třicet

Displej už nemá ikonky vyjma místa pro ukazatel síly signálu a nabití baterie, což jsou ale grafiky tvořené z rastru, nikoliv ikony při psaní zpráv například zmizí a udělají vám místo pro psaní. Veškerá hlášení vám displej zanechává v čitelné formě například nápis Hovory:1 vám připomene, že se někdo nedovolal.

Flip

Flip je stejný, jako u GF788 jen jinak funguje. Totiž opravdu funguje. Flipem u Ericssonu T18 můžete nyní přijmout i ukončit hovor. Otázka do pranice: jak hovor odmítnout, když jsou všechny klávesy spolehlivě kryté flipem? Odpověď nedá ani intuice, ale až ta nejbrutálnější metoda pročtení manuálu. Stačí dvakrát rychle zmáčknout tlačítko (libovolné) pro regulaci hlasitosti na boku telefnu a již máte obsazeno

Flip jinak obsahuje zvukovody, nikoliv mikrofon, takže až ho urvete, žádná škoda se neděje, volat můžete dále. Opět srovnání s SGH600 od Samsungu zde aktivní flip i ochotně zhasíná podsvětlení displeje, u T18 to má na starosti časovač. Škoda podsvětlení dělá velkou díru do zásob energie a trochu spoření není na škodu.

Flip je vypšerkován hezkou modrou kapkou jediný vzhledový rozdíl oproti GF788. Kapka je perfektní, ale spolu s nezměněným vzhledem zavdala ku vzniku rčení, že telefon je jen o kapku lepší, než GF788. Leč, není to pravda.

Menu a ovládání telefonu

Ovládání telefonu se zlepšilo do té míry, do které se zlepšil displej nyní je menu podstatně přehlednější a lépe se v něm pohybuje, protože se nemusíte snažit vytušit ze zkratky čís.zpr. o co kráčí nyní je tu hezky napsáno Číst zprávy a ještě je v horním řádku napsána vrchní úroveň menu. Opravdu přehlednější displej telefonu v ovládání výrazně prospěl.

Jinak se ale telefon ovládá naprosto stejně, jako GF788 šipkami pod flipem se točíte v menu, Yes a No potvrzujete nebo rušíte volbu, klávesou CLR vyskakujete do pohotovostního režimu.

Baterie, výdrž a citlivost

Výše uvedené výhrady k napájecí části platí že nejsou použity lehké Li-Iont baterie u telefonu, který není právě laciný, není příjemné. Telefon také používá čtyřvoltovou technologii (4,8V), takže ani výdrž není přesně taková, jaký by při této váze mohla být. Telefon je sice udáván na 100 hodin výdrže a 2-4 hodiny hovoru, této úrovně ale v našich sítích v praxi nedosahuje. Laboratorní měření ukázalo 74:36 hodin v pohotovostním režimu nebo 2:16 hodin hovoru - a to dnes není už žádná přehnaná sláva. Vystačit se s tím ale dá!

Výhodou telefonu je jeho vysoká selektivita a příjemná citlivost na signál. Jako ostatní Ericssony i T18 ráda signál podceňuje, takže v praxi si zavoláte i tehdy, když už je na displeji hodně málo čárek. Telefon je v práci se signálem o citelný kousek nad telefony Nokia 51/6110 a patří mezi špičku v této oblasti. Další příjemnou stránkou je kvalita hovoru telefon je výborně stíněn proti vlastnímu rušení, což není zcela obvyklé ve sluchátku vám nepraskají bitíky a hovor je čistý (do chvíle, než zasáhne nekvalita signálu samozřejmě). Pro vychutnání EFR-SuperSound je T18 jak dělaný.

Telefonování

Trochu výhrady mám k jednoduchosti přístupu do telefonního seznamu. Ericsson pro to nemá žádnou vyhrazenou klávesu a tak musíte do telefonního seznamu, případně použít trik zmáčknout a déle podržet písmeno, na němž se nachází první hledané písmeno jména. Další trik šipečka vlevo a rovnou psát počáteční znaky jména.

Problém je v tom, že když si nepamatujete, zda Březinu jste uložili jako Jan nebo Honza, jste odsouzeni k listování skrze celý seznam. Nepřišel jsem na žádnou variantu, jak již po navolení prvního znaku jména rychle přeskočit na jiné, než spořádaně listovat seznamem, případně vyskočit z menu a skočit znovu a tentokráte na kýžený znak. To je dosti nepříjmené, už proto, že takhle těžko zjistíte, že Březinu jste si neuložili ani jako Honza Březina ani jako Jan Březina, ale jako Březina Honza a hledáte a hledáte

Škoda této nepříjemnosti. Jinak je dobré, že telefonní seznam má 100 pozic v paměti telefonu k dobru. Telefonovat lze také rychlou volbou zmáčknout číslo a dát Yes.

Další zajímavostí známou již z předchozích modelů je to, že telefonní číslo zůstává na displeji. Právě jste někoho volali, nebo někdo volal vám? Číslo nezmizí, ale zůstává na displeji a i když prolistujete menu do telefonního seznamu nebo na odesílání SMS zpráv, můžete toto číslo uložit případně na ně snadno odeslat SMS zprávu. Pokud se vám číslo nemá na displeji plést, stiskněte No. Tuto extrémně praktickou funkci doplňuje možnost požádat telefon, aby vám vždy při příchozím hovoru z neznámého čísla (neuloženého v paměti) nabídl uložení tohoto čísla do paměti!

Ke každému číslu se ukládá informace o datu a hodině telefonátu.

Hlasové vytáčení a ovládání

Telefon má vestavěné hlasové vytáčení a je vidět, že Ericsson si s ním řádně vyhrál. Až k deseti číslům můžete přidat volbu pro hlasové vytáčení. To snadno aktivujete otevřením flipu a stiskem tlačítka na boku telefonu směr nahoru. Telefon pípne a vy vyslovíte své přání jméno. Telefon jméno zopakuje, pokud jej rozpoznal a volá.

A nyní to hlavní rozpoznávání funguje téměř perfektně. Například příkaz Marka a Marko identifikuje jako totožný, takže si nemusíte zoufale pamatovat, jak jste to řekli. Ovládat by telefon hlasem měl jen majitel, ale zjistil jsem, že ovládání porozumí i jiným lidem.

Kromě jména lze hlasovým příkazem přijímat i odmítat hovory, na to je ale třeba odkrytý flip a telefon prakticky musíte dát k uchu, takže výhoda podle mne veškerá žádná ale funguje to a je to jen na vás, jestli to použijete.

Zvonění a profily

Telefon má sedm vlastních melodií a čtyři místa pro uživatelem zadané melodie. Je tu také vibrační vyzvánění, to se aktivuje delším podržením klávesy CLR v klidovém režimu.

Melodie lze komponovat vestavěným komposerem, oproti telefonům Nokia ale nelze zvonění posílat jako SMS. Na druhou stranu si můžete přepsat zvonění ze seznamů na internetu dle libosti například v naší sbírce jich pár desítek také najdete. Editor hudby pro Windows najdete zde.

Profily jako takové telefon sám o sobě nemá. Má tu ale jistou obezličku až deseti telefonním číslům můžete přiřadit jejich specifickou vyzváněcí melodii. Telefon lze delším podržením CLR přepnout do tichého režimu, kdy jen vibruje a nepípá. Řekl bych, že jako náhrada profilů je to dobré.

Profily totiž mají drobnou obecnou nepříjemnost rozřazení čísel do uživatelských skupin a zakázání příchozích hovorů z určitých čísel si vyžádá svůj čas. S vibračním zvoněním přepínatelným jednou klávesou a s deseti různými zvoněními pro deset čísel si můžete dostatečně porozlišovat příchozí hovory ty nelibé musíte odmítat holt sami, nebo sáhnout po telefonech Nokia 6xxx nebo 8810.

Další nové funkce

Je zbytečné říkat, že T18 má přesměrování hovorů, blokace atd. Pojďme se podívat na novinky.

Především všechny nové telefony Ericssonu jsou dualbandy. Stejně tak T18 ta funguje v GSM/DCS-1800.

Další vlastností je SIM Toolkit, první položka v menu, pokud máte SIM toolkitovou kartu. T18 je první Ericsson podporující SIM Toolkit.

SMS zprávy (jmenují se pošta) hezkou funkcí je, že telefon má místo na 15 SMS zpráv. Ty se ukládají do jeho paměti a pokud si je přečtete, tak se odmazávají postupně tak, jak přicházejí nové SMS zprávy. Pokud si je nepřečtete, začne se plnit i SIM karta. Chytré a hezké zprávy co vám leží na srdci, si ukládejte na SIM kartu.

Zvláštní funkcí u SMS zpráv je Požadovat odpověď v praxi jsem se s tím funkčně setkal snad poprvé. Telefon totiž při došlé SMS zprávě, u níž je nastaveno Požadovat odpověď automaticky zobrazí nápis Požadována odpověď. Odpovědět? a tím víte, že je vaše reakce očekávaná. Funguje to ale jen u telefonů, které to podporují například Nokia 5110/6110 tuto podporu nemá.

Podporován je Cell broadcast.

K SMS zprávám dám další tip zdarma Ericsson T18 má něco, co jsem nazval psaní dvěma prsty. Normálně musíte zmáčknout třikrát klávesu 2, abyste napsali písmeno C. U T18 to samozřejmě jde taky, ale kromě toho můžete zmáčknout boční klávesu pro snížení hlasitosti (šipka dolů) a jednou zmáčkout klávesu 2. Pokud byste chtěli B, zmáčkněte špiku nahoru a 2. Funguje to a za chvíli se takto naučíte psát výrazně rychleji, než s kombinací trojstisků a dvojstisků bohužel díky tužší klávesnici musíte do tlačítek více bušit!

Telekonference, podpora dvou linek na jedné kartě ASL, kódování řeči EFR, HR i FR.

Z dalších funkcí má telefon kalkulačku a hodiny s datem i budík.

Datové přenosy

Telefon bohužel nemá IrDa port, takže si musíte pomoci buďto externím IrDa portem DI-27 za cca. 5-6 000 Kč, případně PCMCIA kartou DC-23 za ještě vyšší peníz. Kabelový přenos podobný NCDS Ericsson bohužel neumí a u telefonu vyšší manažerské třídy to pokládám již za nedostatek. Pravdou je, že pokud si koupíte Ericsson MC-16 s WinCE, dostanete DI-27 port zdarma a že cena DI-27 je téměř stejná, jako u originální NCDS pro telefony Nokia a v takovém případě nejste omezeni na Win 95/98/NT.

Soukromý tip Š by Marko Zekič

K T18 se dodává kovový klip na opasek, jenž se nezničitelně upevní šroubkem k telefonu. Tip, který mi prozradil Marko, předávám dál: telefon si zavěšte do kapsy u kalhot zevnitř. Tak vám nemůže být ukraden a přitom nespadne hluboko do kapsy a můžete ho snadno vyndat. S přepnutím na vibrační vyzvánění je to ideální kombinace

Závěrečné zhodnocení

Předesílám jedno: recenze byla více kritická, než je obvyklé u jiných telefonů. Důvod je prostý, Ericsson patří mezi tradiční značky, mezi značky dražší a oprávněně se od něj očekává, že jaksi nabídne cosi více a ve výrazně vyrovnané kvalitě, než laciné doťáčky nebo napodobeniny téměř neznámých výrobců existujících pár měsíců či let.

Velmi příjemně překvapilo hlasové vytáčení, oproti němuž jsem zpravidla nejvíce skeptický. Funguje dobře a užitečně. Také paleta funkcí je výborná a displej, se kterým se dá žít. Výhradu mám především k vyhledávání v telefonním seznamu pokud je větší a používáte z něj hodně čísel, už to není tak pohodlné, jako třeba u Nokia 6110, nebo i mnohem lacinějších telefonů. Další výhrada je k tuhému chodu klávesnice vzhledem k tomu, že je dokonale krytá flipem, očekával bych mnohem lehčí stisk, na T18 je třeba skutečně přitlačit.

Jako výhodu i nevýhodu vidím ovládání to je sice výkonné, ale předpokládá seznámení s manuálem. Intuitivní příliš není a na mnoho vychytávek bez manuálu nepřijdete. V této recenzi jsme jich zmínili jen pár. Vřele tedy doporučím přečíst manuál, jinak si budete myslet, že telefon neumí něco, co vy jen neumíte ovládat. Jak si je ale jednou zapamatujete, už jste v obraze a už jste bez problémů! Jde jen o to, si zvyknout a vědět

Koupit či nekoupit?

To hlavní cena telefonu zatím není stanovena, telefon bude na trhu od června. Celadon již má v ceníku cca. 13 000 Kč, ale začínal ještě o více jak tisícovku výše, takže další pohyby se čekají. Suma samozřejmě bez DPH.

Pokud vám dosluhuje nějaký z Ericssonů a byli jste s ním spokojeni, není co řešit T18 je tu a bude se vám určitě líbit, už proto, že příslušenství z řad 6,7 a 8 je kompatibilní.

Funkcemi tento telefon uspokojí většinu nejnáročnějších uživatelů a kromě WAPu podporuje vše, co je a bude v nejbližší době na trhu. Pokud máte rádi muší váhu, pak je třeba konstatovat, že T18 je těžší, než modely Nokia 8810 či V serie ty jsou ale také cenově o deset tisíc výše a to je další plus pro T18.

Pokud se rozhlížíte po vyšší manažerské kategorii, tedy po výkonnostně nadupaných telefonech, je T18 mým horkým kandidátem na favorita trhu. Nemá sice žádnou ojedinělou a výjimečnou funkci všechno jsme už někde viděli - ale zato má všechny funkce dohromady. Žádný telefon nedisponuje najednou funkčním hlasovým vytáčením, vlastní pamětí pro čísla, vibračním zvoněním, rozumným aktivním flipem, dualbandem, kvalitním zpracováním, SIM toolkitem a EFR dohromady: jestli tohle není důvod ku koupi, pak co ještě?

Přesto Ericsson bude mít velkého protivníka Nokia 7110. Jak se zdá, ta ale bude cenově podstatně výše a tak nyní má Ericsson T18 jediného výrazného soupeře je jím kupodivu Samsung SGH-600. Ten ale nedisponuje zvukem slavné značky, což u velké části klientů rozhodne. A komu by se chtělo čekat na Nokia 7110 v tu dobu tu již bude zbrusu nový Ericsson T28 se svým příslibem útoku na mety nejvyšší.

