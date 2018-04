Ericsson SH 888 - copak je to za ptáčka. (preview)

U Ericssonů jsme uvyklí poměrně jednoduchému kryptografickému značení - modely začínající písmenem G jsou po GSMko a končící na H jsou normální, na F pak s flipem. Modely začínající na A jsou AMPS, Pčka jsou PCS-1900. Ale co je to proboha S?

No to je přeci duál. Tak, jak jej vídáme u Bosche (převzato nákupem Dancallu), jak si na to pomalu uvykáme u Siemense, tak i Ericsson přichází s nabídkou duálního mobilu určeného primárně pro roaming Starého světa s Novým.

SH 888 tedy provozuje sítě GSM i DCS-1800 - přepíná mezi nimi bez zásahu obsluhy podle preferencí a zcela samozřejmě tak, jako mezi jednotlivými sítěmi stejného standardu. Jak vidno, Ericsson jasně vycházel z modelu GH688, který ovšem rozšířil o duální režim (lze samozřejmě najednou používat jen jednu síť) a o některé zajímavé funkce.

Tak především přibude infračervený posrt, jakým se může pochlubit i Nokia 6110. Přes tento port (dříve to byl samostatný doplněk, u nás pro cenu neprodávaný) slouží nejenom k editaci údajů na SIM kartě, ale hlavně k přenosům dat i faxů a to jak RLP tak non-RLP protokolem.

Datová karta je nyní vestavěná, takže odpadá nutnost jakéhokoliv podpůrného software pro přenos dat: stačí obecný ovladač a kabel případně IrDa port. Háleluja - zdá se, že Sagem není poslední, kdo toto řešení používá.

Samozřejmě bude existovat i verze SF 888 - její obměnou je pouze dodání flipu tak, aby se vyhovělo každému zájemci.

Provozní data a funkce jsou obdobné, jako u modelů 688, ale při přepínání mezi sítěmi přeci jenom počítejte s rychlejším úhynem energie v akumulátorech. Firma udává 80 hodin pohotovostní výdrže a 240 minut hovoru. Váha kompletku je 195 gramů a rozměry 130 x 49 x 22. Zdá se vám to moc? Inu, máte vlastně dvě sítě v jednom mobilu.

Pro koho je tento mobil určen primárně? Především pro managery a obchodníky, kteří se nespokojí s jedním kontinentem a rádi létají mezi Amerikou a Evropou (zejména pak Británií). Také se bude hodit milovníkům datových přenosů.

A co se odvážíme domýšlet na letošní CeBIT? GH/F 888 - s infračerveným portem. Ojojoj, nenechte si ujít náš letošní přímý přenos CeBIT on-line, který začíná 19. března.