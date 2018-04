Ericsson SH888 a Nokia 8810 komunikují s Palm III přes IrDA.

Jak už název napovídá, bude tentokrát řeč o spojení Palm III a mobilních telefonů. Až doposud jste mohli svůj mobilní telefon s Pilotem propojit pouze GSM adaptérem Snap-On nebo pro komunikaci s Palm III použít telefon Sagem RD750S.

V prvním případě jste si museli koupit Snap-On určený ke konkrétnímu mobilnímu telefonu, v druhém případě zase konkrétní mobilní telefon. V obou případech jste sice museli Pilota a telefon propojit kablíkem, zato při kvalitním signálu bylo spojení spolehlivé a použitelné pro všechny Piloty/PalmPiloty.

V mobilní komunikaci se stále více začíná uplatňovat infračervený port (IrDA), kterým jsou čím dál tím častěji vybaveny notebooky, tiskárny a některá PC (externí IrDA). IrDA port se však stává standardem i pro PDA a mobilní telefony.

Protože Palm III je také vybaven IrDA portem, zajímalo mne, jakým způsobem se dá "propojit" přes IrDA port k mobilnímu telefonu. Rozhodl jsem se tedy, že to vyzkouším. Sehnal jsem tři telefony, které jsou vybaveny IrDA portem:

Nokia 8810

Ericsson SH888

Nokia 6110

Ericsson mi velmi ochotně zapůjčila firma GS Mobil Ostrava, za což jí patří velký dík.

Jak na to:

Nejprve si musíte do Palm III nainstalovat patch operačního systému na verzi PalmOS 3.02. Tento patch totiž vyžadují níže uvedené programy.

Pak musíte Palm III vybavit programovým vybavením, které umoňuje jeho komunikaci s mobilním telefonem přes IrDA. Toto programové vybavení je určeno pro mobilní telefony, kompatibilní s DI27 a skládá ze dvou částí:

První část je vlastní podpora pro komunikaci přes IrDA. Je představována několika knihovnami z balíku IrSync, určeného pro obsluhu IrDA portu IMB WorkPadu. Tyto knihovny se dají také použít pro Palm III. Jak sami autoři uvádějí, před prvním použitím těchto knihoven si nejprve pečlivě zálohujte data. Vyvarujete se tak možných nežádoucích problémů při případném konfliktu s jinými aplikacemi, které mohou také přistupovat k IrDA portu (hry apod). Za sebe musím říci, že mi při testech Palm III ani jednou nekleknul. (Nemám v Palm III kromě Mahjonggu žádné hry ani jiné nestandardní aplikace nebo hacky). Zato dnes si Murphy vybral den Druhá část je program, který využívá těchto knihoven. Jeho princip spočívá v tom, že veškeré informace, které jsou z Palm III posílány na sériový port RS-232 přesměrovává na port IrDA. Tento program vyvinula firma IS/Complete, Inc. Program je dostupný zatím pouze v Beta verzi, ale při testech mi Palm III ani jednou "nekleknul" a pracoval korektně, zato dnes se činil

Abyste nemuseli procházet potřebné stránky na internetu, nachystal jsem pro Vás tyto programy a knihovny do uceleného balíku IrDaCom (42 kB). Pokud máte zájem, můžete si ho stáhnout kliknutím na obrázek pro stažení.

Součást balíku IrDACOM.ZIP jsou tři adresáře, jejichž obsah musíte po rozbalení nahrát do Palm III přesně v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny na obrázku:

os302 IrDAport irlink UPD302.PRC IRLIB.PRC

SERIRCOM.PRC

SYNCPANE.PRC IRLINK.PRC

Zkontrolujte, jakou máte verzi PalmOS. V Launcheru aktivujte vyberte z menu App položku Info. Zobrazí se seznam aplikací. Ukažte tužkou na tlačítko Version. Nahoře na displeji najdete verzi PalmOS. Pokud ještě namáte nainstalovaný patch na verzi PalmOS 3.02, nainstalujte si ho do Palm III. Po jeho nahrání budete vyzváni k resetu Palm III.



Po restartu spusťte aplikaci Prefs a v okně General nastavte Beam Receive na On, jak ukazuje obrázek:





Dále do Palm III nainstalujte knihovny z adresáře IrDAPort. Pokud se Vám při pokusu o připojení k internetu zobrazí hlášení "Modem not found" nebo "Bad modem script" nebo pokud tyto aplikace nahráváte do Palm III současně, doporučují autoři provést soft (nebo Up) reset Palm III a nahrát knihovny znovu. Já osobně jsem tyto knihovny nainstaloval všechny najednou a bez resetu pracují napoprvé.



Jako poslední nahrajte do Palm III program z adresáře irlink.



Nyní ukažte tužkou na ikonu aplikace IrLink. Zobrazí se okno IrLink 1.0, jak ukazuje obrázek:





Ukažte tužkou na tlačítko IrDA 1.0. Tímto krokem aktivujete přesměrování sériového portu RS-232 na IrDA port.



Upozornění: Nezapomeňte, že pokud se Vám v hlavičce některého z dialogových oken objeví " <IrLink 1.0>", máte nastaveno přesměrování portu RS-232 na IrDA port. Pokud potřebujete komunikovat přes sériový port, musíte spustit aplikaci IrLink a nastavit zpět komunikační port na RS-232. Toto platí zejména tehdy, pokud potřebujete provést synchronizaci dat pomocí kolébky.



Nyní je nutné v mobilním telefonu aktivovat komunikaci přes IrDA port.



Ericsson SH888 - v základní úrovni menu najděte položku "Aktivovat IR port" (pokud již máte IR port aktivován, zobrazí se Deaktivovat IR port) a potvrďte ji klávesou Yes. Zobrazí se hlášení IR port aktivován.



Nokia 6110 a 8810 - Zmáčkněte Menu 9. Zobrazí se hlášení Příjem IČ aktivován.



U Ericssona se kromě hlášení nic nezobrazí. U Nokie se v levém horním rohu rozbliká symbol aktivního IrDA portu. Symbol bliká, pokud vyhledává vysílací zařízení. Jakmile přijme na IrDA port nějaké informace přestane blikat a trvale svítí. Jakmile za určitou dobu nenajde vysílací zařízení, zmizí z displeje.



Postřehy:

U Nokie 6110 se mi navázat spojení s Palm III vůbec nepodařilo, a to i přesto, že si Palm III dokázal z N6110 získat přes IrDA typ mobilního telefonu. Pravděpodobně to je zapřičiněno nestandardním IrDA portem nebo verzí firmwaru. U Nokie 8810 se mi také několikrát stalo, že se Palm III s mobilním telefonem vůbec nespojil a nevytočil telefonní číslo. Nevím, v čem by mohla být chyba. Pokud jsem však chvíli počkal a provedl na mobilním telefonu opětovnou aktivaci IrDA portu, spojení proběhlo v pořádku.



U Nokie 8810 také déle trvá, než s ní Palm III naváže spojení a vytočí číslo.



Po dobu aktivace IrDA portu mobilního telefonu můžete v Palm III aktivovat některou z funkcí:



Network - přístup k Vašemu ISP. Musíte mít nastaveny všechny parametry včetně DNS serverů a přístupového čísla. Mobilní telefon vytočí zadané číslo a Palm III se chová stejně, jako byste komunikovali přes klasický modem.

- přístup k Vašemu ISP. Musíte mít nastaveny všechny parametry včetně DNS serverů a přístupového čísla. Mobilní telefon vytočí zadané číslo a Palm III se chová stejně, jako byste komunikovali přes klasický modem. Local HotSync - Provede lokální HotSync pomocí kolébky, nebo pomocí IrDA (pokud ho v PC nebo notebooku máte, a máte správně nainstalovaný ovladač)

- Provede lokální HotSync pomocí kolébky, nebo pomocí IrDA (pokud ho v PC nebo notebooku máte, a máte správně nainstalovaný ovladač) Modem HotSync - Provede HotSync pomocí modemu s IrDA portem

Další funkce:

Nokia 6110 - Type: PnP, Category: TELEPHONY, Name: Nokia 6100 (?)

Nokia 8810 - X, Category: TELEPHONYIrCOMMIrOBEX, Name :%Nokia 8810

Ericsson SH888 - Type: PnP Modem, Category: IrCOMM, Name: SH888

Obsah jednotlivých adresářů ukazuje tabulka.Tento nástroj umožňuje nastavit způsob, jakým budete provádět HotSync. Buď pomocí kolébky nebo přes IrDA port notebooku nebo externí IrDA port připojený k motherboardu PC. Protože IrLink kontroluje přístup na RS-232, můžete pomocí programu SYNCPANE.PRC (je součástí balíku) nastavit v aplikaci Prefs, přes co budete provádět HotSync.Spusťte aplikaci Prefs a v okně SyncPanel, jak ukazuje obrázek vyberte komunikační kanál pro HotSync.Tato funkce slouží k získání informací o používaném mobilním telefonu. Z menu Options aplikace IrLink vyberte položku IrDA Device Discovery. Pro všechny tři telefony si Palm III našel následující informace, které vypíše na obrazovce:Tato funkce vyšle z Palm III informace a kontroluje odezvu mobilního telefonu. Z menu Options aplikace IrLink vyberte položku Link Test (Send). Pokud zvolíte tuto funkci, jste požádáni o nastavení svého Terminal emulatoru na 57600,n,0,1 (pokud jej při spojení používáte). Ukažte na tlačítko OK. Buďte trpěliví, na displeji SH888 ani Palm III se při komunikaci přes IrDA nic neobjeví a operace chvíli trvá (cca 0.5 min). Pokud komunikace proběhla správně, vypíše se na displeji Palm III "Done". V opačném případě, jak tomu bylo u N6110, se vypíše, že port RS232/IR nejde otevřít.Protože nemám v PC externí IrDA port a notebook již nevlastním (proč taky, že) nemohl jsem odzkoušet IrDA HotSync. Z hlediska komunikace mi připadnul Ericsson jistější v navázání spojení s Palm III. Pokud však ke spojení došlo, chovaly se oba stejně. Protože jsem měl Ericssona SH888 poporvé v ruce, mohl jsem také porovnat jeho kvality a přednosti s Nokií 8810. Škoda, že se firmy Nokia a Ericsson nespojí. Kombinací těchto dvou telefonů by vznikl naprosto bezkonkurenčí produkt.Okazy na relevantní WWW:IS/Complete, Inc.