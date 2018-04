Ericsson T10 (preview)

Jistě víte, jaký rozdíl je asi mezi telefony GF768 a GF788. Pokud ne, tak vám asi nic neřekne, že Ericsson uvedl jakousi verzi 768 k telefonu T18. Její označení je T10 a bude se dodávat v pěti barevných provedeních, jak je vidět na obrázku.

Pro ty, kteří neznají rozdíly a i pro ty ostatní, kterým se T10 začíná pomalu líbit, popíši nyní funkce, kterými T10 disponuje.

Dnes je zvykem, že každý telefon, který se uvede na trh, musí podporovat dualband (pokud je to tedy mobilní telefon pro GSM) a ty, které se chtějí zařadit mezi lepší, podporují i vibrační vyzvánění. T10 není vyjímkou.

Nový Ericsson by měl být určen pro všední použití a měl by patřit do nižší až střední cenové kategorie. Jak píší v tiskové zprávě Ericssonu, je T10 designována pro snadné a zábavné používání a jako módní doplněk právě díky jeho barevným rovedením. Dále ve zprávě tvrdí, že by měl telefon být jako doplněk pro každého individuálně a měl by být součástí stylu jednotlivce. Uvidíme, zda se nový trend prodávání telefonů jako kusů oblečení ukáže jako přínos.

Displej je opět jako u T18 plně grafický s místem na tři řádky textu. Přístroj podporuje EFR, má 7 vyzváněcích melodií a 2 vlastní navrch plus vibrační zvonění vestavěné v telefonu. Dále telefon pracuje i se SIM Application Toolkitem, který naznačuje podporu Phase 2. Zvláštností je naprosto identický telefon T10sc, který je určen jen pro asijský trh. T10sc je vybaven také kompletním ovládáním v čínštině, včetně odesílání "čínských SMS".

Proporce telefonu jsou následující. Rozměry 105x49x24mm dávají tušit, že se telefon bez problému vejde do kapsy u kalhot, aniž by vám ji při "napínacích" úkonech roztrhnul. Hmotností 146 gramů odpovídá přibližně hmotnosti T18, takže je z toho patrné, že se bude opět jednat o telefon s NiMH baterií.

Podporu přesměrování, konferenčních hovorů a předávání hovorů nemusím uvádět. Stačí snad říci, že T10 k těmto funkcím extrémní vymoženosti nepřidává, což není zase taková škoda, protože pro telefonování a posílání SMS bohatě stačí již to, co umí.

Zdálo by se, že T10 je stejná jako T18, pouze v pastelovějších barvách a mírně zaoblen. Není tomu tak. Jedna vlastnost jí chybí a tou je absence aktivního flipu. Flip v telefonu najdete - ale jeho otevřením či zavřením se hovor nepřijímá ani neukončuje. Škoda toho, ale za tak řádnou slevu z ceny T18 mnoho lidí rádo aktivní flip oželí.

Infraport se podobně jako u T18 nekoná, nicméně lze dokoupit modul DI27, který lze na telefon napojit a rázem máte modem a komunikujete s ním prostřednictvím IrDA portu. Ovšem pro datovou komunikaci přes kabel budete muset použít PCMCIA kartu. Jinak je T10 kompatibilní snad se vším dostupným příslušenstvím Ericsson, které na trhu dostanete.