Ericsson T10 (recenze)

Po dlouhé době přichází i na naše stránky recenze na mobilní telefon Ericsson T10 (preview). Tento mobilní telefon je prodáván v prodejní síti EuroTelu v předplacené sadě Go Styl.

Tento mobil, na první pohled připomínající Ericsson GF768, je "odlehčenou" verzí Ericssonu T18 (recenze). Jeho designová podobnost se typem Ericsson GF768 má spíše za úkol informovat o jeho zaměření na trh s mobilními telefony střední cenové kategorie, narozdíl od Ericssonu T18, který je opět o třídu výš.

Ericsson T10s je dualbandový mobilní telefon s vibračním zvoněním, který nahradil stále prodávaný model GF768. Ten se držel na našem trhu přes jeden a půl roku a jeho cena se rovnala s cenami nových mobilů nižší třídy.

Před třemi měsíci na náš trh přišel nový mobilní telefon od Ericssonu. T10s, který následoval v řadě za Ericsson T18s je jeho "light" verzí určenou pro prodej v nižších cenových relacích.

Kampaň na telefon Ericsson T10s je podobná, jako před lety na GF768. Cílová skupina uživatelů je z pohledu Ericssonu mezi mladými lidmi, kteří vychutnávají volnost mobilní komunikace, využívají moderní technologie, ale při tom je pro ně tento přístroj cenově přístupný.

V balení se kromě Go produktu společnosti EuroTel dodává klip na připevnění telefonu k opasku, či kamkoliv jinam, cestovní nabíječka a český a anglický manuál. Český manuál je poměrně důležitý pro to, abyste pochytili všechny funkce tohoto mobilu. Pokud například nebudete umět psát SMS zprávu na Ericssonu i pomocí postranních tlačítek pro regulaci hlasitosti, nevyužíváte zdaleka všech možností, které tento telefon skýtá.

Design

Přístroj je dodáván v několika barevných provedeních. Ta by měla vyhovovat stylu jejich uživatele. Barevnou odlišností dává Ericsson také volnost výběru svým zákazníkům.

Klávesnici telefonu kryje pasivní flip. Obdobně jako u T18 ani zde není ve flipu žádní elektronika, takže pokud flip někde "ztratíte", pak to není žádná škoda a fungovat lze stejně s ním, jako bez něj. Nutno říci, že i bez flipu vypadá telefon celkem pěkně.

Nad reproduktorem v levé části poblikává dioda. Při příchozí SMS nebo příchozím hovoru začne poblikávat rychle. Na pravé straně přibyla maličká elegantní "kapička" - logo Ericssonu, které rozhodně designu neuškodí. Naopak jej spíše dokreslí.

Na zadní straně je místo pro umístění klipu na opasek, který lze samozřejmě přišroubovat a nebo nechat prázdné místo pro šroubek k upevnění klipu zaslepené gumovým špuntem.

Na levé straně telefonu nalezneme dvě tlačítka pro zvyšování hlasitosti během hovoru. Tato tlačítka mají ovšem i další způsoby použití. Lze jimi také přepínat datum/čas, dvojstiskem odmítnout hovor bez nutnosti otevírat flip a nebo s jejich pomocí psát rychleji SMS zprávy.

Konektor pro napájení a ostatní zařízení zůstává stejný jako u předchozích modelů (T18, GF7xx a série 8xx), tudíž lze používat stejné příslušenství

Displej

Displej je téměř stejně velký, jako na mobilním telefonu Ericsson GF768. Pouze o krapátek vyšší, ale hlavně plně grafický. Dokonce se na jeho displej vejdou až 3 řádky textu.

Proti očekáváním titěrných písmen musím konstatovat, že písmo je slušně čitelné. Dokonce by nemuselo dělat problémy ani hůře vidícím uživatelům. Pro ty bych ale přeci jen doporučil jiný mobil. Například Ericsson S868 nebo Motorolu M3888. Tyto dva modely mají písmo poměrně dosti velké, takže není problém s jeho rozpoznáváním.

Graficky je zde znázorněn dokonce i stav nabíjení obdobně, jak je tomu u Ericssonu T18. Displej těchto dvou mobilů se vlastně neliší vůbec. Možná by bylo vhodné, kdyby se displej ještě o nějaký milimetr protáhl.

Proporce telefonu

Telefon má rozměry 105x49x24mm a jeho hmotnost činí 146 gramů. Kdyby měl telefon integrovanou anténu, byl by téměř stejně vysoký, jako Nokia 8850. Šířka a tloušťka je již o nějaký milimetr vyšší, ale stále se tento Ericsson řadí mezi ty nejmenší na našem trhu.

Hmotnost je sice větší, ale ta je dána 750mAh Ni-MH baterií, která je u všech levnějších modelů Ericssonu standardně dodávána.

Výdrž baterií

Teorie: délka hovoru až 240 minut nebo až 100 hodin pohotovostního režimu.

Praxe: hovory cca 5 minut a pohotovostní doba přibližně 50 hodin. To je velký výkon. Ale na druhou stranu při menším telefonování. Druhé měření ukázalo, že se jedná o telefon, který při větším hovorovém času vydrží přibližně 39 hodin. To již odpovídá dnešnímu standardu a také nedávno testované Nokii 8850.

Menu a ovládání

Ericsson T10s má stejně uspořádané menu, jako jeho na funkce bohatší bratříček Ericsson T18. Pohyb po něm se realizuje pomocí šipek vlevo a vpravo. Stejné rozvrstvení a stejné funkce jako u T18.

Jsou zde vestavěné pomůcky budík a kalkulačka. Tyto funkce jsou velmi příjemné zvláště, když si na ně zvyknete.

Menu nelze modifikovat, až na možnost zapnout či vypnout datová menu. Pak se v telefonu ve většině možností objeví možnosti pro hlasová a datová volání (například u zvonění). Reakce menu jsou poměrně rychlé.

Dále je zde absence položek pro hlasové ovládání, ale to je dáno určením mobilu do low-end kategorie.

K ovládání by šlo dále napsat obrovské množství informací. V manuálu Ericssonu T10s nalezneme například rychlý přístup do paměti telefonních čísel delším podržením písmene, na které chceme skočit nebo tzv. rychlé psaní SMS a podobné "vychytávky". Například přepnutí do tichého režimu a zpět se realizuje dlouhým stiskem klávesy CLR.

Funkce

Byť byl přístroj cílen do levnějších sad a pro většinu uživatelů, disponuje velkou škálou příjemných funkcí.

Nejprve paměť. Telefon má místo pro 15 SMS zpráv a 100 pozic pro telefonní čísla v seznamu. V telefonním seznamu lze hledat poměrně rychle - stačí stisknout šipku vlevo a začít psát písmenka prvního jména v seznamu.

Editace údajů v seznamu je bohužel trochu hloupá, jelikož si nemůžete nalistovat jméno a dát položku editovat, ale musíte nejprve zvolit editovat a pak vám přístroj rovnou skočí na záznam bez možnosti výběru, což se někdy nemusí povést. Obzvláště, pokud se netrefíte na položku, či jméno a začnete pak editovat někoho jiného.

Z technických funkcí je zde vlastnost pro dnešní telefony nepostradatelná. T10s je dualbandový telefon, takže vám bude fungovat v Paegasu, v EuroTelu nebo v Oscarovi. Ovšem nesmí být zablokovaný pro určitého operátora. Pak by nepomohlo asi již nic.

Možnost dvou vlastních vyzváněcích melodií a dalších 11 vestavěných je také velmi příjemná a když se k nim přidá vibrační zvonění. Pak zde máme telefon i pro manažery.

Datové a faxové přenosy jsou sice možné, ale pouze přes IrDA modem, který lze dokoupit. Jinak telefon nemá žádnou možnost datové komunikace, či posílání kontaktů a vizitek.

Majitelé karet Paegas potěší podpora SIM Toolkit. Ovšem dnes by bylo radostnější spíše implementovat WAP. Na druhou stranu je tento telefon jeden z levnějších (do 10 tisíc) a tak by WAP byl asi příliš. I když ... počkejme s jakými cenami přijde Siemens C35i.

Používání, citlivost na signál

Telefon se drží v testu poměrně dobře. S držením se signálu je na tom daleko lépe než například Nokia 8850, která místy ztrácela signál jen proto, že jsem ji držel celou v dlani. Na druhou stranu velikost mobilu a hlavně integrovaná anténa dělají své. Možná, že kdyby měl Ericsson integrovanou anténu, hned by dopadl jinak.

Přenášený zvuk je poměrně čistý, ale s kvalitou Motoroly Timeport se zatím nedá srovnat. Lepší slyšitelnost na druhé straně linky je také způsobena zvukovody v umělohmotném flipu telefonu. Ovšem lze hovořit i se zavřeným flipem.

Klávesnice je na T10s stejná jako na modelu GF768, ale klávesy mi připadají měkčí. Pravděpodobně také jsou a díky tomu se i lépe píší SMS zprávy. Ovšem mohly by se psát ještě lépe ... Díky podpoře rychlého psaní s použitím kláves pro zvyšování a snižování hlasitosti lze na Ericssonech všeobecně psát poměrně rychle a spolehlivě.

Při odesílání SMS máme možnost zažádat o odpověď adresáta SMS. Ovšem v praxi toto funguje pouze s telefony značky Ericsson.

Závěrem

Mám-li porovnat tento mobilní telefon s jiným, nejspíše bych jej zařadil někam mezi Ericsson GF768 a Ericsson T18. Pravděpodobně kombinace těchto dvou kousků dala vzniknout Ericssonu T10s, který se bude ucházet o náš zájem v telefonech nižší cenové kategorie ještě hodně dlouho.

Tento mobil má vše, co každý mobil mít má. Navíc známá značka a pěkný design v kombinaci s velkou paletou barev udělají své. Zákazník si jej oblíbí zřejmě rychle.

Ve skutečnosti se ale jedná pouze o mobil, který je jako každý jiný a navíc poskytuje "jen" vibrační zvonění a možnost vlastní melodie (i když to je již dnes také pomalu standard).

Skutečný užitek přináší tento mobil až po přidání dalších komponent. Síla značky Ericsson spočívá v tom, že nabízí na trh značné množství komponent a doplňků, které dávají jejich výrobkům další rozměr. Například klávesnice ChatBoard dává komunikaci na mobilních telefonech Ericsson další rozměr. Nebo modul s MP3 přehrávačem a handsfree a další produkt rádio s handsfree.

Toto vše nabízí Ericsson svým zákazníkům jako jakýsi bonus, který jen tak někdo nemá.

Přístroj nám k testování zapůjčila firma VZ HIFI, kde jej lze samozřejmě také koupit.

Resumé výhod a nevýhod