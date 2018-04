Ericsson SH 888 (recenze)

Ericsson poměrně dlouho odpočíval - zatímco jeho konkurenti ohlašovali novinky a vesele je opožďovali v termínu uvedení, Ericsson si s modely GH 688 a GF788 vystačil bez vážnějších obměn relativně dlouho. Výjimkou se stal radikální update firmware telefonu GF788 - a protože šlo o změnu opravdu významnou, telefon se přejmenoval na 788e. Z venku to vypadá tak, že 788e se od původní verze liší pouze kódováním - enhanced a full rate. Není tomu tak - firmware prošel zásadními změnami a byla odstraněna valná většina nepříjemných chyb, které zbytečně komplikovaly zákazníkům život.

Nyní je vše jinak - model SH 888 byl oficiálně na trhu uveden koncem srpna a my si tento model nyní představíme v testu - za zapůjčení děkujeme firmě Ericsson.

Design

Ericsson GH688 - švédský klasik. První dojem? Je to GH388! Druhý dojem? Není, ale jako by jí z oka vypadnul. Jako obvykle je správný až druhý dojem, 688 opravdu nezapře pokrevní příbuznost s GH388.

Tak takhle nějak začínala recenze Patricka Zandla na GH688. Nenapadá mě nic výstižnějšího - jen čísla typů se změnila.

Ericsson SH888 se skutečně na pohled od svého předchůdce GH688 liší jen velmi nepatrně.Téměř totožné zůstává rozestavění ovládacích kláves, pouze dvě tlačítka pro listování v menu se spojila v jedno - kolíbku. Zdá se mi to praktičtější. Displej zůstal naprosto totožný.Telefon si ponechal pevnou anténu - ještě na CeBITu na stánku Ericssonu slibovali vytahovací, ale celý svět nyní přechází na antény nevytahovací. Nevadí. Nokia 8810 nemá anténu na pohled vůbec viditelnou, natož manipulovatelnou.

Plášť telefonu je opět tvořen z černošedého plastu a elektroniku telefonu chrání magneziový rám - takže házejte, šlapte, nic se neděje, telefon je vybaven ochranným rámem podobně, jako Jeepy.

SIM plug-in karta se vkládá pod baterii do již známého chlívečku.Zůstala zachována i dioda. Když ledka svítí zeleně, znamená to, že telefon má signál a nabíjí se. Když ledka svítí červeně,nabíjí se a telefon je vypnutý.Když telefon nemá signál nesvítí ledka vůbec. Červené blikání signalizuje pouze vybitou baterii.Rychlé blikání oznamuje hovor, zmeškaný hovor, nebo novou zprávu SMS.

Rozměry 130 x 49 x 22 mm s " mimořádně " plochou baterií 800mAh. To je oproti GH 688 o několik milimetrů méně. Skutečně pouze o několik.

Váha s baterií je okolo 198 gramů se SIM kartou, což je o zhruba 30 gramů více než u GH688. Ten ale nebyl duální a nedisponoval vestavěnou počítačovou kartou. Přesto je tu první problém - váha. Je poněkud vysoká a dualita neomlouvá. Motorola cd920 si vystačí se 120 gramy a je rovněž duální. Pravda, nabízí pouze softwarový modem, ale také o 65 gramů méně při obdobné kapacitě baterek.

Baterie

A opět jsme se nedočkali Lithium-Iontové baterie - Ericsson je zkrátka nemá rád. Standardně je dodávána ultra plochá baterie 800 mAh NiMH. S touto baterií má telefon deklarovaný hovorový čas 180 minut bez DTX a 265 minut s DTX v GSM 900 a pohotovostní čas 60/80 hodin.

V GSM 1800 můžete telefonovat při podpoře DTX 210 minut, bez DTX 150 minut.U nás zatím asi platí, že počítat s 2/3 deklarované doby se vyplácí - testy nás odkázaly na 57 hodin v pohotovosti a 168 minut hovoru. Nabíječku si při cestě na víkend raději doma nezapomínejte. Ani u tohoto typu jsme se nedočkali třívoltové technologie, která pomaličku vládne světem a přistoupila na ni i Nokia.Škoda.

Klávesnice

Již jsem se zmínil o splynutí tlačítek pro listování v menu. Jen drobná kosmetická změna opticky rozdělila numerická tlačítka od tlačítek obslužných.Jiná změna žádná. Klávesnici lze opět z menu zablokovat před nechtěným stiskem - a to i automaticky, po uplynutí určité doby.

Displej

Žádná změna oproti GH688. Rekapitulujme:

SH888 má displej široký 36 mm a vysoký 19 mm, je zeleně podsvícený Na displej se vejde 3 x 12 znaků po straně vysoké indikátory síly signálu a nabití a ve spodní řádce aktuální čas. pokud jste někam volali nebo voláte, zobrazuje se dole číslo volaného a zůstává tam i po skončení hovoru do odklepnutí No klávesy, což je poměrně výhodné.v horním řádku je při volání oznámení o právě probíhající a ve spodním řádku číslo volaného

Paměť a telefonní seznamy

Beze změny oproti 688: Telefon disponuje vlastní pamětí pro 99 telefonních čísel, další mohou být na SIM kartě. Mezi SIM kartou a pamětí lze velmi dobře kopírovat, což rovněž nebývá obvyklé (že, Alcatel!).

Telefon má rychlou volbu čísla z paměťové pozice 1-9 stiskem patřičné klávesy a potvrzením Yes, tehdy se číslo zobrazí, pro jeho volání je třeba znovu stisknout Yes. Telefon má 5 pamětí pro poslední volaná čísla a pro 5 posledních zodpovězených volání. Má také deset pamětí pro příchozí nezodpovězené hovory - ty se řadí sestupně podle času, je-li to týž den, nebo podle data.

Psaní textu

Bez změny: Ericsson při psaní textu přepíná velká a malá písmena stiskem hvězdičky, jinak je vkládání textů klasické, co klávesa, to tři písmena. K dispozici jsou i speciální znaky, jako zavináč, procenta a znaky řecké abecedy.

Regulace hlasitosti

Na boku telefonu jsou dvě již dobře známá tlačítka pro regulaci hlasitosti. Reprodukce zvuku je neuvěřitelně dobrá. Klobouk dolů - sám Ericsson codec pro kódování a reprodukci řeči vyzdvihuje jako výrazný klad SH888 - a má pravdu. Ericsson nikdy špatnou reprodukcí zvuku netrpěl a zdá se, že ani trpět nehodlá.

Telefonování

Hovor přijímáte modrým sluchátkem (klávesa Yes) a ukončujte jej No (červené sluchátko). Tímtéž No jej můžete přesměrovat na záznamník či odmítnout, dle nastavení vašeho přesměrování. Příjemná věc: telefon má inteligentní redial, který se vás zeptá, zda chcete číslo znovu vytočit v případě, že se nedovolal. Pokud souhlasíte, pokouší se až desetkrát a vyzváněcí tón ohlásí hlasitým pípnutím, takže můžete telefon nechat redialovat i v kapsičce či v hands-free a on se sám připomene. Přijde vám to jako maličkost, ale je to velmi příjemná funkce, která by se jistě hodila i do Nokia 6110 a dalších drahých a chytrých telefonů.

Telefon nabízí zajímavou věc: učeně se jí říká Alternate Line Service (ALS), což v češtině znamená možnost dvou čísel na jedné SIM kartě (samozřejmě jednoho operátora!) - tzn. jedno privátní, jedno firemní, vše v jednom telefonu a na jedné SIM kartě. Pokud máte službu ALS nastavenou, můžete přepínat mezi dvěmi odchozími linkami a lze pro každou z nich nastavit jiné zvonění. Ovšem neradujte se - službu (mají ji i některé Nokia telefony) by musel podporovat operátor a jde o poměrně proprietární řešení ve skandinávii, nikde jinde se zatím neuplatnilo.

Další zvláštností je podpora volání přes kreditní kartu - jak to funguje, jsme z manuálu moc nepochopili - jedno je ale jisté. U nás to stejně nefunguje.

Indikace provolané doby

Stejná bída jako u GH688.

Blokování hovorů

Blokování hovorů je klasické, tedy opět stejné jako u GH688.

Zabezpečení telefonu

Klasické via SIM kartu přes PIN a PIN2, jakož i zámek na SIM kartu, kdy nelze telefon použít s jinou SIM kartou.

Data a fax + Infra port

Příjemnou a nezanedbatelnou novinkou je vestavěný infračervený port.Ten vám umožní komunikaci s hardwarovým vybavením, pokud ho ovšem toto obsahuje. Instalační CD obsahuje software pro jeho instalaci a komunikaci s infraportem vašeho počítače.

Infra port má jednu nezanedbatelnou výhodu - zde bych citoval trefný výrok jednoho Ericsson positivního člověka: "Není to červené sklíčko vhodné nanejvýš pro hraní Hada" - je to plně standardizovaný IrDa port verze 2.0 - tedy cokoliv, co má IrDa 2.0 si s tímto telefonem (a patřičným programem) porozumí. Je to velkolepé.

Jak zhruba fungují data? S telefonem dostanete Cdčko Mobilní kanceláře (management záznamů na SIM kartě a ovladače + tutorial) - veškerý software je ovšem v angličtině, takže slovník sebou. Také dostanete kabel - SH888 má totiž vestavěný hardware modem, takže si porozumí s čímkoliv, co má rádo standardní modem na rychlosti 9600 - problémy s datovými přenosy by vás neměly potkat u systémů Win95/98 ani WinNT a to ani při použití infraportu.

Jediný zádrhel by mohl nastat u WinCE. S těmi by si sice měl SH888 také porozumět, ale v praxi se ukázalo, že je potřeba instalovat software dodávaný pro Ericsson MC16, aby vše bylo bez problémů. Mohlo se stát, že to byla výjimka našeho HP620, doporučil bych ale přesvědčit se.

Ostatní funkce

Telefon ovládá konferenční hovor pro maximálně 5 účastníků. Kalkulačka, budík, hodiny, datum - tak, jak jsme zvyklí z předchozích Ericssonů. Cell broadcast, absence SIM Toolkitu.

Citlivost

Ačkoliv se parametr citlivosti u nově konstruovaných mobilních telefonů rychle vyrovnává a stírá, přesto je po nás často žádaný. V době zveřejnění testu jsme neměli laboratorní výsledky k publikaci, takže jen subjektlivní dojem - citlivost podobná, jako u GH688, tedy coby lepší nadprůměr.

Verdikt?

Mobilní telefon SH888 je tím, co známe od Ericssonu poměrně důvěrně - kvalitně zpracovaný a dobře rozvržený mobilní telefon s širokou plejádou funkcí, které potěší (autoredial s akustickým oznámením vyzváněcího tónu, autozámek klávesnice...). Potěší perfektní kvalita zvuku, odolnost telefonu a datové možnosti - pokud jste na ně vysazeni, jste tu správně. Chladnými můžeme zatím zůstat k dualitě se sítí DCS-1800 - její nasazení v Evropě a v Asii je zatím stále malé a GSM síť je dostupná téměř vždy. Dualita ale může být vhodnou investicí pro budoucnost - EuroTel i RadioMobil budou sítí DCS-1800 řešit problémy s kapacitou svojí sítě.

Jsou ale věci, které mohou být problémem - Ericsson SH888 zůstává vzhledově stále stejný a jestli něco lidi nutí k upgrade na nový telefon, pak to nejsou přehršle nových služeb (ty jsou jen záminkou), ale nový "cool" vzhled - a SH888 jako by z oka vypadla GH688. Budiž však - design je věc názoru, stejně tak potřeba jeho obměn.

Co bych považoval za dva zásadní body, je hmotnost telefonu: 198 gramů je dnes již opravdu hodně a co lze odpustit dotovaným telefonům za korunu nebo Twist a Go sadám, lze těžko promíjet telefonům nejvyšší cenové kategorie. Jistě, svůj nevelký podíl má ochranný magneziový rám, dualiza a vestavěný modem - jenže s obojím si konkurence poradila (jmenovitě Sagem RC750 nebo Motorola cd920).

Další oblast, kde se neodbytně vtírá dojem, že Ericssonům ujíždí vlak, je výdrž telefonu na baterie. Siemens se již třetím rokem holedbá mnohahodinovým hovorovým časem a stovkou hodin stand-by, podobně tak Sony a Motorola - do rychlíku zvýšení výdrže nastoupila i Nokia modelem 6110 (třívoltová technologie). Pravda - Siemens to dohání kapacitou baterií 1300mAh a Li-Iont, ale vše je v ceně - Ericsson ani u nejnovějšího SH888 technologii 3V nebo Li-Iont nenabídl a telefonem reálně dosahovaná doba provozu je málo. Především, pokud budete v terénu a rozhodnete se pracovat na internetu tak, jak to prospekty propagují, můžete snadno baterii položit na záda a zbytek víkendu se uprostřed divočiny dívat na pohasínající poslední čárku.

Nelze než doufat, že oba handicapy - váhu i výdrž - Ericsson rychle opustí a včas si rezervuje místenku do rychlíku zvyšování výkonu baterií a snižování váhy.

Je třeba si také uvědomit, že Ericsson SH 888 nepatří mezi nejlacinější - cena se pohybuje okolo 20 000 Kč s DPH.

Takže tedy shrnuto: potřebujete data a dualitu? Berte SH888. Máte rádi Ericsson a váš telefon nemusí být lehký? Berte SH888 - vydřží? Chcete něco menšího a lehkého, bez dat? Pak se podívejte po GF788e - je to opravdu dobrý telefon. Nemáte rádi značku Ericsson? Tak proč jste tu recenzi četli?

Co obsahuje krabice s novým ERICSSONEM SH 888.

Mobilní telefon ERICSSON SH 888 Standardní baterii NiMH Ultra Slim 4,8V 800mAh Cestovní nabíječku Propojovací kabel s PC Instalační CD Manuály a certifikát

Co mi trošku chybí v krabici s novým ERICSSONEM SH 888.

Propojovací kabel s PC je bez redukce zapojení. To nepotěší majitele starších typů PC, kteří si musí tuto redukci dokoupit. Dodávaný kabel má pouze úzkou zástrčku.Verze Mobilní kanceláře má jednu nespornou nevýhodu - není v českém jazyce. Posouzení tohoto nedostatku je na každém z vás.Český manuál chyběl - ovšem je to proto, že šlo o testovací vzorek. Proto kvalitu překladu manuálu nehodnotíme. Telefon češtinu zvládá.

Michal Prskavec a Patrick Zandl - za zapůjčení děkujeme společnosti Ericsson a Cellular Star.