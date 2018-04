Ericsson SH888 - Jaký bude a jaká je situace? (preview)

Krátké představení telefonu Ericsson SH888 se neobejde bez malého zamyšlení nad současným stavem na poli mobilních telefonů. Odhlédnu samozřejmě od dotovaných telefonů, kde postavení závisí na momentální přízni operátora a hlavně ceny šplhající pod 200DM nákup. Zajímat nás budou high-end telefony, tedy špička.

Jednoznačným leadrem trhu je Nokia 6110 - pokud se něco z nedotovaných telefonů prodává, pak je to právě ona - a za ní je solidní mezera. Není sporu, že Nokia dostála svojí pověsti hledače tržních skulin a nabídla zase něco, čím vysoko nasadila laťku. Její model Nokia 6150, jenž bude na trhu ke konci tohoto roku, dokonce vyslyšel i volání po dualbandu - tedy spojení telefonu pro GSM-900 a DCS-1800.

Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že trh mobilních telefonů graduje až koncem roku a naprosto největší obrat je v období dvou měsíců před vánocemi, kdy jsou výrobci schopni udat i čtvrtinu celoročního množství. A tady je pro Nokia 6110 maličký háček - před vánocemi bude již trochu okoukaná. Není pochyb, že nová Nokia 8810 bude znamenat další prodejní hit, ale její cena se bude pohybovat přes 30 000 Kč - a to zase není tak málo na to, aby si ji dovolil každý, kdo hodlá sáhnout mimo dotované telefony. Již nyní se proslýchá, že vývojáři ve firmě Nokia chystají překvapení, jaké to překvapení bude, je zatím přísně střeženo.

Proto se asi není čemu divit, že Ericsson vsází svůj SH888 na druhou polovinu letošního roku - přesněji řečeno jeho premiéra bude letní. Jaký tedy bude tento model?

Především je pro mne trpkým zklamáním, že Ericsson svoji špičkovou novinku obléká do kabátu GH688 i GH388 - tedy designu poměrně známého a okoukaného. Ano, lze připustit, že korporativní vzhled si Ericsson zachovává u celé své řady, ale na druhé straně Nokia 6110 vypadá jako pravá Nokia se vším všudy a přitom je tvarově odlišná, než jakýkoliv jiný Nokia telefon. Na druhou stranu je pravda, že moje mírná avreze vůči ustálenému vzhledu telefonů je neopodstatněná, ale přeci jenom soudím, že zákazník - má-li být přesvědčen, aby si koupil nový telefon, nemůže jej opticky shledávat totožným s tím starým, už proto, že nové funkce tolik splývají...

Nebuďme nespravedliví - změny tu jsou a radikální. Ericsson SH888 je duální telefon, zvládá tedy komunikovat na síti GSM i DCS-1800 a provádí mezi nimi plynulý handover. Vzhledem k očekávanému nástupu sítě DCS-1800 u obou našich operátorů má volba tohoto telefonu perspektivní smysl - prostě si jednou připlatíte ke svému tarifu a budete mít EuroTel GSM Global nebo EuroTel DCS City - podle toho, co bude kvalitnější.

Rozměry: 130 x 49 x 22 mm, váha 190 gramů se standardní baterií - a to není zase tak málo. Se slim baterií NiMH 500mAh budete mít 173 gramů, to je lepší, ale výkonově zase jde telefon dolů. S nejsilnější baterií zvládne Ericsson 400 minut hovoru nebo 120 hodin stand-by, nejsilnější baterie je ale 1200 mAh. Na tu standardní byste se měli vejít do 60 hodin stand-by a 2,5 hodiny hovoru - je to méně, než Nokia 6110, ale srovnatelně s ohlášenými parametry Nokia 6150 (dualband).

Infračervený port je výborná vymoženost - Ericsson SH88 bude mít standardní IrDA port, který se domluví s Psionem i s libovolným stejně vybaveným notebookem. Zde je třeba připomenout, že software se očekává pouze ve verzi pro Windows 95 a podpora Psiona. Příjemná je také integrovaná faxmodemová karta - díky tomu můžete posílat data a faxy z libovolného zařízení vybaveného podporou obecného faxmodemu 9600 bps - tedy v zásadě i váš topinkovač nebo PalmPilot. Až doposud byl touto výbornou funkcí vybaven pouze Sagem u některých modelů případne Ascon Axento, které se u nás neprodávalo a vzhledem ke stávajícím parametrům asi ani prodávat nebude.

Vzhledově žádná velká změna: slitinový rám zůstává zachován, novinkou je vytahovací anténa (snad první Ericsson...). Displej bude větší, než nás Ericsson doposud učil - 3 řádky po 12 písmenech (vlastně jako 688).

A nejdůležitější bude asi cena - pro německý trh se ohlašuje ve výši 800DM, což by u nás odpovídalo částce okolo 14 000 Kč (bez DPH ovšem - s je to okolo 17000 Kč) - tedy konkurenčně k Nokia 6110. V době, kdy se SH888 dostane do prodeje, ovšem může být cena 6110 o nějaké nějakých 1000 Kč níže.

Co dodat? Sledovat bitvu a způsob, jakým se SH888 uchytí bez podpory operátorů na českém trhu, bude velmi zajímavé a případně i poučné - v době, kdy se začne prodávat, bude využití duality vzhledem k absenci sítě DCS-1800 u nás velmi diskutabilní. Je nesporné, že telefon bude výbornou volbou pro kohokoliv, kdo chce přenášet data pohodlně z jakéhokoliv prostředí. Nepříjemné je, že Ericsson mlčí o tom, že by SH888 měla možnosti rozdělení volajících do skupin, nebo měl možnost nastavení několika uživatelských profilů, dá se očekávat, že tyto funkce známé z Nokia 6110 tento telefon nemá. A to je nepříjemné - zřetelná převaha oproti Nokia 6110 je vidět pouze u dat, která jsou skutečně výborně zvládnutá. A otázka tedy je, jak tuto výhodu zužitkuje Ericsson na našem trhu.