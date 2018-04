Ericsson si také umí hrát (aneb hry na mobilech III.)

Již potřetí se vracíme k fenoménu her na mobilních telefonech. V první části jsme se věnovali koncernu, který vlastně celý tento vlak rozjel - společnosti Nokia. V druhém díle jsme věnovali pozornost dalšímu následovníkovi, mobilním telefonům značky Siemens, a dnes si bereme na mušku další společnost, jež začala do svých mobilů implementovat hry - Ericsson.

Ericsson

Pravda, Ericsson je ve své nabídce her oproti dříve popisovaným modelům Nokia a Siemens tím nejslabším. Prvním telefonem, který mohl nabídnout svým uživatelům hry, se stal Ericsson T28. Obsahoval celkem dvě hry - Tetris a Solitaire. Následovaly modely R320s a "mobil do nepohody" R310s. Oba dva typy také disponovaly hrami, bohužel počet ani jejich nabídka se oproti "tédvacetosmičce" vůbec nezměnily. Jediný rozdíl je v tom, že "Solitaire" se na Ericssonu R320 a R310 změnil na "Klondike", což je jedna z mnoha variant této karetní hry. Pokud začnete hrát jednu z těchto dvou her a z nějakého důvodu jste nuceni ji přerušit (například při příchozím hovoru), později se k ní můžete kdykoliv vrátit.

Tetris

Princip Tetrisu spočívá ve skládání různých obrazců na sebe, a to tak, aby jeden do druhého přesně zapadl, aniž by mezi nimi zbylo jakékoliv volné políčko. Tyto obrazce se hromadí na sebe a vždy, když je vyrovnáte tak, aby tvořily jednu a více souvislých rovin bez přerušení, celá "hromada" se o onu rovinu sníží. Jakmile nakupíte "hromadu" k horní hranici hracího pole, prohráli jste. Tato hra je poněkud převrácená, což má za následek, že telefon nedržíte klasicky v ruce (jak jste zvyklí - anténou vzhůru), ale musíte jej otočit na bok (anténa směřuje doprava). Na displeji máte hrací pole, v kterém vám od shora dolů padá po jednom pět různých objektů v naprosto nahodilém sledu. Vedle hracího pole vlevo nahoře se vždy zobrazuje symbol, který bude následovat. Pod touto nápovědou (v dolní části) můžete vidět vaše momentální skóre. Padajícími objekty pohybujete pomocí kláves 8 - doleva, 2 - doprava, 6 - dolů a 5 - otáčíte objektem dokola. Stupeň obtížnosti lze nastavit v deseti úrovních - čím vyšší stupeň, tím větší rychlost.

Klondike (Solitaire)

Klondike je vlastně kopií oblíbené hry z dílny Microsoftu - Solitaire, kterou dobře znají všichni, kteří někdy přišli do styku se systémem Windows. Jedná se o karetní hru. Při jejím spuštění máte v levé horní části displeje jednu hromádku karet, z které snímáte. Hned vedle ní je skupinka čtyř horních hromádek karet. A dole je sedm karetních hromádek. Vaším úkolem je do spodních sedmi hromádek střídavě (světlá karta, tmavá karta) skládat hrací karty podle jejich hodnoty. A následně tyto karty vkládat do čtyř horních hromádek v pořadí od esa přes dvojku, trojku a tak dále až po krále. Pokud se vám to podaří a budete mít všechny karty takto seřazeny, vyhráli jste. Hru ovládáte těmito klávesami: 1 - označení karty, 2 - sejmutí a otočení karty ze snímací hromádky, 3 - vložení karty do horních čtyř balíčků, 4 - odkrytí karty z některého ze spodních balíčků. Pohyb doleva a doprava se provádí šipkami, sloužícími též k listování v menu telefonu.

K čemu jsou vlastně hry dobré? V kombinaci s mobilním telefonem jsou možná zbytečné. Grafika nestojí za řeč, úroveň a zpracování her připomíná staré dobré časy před patnácti lety, kdy jsme se doma potili za svými vysoce výkonnými "PC" typu Sinclair-ZX Spectrum, Commodore či Atari XE,L a kdoví, čím vším ještě.

Jedno je však třeba si uvědomit - mobilní telefony si lidé nepořizují kvůli hrám. Hry tam jsou, nikomu svou existencí nepřekážejí a pakliže ano, buďto je ignorujte, nebo si prostě pořiďte telefon, který tuto funkci postrádá. I takových je mezi mobily stále ještě mnoho. Na druhou stranu neznám lepšího a příjemnějšího "zabijáka času", který vám vydatně pomůže přečkat úmorné čekání na autobus nebo tramvaj, dlouhou a nezáživnou cestu nebo otravné fronty. Každý člověk (a nejen mužského pohlaví) má v sobě kus dítěte. Tak proč se tomu bránit?