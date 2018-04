Ericsson se dohodl s tchajwanskou Arimou na výrobě low-endů

Ericsson podepsal smlouvu s tchajwanskou firmou Arima. Arima by pro Ericsson měla vyvíjet a následně vyrábět low-end telefony, tedy zboží, které zatím Ericssonu zatím nejvíc chybí. Podle zástupců švédské firmy právě absence levných telefonů, kterých se nyní ve světě prodává stále více, může znamenat znatelnou ztrátu na trhu. Podpis smlouvy tak přesně zapadá do plánů Ericssonu na ovládnutí 20% trhu mobilních telefonů.

Ericsson se pomocí tohoto outsourcingu pokouší přenést část výzkumu a výroby do Asie, konkrétně na firmu Arima. Ve svých laboratořích a závodech se tak nadále může specializovat na špičkové telefony, v kterých má i v současnosti velmi silnou pozici.

"Tato dohoda je důležitou součástí naší nové strategie, která by nám měla pomoci zredukovat náklady a čas, což nás posílí na trhu zvýší naši ziskovost," řekl Jan Wareby, výkoný viceprezident Ericssonu. "Táké můžeme uvolnit zdroje pro vývoj technicky vyspělejších produktů, které nám v budoucnu pomohou posílit naši vedoucí pozici v oblasti mobilního internetu," dodal Wareby.

Spojení asijské levné pracovní síly a švédské dokonalosti v technice mobilních telefonů by mělo přinést na trh kvalitní a levné telefony, ne které se v současné době specializuje například Alcatel. Ale i Alcatel dnes chystá nasazení drahých telefonů, protože pokud chce firma uspět, musí se snažit pokrýt co nejširší oblast trhu. V případě Ericssonu se nedávno objevili spekulace na téma prodeje mobilní divize tohoto švédského giganta. Důvodem pro takové úvahy je ztrátovost této divize, podle odborníků způsobená právě nízkou konkurenceschopností na poli levných telefonů. Ericsson se svým asijským outsourcingem pokouší dostat i do této úrovně trhu a proto je ještě brzy myslet na to, zda bude jeho mobilní divize skutečně prodána. Snad se brzo dočkáme dobrých Ericssonů za rozumnou cenu.