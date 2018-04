Ericsson sype z rukávu jednu novinku za druhou - R600 a T66

Ericsson si v posledních týdnech vzal k srdci známé přísloví, ve kterém se praví, že tichá voda břehy mele. Přes půl roku avizovaný top model T68 se stále odkládá a místo něj uvádí Ericsson jednu překvapivou novinku za druhou. Po modelu T65, který představil teprve před pár týdny, uvádí Ericsson na trh další dva nové telefony. Všechny novinky si pak budou moci zákazníci koupit ještě před koncem roku.

R600

První dnešní novinka nese označení R600. Pod tímto pro Ericsson netradičním názvem se skrývá low-endový duální GSM telefon s podporou rychlých dat GPRS (General Packet Radio Servis) a množstvím atraktivních funkcí, za které by se nemusel stydět ani přístroj z kategorie manažerských telefonů. Jak je v poslední době zvykem, anténa se schovala do těla přístroje, stejně jako u ostatních Ericssonů. Přesné rozměry telefonu a jeho hmotnost zatím nejsou známy, ale podle našich informací by měl Ericsson R600 vážit jen o něco málo více než 80 gramů, což je na danou kategorii velmi dobrý výsledek. Telefon se bude dodávat ve dvou základních barvách, první je „zářící šampaňská“ a tou druhou je „ledově modrá“.

Konfigurace GPRS by měla být 3+1 Timeslot a GPRS bude možné využít nejenom pro WAP, ale i pro standardní datové přenosy. Plně grafický displej umožní zobrazení až pěti řádků textu, což budoucí majitelé využijí především u implementované funkce SMS chatu. Po vzoru konkurence nechybí novému Ericssonu ani EMS (Enhanced Message Servis), tedy rozšířené textové zprávy, pomocí kterých bude možné posílat obrázky, animace či zvonění na stejně vybavené telefony. R600 nabídne svému majiteli rozsáhlé možnosti osobního nastavení včetně obrázků na pozadí displeje nebo výběru ze tří barev (červená, oranžová a zelená) podsvícení displeje, které bude možné využít i pro rozlišení příchozích hovorů.

Kalendář nabídne přehled událostí pro konkrétní den, týden či celý měsíc. Paměť telefonu pojme 200 telefonních čísel a pro dlouhé chvíle nabídne R600 čtyři hry (Erix, Catcher, Pathy a Ripple). R600 najdete s téměř stoprocentní jistotou v některé z předplacených sad našich operátorů. Podle našich informací by se měl R600 na trhu objevit těsně před Vánoci a jeho cena by neměla překročit hranici 8000 Kč.

T66

Druhá novinka Ericssonu je z jiného soudku. T66 je na špičce současných technologických možností. Váha 59 gramů - dle výrobce - (některé zdroje ovšem uvádějí 66 gramů) jej pasuje na první příčku světového žebříčku GSM telefonů a jeho rozměry kopírující kreditní kartu se také jen tak nevidí. Samozřejmě tloušťka přístroje je o něco větší než u kreditní karty, přesto s uskladněním T66 do náprsní kapsy problémy mít nebudete. A aby vám nový Ericsson ladil s oblečením, budete si moci vybrat ze dvou základních barevných řešení - stříbrné a purpurové.

T66 je třípásmový telefon, podporující i americkou GSM normu 1900 MHz. V jeho výbavě najdete, stejně jako u R600, SMS chat, EMS zprávy či WAP. Právě u WAPu bude implementována technologie WTLS, která díky kódování umožňuje uskutečňovat zabezpečené transakce s kreditní kartou přes WAP. T66 nabídne i několik kancelářských aplikací jako detailní kalendář či zápisník nebo kalkulačku.

Ericsson T66 je stylový telefon, který nemusí mít GPRS, a přesto zaujme mnoho zákazníků dávajících přednost vzhledu před množstvím nejrůznějších funkcí, které v praxi nevyužijí. T66 bude své majitele reprezentovat na nejvyšší úrovni, pouze je otázkou, zda kolibří rozměry nebudou překážet ovládání telefonu. Nový Ericsson T66 by měl být dostupný do konce letošního roku, na některých trzích však spíš až začátkem roku příštího. Cena zatím nebyla stanovena, ale pod dvacet tisíc Kč se vejde jen stěží.